PhoneBuddy umí posílat SMS v pevné síti

Těšíte se, až budete moci posílat textové zprávy v pevné telefonní síti? Prozatím máte na vybranou zaslat textovku pomocí linky ISDN nebo ji dojít poslat do telefonní budky, v případě, že se vám nehodí mobilní telefon nebo internet. Ptáte se, kdy bude možné odesílat klasické SMSky z domácího telefonního přístroje? Konkrétní časový údaj vám prozatím nikdo neprozradí, ale doufejme, že to nebude dlouho trvat, když se navíc již objevují nové přístroje, které tuto službu podporují. Jeden takový tento týden představila firma Fincom, jmenuje se phoneBuddy a má vlastní displej, paměť na telefonní čísla a dostatečně velkou klávesnici.

Fincom je výrobcem a dodavatelem produktů značky Microcom, pro zajímavost například spolupracoval na spouštění zasílání SMS z telefonních budek Českého Telecomu, a v úterý představil svou novou produktovou řadu pod názvem phoneBuddy. Toto chytré zařízení umožňuje snadno vytvořit, odeslat a přijmout SMS zprávu v pevné telefonní síti. První realizovaný produkt phoneBuddy Expert vidíte na přiložených fotografiích, na kterých si můžete všimnout především rozsáhlé QWERTY klávesnice s kulatými tlačítky a velkého černobílého plně grafického LCD displeje. Přijaté a rozepsané zprávy si můžete uložit do paměti přístroje, stejně jako 100 nejčastěji volaných čísel do telefonního seznamu. Interní adresář umožňuje další funkce, známé z mobilního nebo dokonalejšího pevného telefonu, můžete v něm například hledat čísla podle jména, volit číslo definované pod konkrétní klávesou, realizovat opakované vytáčení či se procházet v seznamu zmeškaných hovorů.

Pokud hledáte u tohoto zařízení telefonní sluchátko, hledáte marně. Místo něj můžete k phoneBuddy připojit libovolné telefonní zařízení. Přístroj umožňuje odeslat textovou zprávu o délce až 480 znaků a můžete ji odeslat do e-mailové schránky, na fax, mobilní telefon nebo jako hlasovou zprávu na telefonní stanice, které nepodporují SMS funkce. Velice oblíbenou funkcí je identifikace volajícího na displeji zařízení, tuto službu ovšem musí podporovat telefonní operátor. PhoneBuddy by vám vedle vašeho telefonního přístroje neměl nikterak výrazně překážet, měří totiž 17,5 x 15,5 x 3,2 cm a je napájen čtyřmi standardními AA bateriemi. Jako doplňkové funkce můžeme jmenovat indikaci nové příchozí zprávy LED diodou, upozornění, pokud je linka používána připojeným přístrojem, nastavení kontrastu displeje či zobrazení aktuálního data a času na displeji aparátu. Předpokládaná cena by měla být 2499 Kč včetně DPH.