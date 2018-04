phoneBuddy Expert - "mobil" pro pevnou linku (recenze)

Co je to Fincom Fixed SMS?

Službu Fincom Fixed SMS jsme vám již představili. Královehradecká společnost Fincom uvedla jako první u nás službu, jejímž prostřednictvím můžete posílat ze své pevné domácí linky textové zprávy. Odeslání takové zprávy je možné pouze z terminálů, které Fincom prodává. Jedná se o přístroje s plnohodnotnou klávesnicí phoneBuddy Expert (doporučená koncová cena vč. DPH 2990,- Kč) a phoneBuddy Comfort (okolo 2 000,- Kč), dále je v nabídce tradiční stolní tlačítkový telefon phoneBuddy Classic, konečně posledním modelem je phoneBuddy Walk SMS, bezdrátový stolní telefon.

Textovky si můžete posílat mezi těmito pevnými terminály navzájem, terminály umí odeslat textovku ale také na mobil. Umí odeslat též krátký e-mail. Odeslání zprávy stojí 2,- Kč. PhoneBuddy textovky z mobilů také přijímá.

Obecnou podmínkou pro příjem jakýchkoliv textovek (z terminálů či mobilů) ovšem je, že máte zavedenu ISDN linku či běžnou analogovou linku s aktivovanou službou CLIP (Calling Line Identification Presentation) – identifikace volajícího. To je také největší problém: potenciální trh tří a půl miliónu pevných linek bude službu Fixed SMS bude masově využívat až ve chvíli, kdy bude tato služba plnohodnotná, tj. bude možná obousměrná komunikace mezi terminály phoneBuddy a mezi terminály a mobilem.

Zástupci Českého Telecomu slíbili, že většina zákazníků si již za dva měsíce bude moci tuto službu objednat. Připustili ovšem, že existuje skupina zákazníků v řádu několika procent, u nichž ani po dvou měsících nebude možné službu objednat. Otázkou zůstává cena služby identifikace volajícího – pokud bude příliš vysoká, odradí potenciální uživatele textovek z pevné linky. Na tiskové konferenci se hovořilo o příkladu Polska, kde služba CLIP stojí v přepočtu kolem 20 Kč.

Ovšem nejen Telecom není zcela na tento nový typ služby připraven. Obtíže na straně mobilních operátorů spočívají spíš v rovině dohod než v technických problémech. Phonebuddy je již připraven na odesílání dlouhých zpráv (až 480 znaků), to zatím ale není možné. Podobně není možné nechat si zaslat zprávu o ne/doručení textovky.

Jak tedy funguje doručení textovky na pevnou linku v současném technickém stavu? Pokud nemáte ISDN či CLIP, pokusí se fixní SMS centrum třikrát zprávu doručit v textové podobě, poté vaše číslo zařadí do seznamu linek, na něž bude doručovat zprávy v hlasové podobě (zprávu namluví ženský syntezátorový hlas, níže si poslechněte ukázku).

Nový trh

Evidentně vzniká na poli textových zpráv nová oblast trhu. Čím rychleji se zúčastněné subjekty dohodnou a dořeší ekonomické a technické otázky, tím rychleji začne tento trh vydělávat. A umožní Fincomu a Českému Telecomu jít s cenou za odeslanou textovku dolů, protože přiznejme si: za odeslání SMS z pevné linky bychom si představovali cenu nižší, měla by se vejít do jedné koruny.

PhoneBuddy Expert - design

Mobilisté budou k přístroji asi skeptičtí, vždyť ani nevypadá jako telefon, ale spíš jako psací stroj… PhoneBuddy s klasickou QWERTY klávesnicí je určen především pro střední a starší generaci, jeho užívání má být co nejpohodlnější a nejsnadnější.

Přístroj o rozměrech 17,5 x 15,5 x 3,2 cm a váze 435 g má velký plně grafický displej, který není podsvícen. V možnostech displeje je rozhodně více, než zobrazovat tři řádky písmeny. Hardwerově je terminál připraven na větší paletu služeb, ostatně to je také rozdíl mezi phoneBuddy Expert a Comfort: u dražšího modelu je možné nahrávat nový firmware.

Pod displejem jsou hlavní ovládací prvky – kurzorové klávesy, dvě kontextová tlačítka a tlačítka pro rychlý vstup do psaní a čtení zpráv. Pryžová klávesnice má standardní rozložení kláves, psaní všemi deseti prsty na ní ovšem není možné (je příliš "tuhá"). LED dioda na levé straně indikuje připojení přístroje do sítě při odesílání zprávy, pokud máte nepřijaté zprávy, dioda bliká (lze indikovat i zvukovým signálem).

