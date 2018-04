Philips zřídí v Praze ředitelství střední a východní Evropy

Společnost Philips v pátek oficiálně oznámila, že hodlá v Praze zřídit svoje regionální ředitelství pro střední a východní Evropu. Ředitelství by mělo fungovat od 1. ledna 1999 a bude zastupovat zájmy koncernu v 13 zemích východního bloku.

Podle oficiálního prohlášení společnosti Philips je vybudování ředitelství znakem důvěry společnosti v rozvoj regionu. Philips by v něm rád hrál stále důležitější roli a k tomu by mělo právě ředitelství s velkou pravomocí přispět - to bude zastupovat zájmy značky v regionech.

Pražské centrále bude šéfovat Jacques D'Elfant, jenž měl doposud na starosti aktivity Philipsu ve střední a východní Evropě. Ze svého nového ústředí v Praze bude vládnout politice Philipsu v těchto zemích: Polsko, Rusko, Turecko, Česká a Slovenská republika, Maďarsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Albánie, Bulharsko, Rumunsko, státy bývalé Jugoslávie, Arménie, Azerbajdžán, Bělorusko, Georgie, Moldávie, Ukrajina, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán.

Lze jen doufat, že větší přesun pravomocí směrem ku Praze poněkud zlepší jméno společnosti Philips v telekomunikační oblasti u nás. Problémy s mobilními telefony značky Philips jsou latentně známé a značce by prospěla větší pružnost při jejich řešení.