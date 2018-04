Philips zastavuje výrobu nového elitního telefonu

Nedávno jsme vás v tomto článku informovali o problémech divize mobilních komunikací společnosti Philips. Přestože se společnost Philips oficiálně k této problematice zatím nevyjádřila, na světlo se dostávají další závažné informace, které rozhodně nejsou optimistické.

Poslední neradostná zpráva se dotýká avizované novinky Philipsu, modelu Fisio 610. Fisio měl být novou produktovou řadou společnosti Philips. Jako první modely z této řady prezentoval Philips na letošním CeBITu modely 310, 311, 312 a 610. Telefony trojkové řady by měly v nabídce Philipsu nahradit současné low endy Ozeo, Azalis a Savvy. Model 311 jsme vám představili v tomto preview . Naopak řada 600 míří mezi mobilní elitu a ve výrobním programu Philipsu by měla nahradit telefony Xenium.

Fisio 610 měl vyrazit za zákazníky již v průběhu letošního května a dokonce byla zveřejněna i předpokládaná cena tohoto modelu, která u našich západních sousedů neměla přesáhnout 800 DM, což v přepočtu činí zhruba 14 000 Kč. Za tyto peníze měl zákazník obdržet přístroj muší váhy 90 gramů, s přístupem na internet a WAP pomocí GPRS (3+1 timeslot). Revolučně řešený měl být především systém hlasového ovládání telefonu. V této oblasti má společnost Philips dlouholeté zkušenosti, její model Spark byl jeden z prvních telefonů na trhu, který byl touto funkcí vybaven. Z dalších avizovaných funkcí můžeme zdůraznit propracovaný systém diáře a telefonního seznamu. Neměly chybět ani výměnné přední kryty a možnost posílat obrázkové SMS.

Philips Fisio by měl rozhodně šance na trhu uspět a posílit tak tržní podíl společnosti ze současných 3,2 % (svět) a 8 % (Evropa) nahoru. Bohužel poslední zprávy hovoří o zastavení výroby doslova na poslední chvíli. Koncern Philips a jeho divize mobilních komunikací tuto zprávu sice zatím nepotvrdila, ale právě dobře informované zdroje ze společnosti hovoří o celé záležitosti jako o hotové věci. Podle našich zdrojů by měl model Fisio 610 ve výrobním programu Philipsu nahradit model 318, o kterém ovšem není známo téměř nic, ani v jakém stadiu vývoje se nachází. Oficiální informace od společnosti Philips by měly být k dispozici v průběhu příštího týdne.

Důvodů, proč by Philips Fisio neměl spatřit světlo světa, je několik, ale zatím se o nich nedá hovořit jinak, než že se jedná o spekulace. Ze zdroje blízkého výrobci unikla informace o problémech softwarového vybavení telefonu. Závada může souviset s komplikovaným systémem hlasového ovládání telefonu a nebo, což se zdá pravděpodobnější, s problematikou rychlého přenosu dat GPRS. S ohledem na informaci pokračovat namísto modelu 610 dalším typem z řady 300 je možné se též domnívat, že Philips se soustředí pouze na kategorii low endových telefonů, kde má nejvíce zkušeností a relativních úspěchů.

Na vyřešení této tajenky si budeme muset ještě nějaký čas počkat, ale již teď je jisté, že krize výrobců GSM zdaleka nekončí. Ztráta dalšího zkušeného producenta mobilních telefonů by jednou nás všechny mohla přijít draho. S omezenou konkurencí se vždy žije hůř.