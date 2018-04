PHM Pocket PC PowerToys - na co tvůrci systému zapomněli...

Upravit si různá skrytá nastavení operačního systému může být velmi užitečné. U MS Windows lze k tomuto účelu přímo použít nějaký vhodný editor registrů, všechny tweaky si ale samozřejmě musíte pamatovat a vědět, co a kde přesně přidat, změnit či upravit. Editor registrů existuje i pro operační systém Windows CE a práce s ním je prakticky stejná (a tedy stejně nepohodlná) jako s jeho bráškou pro MS Windows. Protože struktura registrů Windows CE je ale výrazně jednodušší než struktura registrů MS Windows, poměrně rychle se objevily různé tweakovací nástroje umožňující upravit registry pouhým kliknutím na tlačítko nebo zatržením požadované volby. Stejně užitečné jsou různé doplňkové utility, které rovněž usnadňují práci s operačním systémem a přináší nové funkce, na které autoři Windows CE zapomněli nebo se jim zjevně nezdáli příliš důležité.



Většina nejrůznějších "powertoys" utilit pro Windows CE bohužel patří mezi shareware nebo všeobecně mezi komerční aplikace. Neplatí to ovšem o freewarovém souboru utilit PHM Pocket PC PowerToys, jejíchž první oficiální verze 0.1 nabízí slušnou řádku různých pracovních nástrojů a utilit.

Celkem sedmnáct prográmků obsahuje či nabízí následující funkce:



PHM Suspend PowerToy

Jediným úkolem této kraťoučkého prográmku je vypnout kapesní počítač stejně, jako při stisku hardwarového tlačítka power. Aplikace může být přilinkovaná k různým pracovním nástrojům a pokud to náhodu potřebujete, můžete ji namapovat i k dalším hardwarovým tlačítkům Pocket PC.

PHM Reset PowerToy

Druhá krátká utilitka umí restartovat Pocket PC. Jedná se o warm reset, takže o data uložená v paměti přístroje rozhodně nepřijdete. Utilitka má pro jistotu dialog na potvrzení resetu, ale lze ji spustit i z příkazového řádku bez nutnosti cokoliv potvrzovat.

PHM Today PowerToy

Úkolem další šikovné utilitky je jediná funkce, kterou je návrat na obrazovku Today. Pokud z nějakého důvodu nelze použít hardwarové tlačítko pro Today ani žádný taskmanager typu WisBar, můžete si Today PowerToy namapovat na libovolné dostupné hardwarové tlačítko nebo ho používat v rámci vlastních programů.

PHM Alt-Tab PowerToy

Přepínání aplikací na Pocket PC nemusí být s vhodným taskmanagerem žádný problém, stejně jako při použití této velmi užitečné utility. Alt-Tab PowerToy můžete totiž opět namapovat na hardwarová tlačítka Pocket PC a pomocí nich pak přepínat mezi spuštěnými aplikacemi.

PHM Alt-F4 PowerToy

Další doplněk pro správu tasků umí tasky ukončovat podobně jako kombinace kláves Alt-F4 u MS Windows. Today screen na Pocket PC ukončit nelze a na této obrazovce funguje Alt-F4 PowerToy stejně jako suspend mód.

PHMShell32.dll PowerToy

Externí DLL knihovna musí být umístěna v adresáři "\Windows". Knihovna obsahuje sadu ikon analogických k různým systémovým ikonám MS Windows a také jejich přiřazení k libovolnému adresáři.

PHM Shortcuts PowerToy

Utilitka na tvorbu zástupců adresářů může u starších Pocket PC 2000 sloužit jako náhrada za stejnou funkci Pocket Exploreru u Pocket CP 2002.

PHM My Documents PowerToy

My Documents PowerToy kombinuje soubory z interní paměti Pocket PC a paměťových karet a umožňuje jejich centrální správu.







































Výpis všech nainstalovaných fontů ve Windows CE má na starost samostatný ovládací panel Fonts.Další ovládací panel zobrazuje všechny "systémové" databáze, které tak můžete mazat dle potřeby.Utilitka umožňuje spouštět přímo z desktopu libovolné aplikace (včetně jejich případných parametrů) zadáním jejich názvu podobně jako stejnojmenný prográmek v MS Windows.Mapa znaků je jednou z nepostradatelných utilit, na kterou se Microsoft ve Windows CE jednoduše vykašlal a můžete s její pomocí rychle zadávat nejrůznější znaky ze softwarové klávesnice běžně nedostupné.Jednoduchý textový editor funguje jako zápisník a umí načítat, editovat a ukládat ANSI a UNICODE (little endian/big endian a UTF-8) textové soubory.AutoPlay PowerToy umí automaticky spustit vybranou aplikaci po připojení externího zařízení nebo jeho opětovném povolení. Lze tak například spustit Pocket Explorer po vložení paměťové karty, webový browser po vložení síťové karty, Connection Manager po připojení modemu apod.Jednoduchý manager Clipboardu pro Pocket PC (pro copy/cut/paste funkce u textu) je další věcí, kterou Microsoft nepovažoval za nutnou.Externí klávesnice je prázdný vstupní panel urychlující práci s Pocket PC s připojenou externí klávesnici nepoužívající žádný svůj vlastní (speciální) ovladač.Screensaver jednoduše vypne displej Pocket PC bez aktivace suspend módu, což se hodí například chcete-li šetřit baterie, ale nechcete přitom Pocket PC rovnou vypnout (stahování dlouhých souborů z internetu, přehrávání hudby apod.).