Celkově hodnotíme design jako povedený, na kancelářském stole nepůsobí phoneBuddy rušivě. Asi také díky oblým hranám, které v jeho designu dominují.

A píšeme ostošest

Instalaci přístroje zvládne opravdu každý – phoneBuddy se zapojí mezi telefon a telefonní zdířku. Číslo fixního SMS centra nemusejí uživatele terminálů určených pro český trh vpisovat, v přístrojích je již vloženo.

V menu přístroje se pohybujete kontextovými a kurzorovými klávesami. Menu je velmi jednoduché a přehledné, je zde jistá (přiznaná) inspirace mobily Nokia. Praktická jsou tlačítka pro okamžité čtení a psaní zpráv.

Po napsání zprávy odesíláte na číslo, které manuálně vepíšete - pozor, analogové linky nepodporují znak +, musíte napsat standardní 00 či navolit číslo v běžném národním formátu. Druhou možností je vybrat číslo ze seznamu, do něhož se vejde celkem 100 čísel.

Při našem testu byl phoneBuddy napojen na analogovou linku. Po prvním odeslání textovky vám SMS centrum zašle textovku o úspěšném zapojení se do služeb Fincom Fixed SMS. SMS centrum se skutečně pokusilo nejprve doručit textovou verzi tohoto potvrzení (třikrát „prozvonilo“ telefon), poté tuto zprávu doručilo v "syntezátorové" podobě.

Při jednom z testů jsme záměrně zadali číslo ve formátu +42…; tato textovka nemohla být doručena (viz výše) a SMS centrum se nám to snažilo sdělit. Ovšem SMS centrum to opět zkoušelo v textové podobě – prozvánělo telefon – až poté dorazil namluvený vzkaz.

Namluvené vzkazy jsou vcelku srozumitelné, ostatně poslechněte si tři ukázky. Po přehrání vzkazu vám automat nenabídne opakované přehrání. To je chyba. Pokud nečekáte doručení "hlasové textovky", jste zprvu umělým ženským hlasem zaskočeni a zcela se nesoustředíte na obsah vzkazu.

Myslite, ze si vase babicka... (79 kB) Mily ctenari Mobilu... (167 kB) Nenaolejuje-li te Julie... (73 kB)

Odesílání zprávy o 160 znacích trvá relativně dlouho (20 s). Je škoda, že phoneBuddy neumí rozesílat textovky na více čísel najednou, snad v některém z dalších firmwarů. Úspěšně jsme odeslali i pár mailů, je pravda, že v několika případech nám vyhrazených 160 znaků nestačilo… Mimochodem phoneBuddy odpočítává při psaní od čísla 480, je opravdu připraven na další, technicky doladěnou fázi služby. Kvůli tomu ovšem nevíte, kolik zbývá do v současnosti „povolných“ 160 znaků. A ještě jednou mimochodem: škoda, že phoneBuddy nemá integrovaného e-mailového klienta pro přijímání mailů. Opět jakási jednosměrnost komunikace – mail pouze odešlete…

Další funkce

PhoneBuddy se stane vaším seznamem čísel, můžete z něj čísla účastníků totiž přímo vytáčet (přistroj vás po vytočení vyzve k zvednutí sluchátka). Pokud máte ISDN či službu CLIP, zaznamená terminál přijatá, nepřijatá i vytáčená čísla – to je praktické. (Počet nepřijatých hovorů se zobrazuje na displeji. Aby přístroj „věděl“, že jste si již přečetli zmeškané číslo, musíte vstoupit do detailů pro daný zmeškaný hovor. To praktické není.)

Na zmeškaná čísla můžete okamžitě volat nazpět. PhoneBudy má jednu „mobilovou“ funkci, kterou byste u přístroje pro pevnou linku nečekali – uzamčení klávesnice.

Výdrž

PhoneBuddy je napájen čtyřmi tužkovými bateriemi, pokud koupíte kvalitní baterie, měly by vám vydržet po dobu 6 až 9 měsíců v závislosti na používání terminálu.

Bude Buddy u vás doma?

Fincom fixed SMS je ideální služba pro ty uživatele, kteří z nějakého důvodu nechtějí mít mobil a přesto být ve spojení s "lidmi mobilními". Lépe řečeno bude to ideální služba ve chvíli, kdy bude možné zasílání textovek také zpět z mobilů na terminály phoneBuddy. Fincom i Český Telecom bude muset o novou oblast trhu na poli textovek, o níž jsem se zmínil výše, bojovat, a to především prostřednictvím příznivé cenové politiky. Zákazníci jsou zvyklí na textovky z mobilů, těžko rychle přivyknou novému nástroji pro jejich odesílání.