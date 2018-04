PhoneBuddy - SMS z pevné linky levně a rychle

Chtěli byste, aby vám mohla posílat textové zprávy na mobilní telefon i vaše babička, která mobil nemá a nikdy mít nechce? Společnost Fincom pro ni připravila službu Fincom Fixed SMS a přístroj phoneBuddy s pohodlnou klávesnicí a velkým displejem, který se zapojuje mezi telefonní přístroj a telefonní zástrčku ve zdi. Přístroj phoneBuddy využívá fixního SMS centra společnosti Fincom v Hradci Králové, jeho prostřednictvím odesílá textovky na mobilní telefony i na ostatní pevné linky, textové zprávy do SMS centra odesílá pomocí tzv. žluté linky Českého telecomu.

Technické podmínky

Uživatel má k dispozici pohodlnou alfanumerickou klávesnici, pomocí klávesy Alt je možno psát i speciální znaky. (U předváděného přístroje jsme postrádali pouze znak označující měnu Euro, brzy ovšem dojde k rozšíření znakové sady.)

Pozor, textové zprávy umí phoneBuddy nejen psát, ale i přijímat - musíte však mít u Telecomu aktivovánu službu Identifikace volajícího (CLIP). Kanál pro identifikaci volajícího mají ISDN linky, u analogových linek zavede Český telecom do dvou měsíců možnost aktivování této funkce. Ale ani absence identifikace volajícího není překážkou - nebudete-li ji mít, nebo váš phoneBuddy zrovna nebude fungovat či bude odpojen, SMS centrum Fincomu vám zatelefonuje a počítač doručenou textovou zprávu přečte hlasovým syntezátorem. Příjem zprávy v textové i hlasové podobě je zdarma.

Problémem zatím zůstávají dlouhé textové zprávy. Ty phoneBuddy softwarově podporuje, nepodporují je však zatím operátoři. Zprovoznění této funkce ve spolupráci s SMS centry operátoru vidí Fincom v krátkém časovém horizontu. Obdobně není možné zasílání doručenek z mobilních telefonů. Před Fincomem stojí další problém - možnost zasílání textovek z mobilů na pevné linky. Technicky je to opět vyřešený problém, řešení závisí na jednání s operátory.

Nejen SMS

Odesíláním a příjmem SMS schopnosti přístroje phoneBuddy nekončí. Přístroj umí pomocí speciální textové zprávy odeslat i krátký e-mail, phoneBuddy umožňuje uložit do paměti až 100 jmen a telefonních čísel, díky podpoře služby CLIP zvládá zobrazování zmeškaných hovorů, zrychlenou volbu vytáčení či výpis posledních 10 přijatých a 10 odchozích hovorů.

Díky všestranným schopnostem nazývá Fincom přístroj phoneBuddy komunikátorem, jeho doporučená cena pro koncové uživatele je 2 990 korun včetně DPH, cena za odeslanou textovou zprávu byla stanovena na 2 koruny. Zákazníkům bude účtována na běžném výpise hovorů, částku za odeslané SMS najdete pod položkou "volání na žluté linky". Existují i plány na úplné osamostatnění částky za SMS komunikaci uskutečněnou prostřednictvím pevné linky.

Pro koho je určen

Cílovou skupinou uživatelů pro komunikátor phoneBuddy jsou především lidé ve středním a vyšším věku a rovněž lidé trpící poruchami sluchu (jen v České republice se jedná o 200 000 lidí), proto byl při vývoji kladen důraz na ergonomii ovládání a uživatelskou přívětivost. Technického vývoje komunikátoru phoneBuddy se ujala firma LEC, s.r.o., známá též díky detektorům a rušičkám signálu GSM či digitálnímu šifrovacímu telefonu SPIDER DST99. Designem byl pověřen Lukáš Klika z Brna.

Typy přístrojů

Komunikátor phoneBuddy se bude prodávat v několika verzích. Zpočátku bude na trh dodáván model phoneBuddy Expert umožňující rozšiřování firmwaru pomocí konektoru na spodní straně přístroje, později k němu přibude o tisíc korun levnější verze Comfort bez této vymoženosti. K dispozici bude i phoneBuddy Classic ve formě klasického tlačítkového telefonu s displejem (bez alfanumerické klávesnice), připravuje se také bezešňůrový telefon phoneBuddy walk SMS.

Konkurence?

Fincom si přeje, aby komunikátory phoneBuddy fungovaly po celé Evropě, kvůli tomu absolvoval maraton testování funkčnosti komunikátoru phoneBuddy v několika evropských laboratořích. Již několik let jsou na trhu obdobné přístroje zaměřené především na práci s elektronickou poštou bez počítače, je to např. MailBug americké společnosti Landel nebo E-mailer Plus britské firmy Amstrad. Zejména tvůrci E-maileru Plus byli velmi ambiciózní a kromě možnosti práce s e-maily a odesíláním SMS vybavili přístroj schopností faxovat, a dokonce spouštět počítačové hry pro počítač ZX Spectrum. Trh však přístroj příliš nepřijal, a tak je možno E-mailer Plus sehnat v britské pobočce Amazonu s padesátiprocentní slevou za 47.50 liber (přes 2 200 Kč). Fincom je, co se týká e-mailu, zatím opatrný, elektronickou poštu umožňuje pouze odesílat. Na druhou stranu nás překvapuje, že si phoneBuddy nedokáže stáhnout update firmware po telefonu jako E-mailler Plus nebo WebTV.

MMS budou i na pevné lince

Skupina Fincom má s textovými zprávy zkušenosti, již dříve uvedla na trh aplikaci SMS FunTom pro zasílání textových zpráv, obrázků a vyzváněcích melodií z počítače vybaveného modemy Microcom, partnerská firma Materna Communications zase zajišťuje SMS centrum pro odesílání textových zpráv z telefonních automatů Českého Telecomu. V budoucnosti se podle prezidenta Fincomu Pavla Hlouška můžeme těšit i na přístroj s barevným displejem umožňující pomocí běžné telefonní linky odesílat a přijímat MMS.

Splní očekávání?

Společnost jako první v ČR otevřela nový segment trhu. Tři a půl milionu uživatelů pevných linek má rázem možnost komunikovat s mobilními telefony a mezi sebou navzájem prostřednictvím textovek. Pokud se vyplní sliby zástupců společnosti, budou SMS zprávy brzy proudit i opačným směrem, totiž z mobilů k uživatelům pevných linek.

Fincom obdržel licenci od ČTÚ na provozování této neveřejné telekomunikační služby. Znamená to, že tuto službu lze používat pouze s technologií Fincomu, pomocí jiných přístrojů pro pevné linky textovky do SMS centra Fincomu neodešlete. A takový přístroj může mít třeba deset nálepek, že odesílání textovek umí. Fincom si tím chrání návratnost svých investic do SMS centra. Jsme zvědaví, zda se pro proklamovanou cílovou skupinu, tedy starší a střední generaci, stane phoneBuddy nezbytným pomocníkem.

Podrobnou recenzi tohoto přístroje a zkušenosti z jeho používání přineseme v nejbližších dnech.