Phone Alone: Ovládejte svůj symbianový mobil zavoláním z jiného telefonu

Když jsme se chystali testovat aplikaci Phone Alone, neočekávali jsme žádnou novou a originální funkci. Výrobce na svých internetových stránkách uvádí, že Phone Alone slouží zejména pro přesměrovávání telefonátů na jiná čísla a pro poslouchání vzkazů z hlasové schránky na dálku. Zkrátka a dobře jsme si nemysleli, že by nás něco mohlo překvapit. Opak se však stal pravdou. Z nenápadného programu pro mobilní telefony s operačním systémem Symbian se vyklubal zajímavě zpracovaný nápad, který nás rozhodně zaujal.

A k čemu tedy vlastně samotná aplikace slouží? Jednoduše a stručně – k ovládání vašeho mobilního telefonu ve chvílích, kdy si ho například zapomenete doma nebo v práci a očekáváte nebo z něj potřebujete uskutečnit důležitý hovor, najít konkrétní telefonní číslo ve vašem seznamu či v případě, že si chcete poslechnout nové vzkazy z hlasové schránky.

Po spuštění: Zorientovat se chvíli trvá

Jakmile jsme program poprvé spustili, vyběhlo na nás nespočet nejrůznějších informací, nápověd, upozornění či rad, což nás trochu zmátlo a chvíli trvalo, než jsme se v prostředí aplikace alespoň trochu zorientovali. První spuštění aplikace Phone Alone je důležité především z jednoho prostého důvodu – hned na začátku vás totiž systém požádá o zadání šestimístného kódu, kterým se budete prokazovat při zavolání z jiného telefonu. Dobře si ho proto rozmyslete a zadejte. Poté už se před vámi zobrazí hlavní nabídka.





Menu se skládá z několika položek, a to vedle klasické nápovědy a informací o autorech především z funkce Activate remote control (aktivuje program), Play locally (nastavení hlasového automatu, který vás uvítá při zavolání z jiného telefonu), Message box (přehled uložených hlasových zpráv), Hide (minimalizuje aplikaci) a Settings (nastavení). Abyste mohli program začít plnohodnotně používat, je třeba navštívit právě položku Settings a v kolonce „Managing phone numbers“ zadat konkrétní telefonní čísla, která budou mít přístup do ovládání vašeho mobilu. Číslo zadáváte klasickým způsobem - pokud se nacházíte v ČR, není samozřejmě nutné vypisovat mezinárodní předvolbu ani nic dalšího.

Ke každému číslu si také můžete poznamenat jméno (například „pevná linka“ nebo „bráchův telefon“), abyste měli o autorizovaných kontaktech neustálý přehled. Jakmile číslo uložíte a aplikaci minimalizujete, už se vám nedovolá. Pokud tedy budete mít v seznamu autorizací kupříkladu číslo vašeho bratra, pokaždé, když se vám bude chtít dovolat, aplikace hovor automaticky přepojí do hlasového automatu. O tom, že aplikace je aktivovaná a připravená přesměrovávat, se můžete přesvědčit i na pohotovostní obrazovce, kde se zobrazí ikonka malého domu.





Jestliže si tedy nedopatřením někde zapomenete telefon a budete si chtít například zjistit nějaké číslo z vaší paměti, vaše kroky pak budou směřovat k bratrovi a jeho mobilnímu telefonu. Po vytočení vašeho čísla se ale neozve klasické „pípání“, nýbrž mužský hlas žádající vás o zadání přístupového hesla.

Hlasový automat: Lepší výslovnost by neuškodila

Přístupový kód můžete začít zadávat až tehdy, když hlasový automat domluví. I když tak například budete znát všechny klávesové zkratky, nemůžete je zadávat v průběhu instruktáže, jak to například známe z volání na infolinku mobilního operátora. Jedná se o nepříjemnou a zdržující okolnost, ale automat naštěstí nikdy nehovoří příliš dlouhou dobu. Po zadání přístupového kódu na klávesnici telefonu vám systém nabídne několik možností. Tou první je aktivace přesměrování. Jakmile zvolíte tuto položku, všechny hovory směřující na váš mobilní telefon se v tu chvíli přesměrují na vybraný telefon (v našem názorném příkladu na bratrův telefon).





Pokud si nebudete přát přesměrování všech hovorů, můžete si také po vstoupení do jiné nabídky aktivovat hlasovou schránku. Všem volajícím se pak ozve výzva na zanechání hlasové zprávy. Jakmile někdo nahraje vzkaz do této schránky, zvukový soubor se uloží v paměti telefonu a vy si ho kdykoliv můžete vyzvednout zavoláním z autorizovaného telefonu.

Phone Alone se však zvládne nejen postarat o příchozí hovory, ale dokáže vám na dálku asistovat při hledání telefonního čísla z vašeho seznamu. S pomocí hlasového automatu pak jednoduše budete na klávesnici zadávat první písmena hledané osoby a program bude automaticky prohledávat seznam vašich kontaktů. Jakmile ho nalezne, můžete si dané číslo nechat poslat pomocí textové zprávy na telefon, ze kterého voláte.





Vedle všech praktických možností je v programu přítomna i jedna bezpečností funkce, a to zámek telefonu. Jestliže tedy nebudete chtít, aby někdo používal váš telefon, na dálku zvolíte možnost „Phone Lock“ a dokud přímo na jeho klávesnici nezadáte bezpečnostní heslo, nikdo s ním nebude moci začít pracovat.





Jedinou větší nevýhodou celého hlasového automatu je nepříliš kvalitní výslovnost onoho mužského hlasu. Při našem testování nastalo několik situací, ve kterých jsme si celou hlasovou nabídku museli poslechnout ještě jednou, abychom rozuměli. Jelikož se však systém tohoto automatu skládá z nabídek, které bychom spočítali na prstech jedné ruky, překáží tento nedostatek v bezproblémovém používání pouze při prvních pokusech práce s aplikací. Čím více ji budete používat, tím rychleji se samozřejmě nazpaměť naučíte celé menu a klávesové zkratky.

Hodnocení: Najde si vůbec své uživatele?

Ačkoliv má Phone Alone několik nedostatků, věříme, že výrobce neusne na vavřínech a v některé z jeho příštích verzí budeme příjemně překvapeni. Otázkou však zůstává, jestli aplikace vůbec u někoho nalezne využití. Jedná se sice o velmi zajímavý a originální nápad, ale masivní rozšíření programu dozajista neočekávejme. Phone Alone má navíc několik nedostatků. Vedle poněkud vysoké ceny (necelých dvacet amerických dolarů – v přepočtu zhruba čtyři sta českých korun) a nekvalitně namluveného hlasového automatu je to bohužel i poněkud komplikované ovládání. Běžnému uživateli zkrátka bude chvíli trvat, než se s programem naučí zacházet.

Pokud by však výrobce odstranil tyto nedostatky, přidal některé další funkce (například čtení nově příchozích textových zpráv), pak bychom si klidně byli ochotni připlatit. Doufejme, že se tomu tak stane a těšme se na některou z dalších verzí programu Phone Alone. Prozatím se však jedná jen o „vychytávku“, kterou není životně nutné vlastnit.