Philips Xenium K700 dokáže přehrávat hudbu ve formátech FLAC a APE

Přehrávání bezeztrátového audio formátu FLAC sice podporují přehrávače třetích stran pro operační systémy Symbian, Windows Mobile a Android, nový Philips Xenium K700 je ale prvním mobilem, který již v základní výbavě umožňuje poslech hudby v CD kvalitě.

Vedle audio formátu FLAC nový Philips podporuje i bezeztrátový formát APE. Hudbu je možné přehrávat i ve formátech MP3, AAC, AAC+ a WMA. K dispozici je i FM rádio. Překvapením je však absence audio konektoru 3,5 mm a tak nelze přímo připojit klasická sluchátka.

Sluchátka se totiž připojují do mini USB konektoru, který slouží i pro připojení datového kabelu (USB 2.0). Hudbu je možné přehrávat i přes stereofonní Bluetooth sluchátka nebo pomocí vestavěných stereo reproduktorů.

Nový Philips boduje i při přehrávání videa. Lze ho přehrávat ve formátech AVI a DivX a to až v rozlišení 800 x 600 obrazových bodů v kvalitě 30 snímků za sekundu. Dále jsou podporované video formáty RMVB, RM, FLV, MPEG4, H.263 a 3GP.

Vestavěná paměť s kapacitou 48 MB by pro uložení bezeztrátových audio souborů a videí ve vysokém rozlišení určitě nestačila. Paměť lze rozšířit pomocí paměťových karet microSDHC, ale jen o 8 GB. To není vzhledem k velikosti bezeztrátových audio souborů a videí ve velkém rozlišení mnoho. Určitě by se hodila podpora karet s dvojnásobnou kapacitou.

Nový model Xenium K700 od Philipsu má dotykový TFT displej s úhlopříčkou 2,8 palce, který má rozlišení 240 x 400 obrazových bodů. Displej dokáže zobrazit 262 000 barev. K fotografování je připraven 3,2 megapixelový fotoaparát vybavený automatickým ostřením. Videa je možné pořizovat v maximálním rozlišení QCIF v kvalitě 15 fps.

Mobil s rozměry 101 x 52 x 13,2 milimetru se stejně jako další Philipsy z řady Xenium může pochlubit extrémní výdrží na jedno nabití baterie. Na příjmu telefon s baterií Li-Ion 1000 mAh vydrží až měsíc. Hovorový čas dosahuje 8,5 hodiny. Hudbu lze v kuse poslouchat až 25 hodin a na videa se můžeme nepřetržitě dívat až čtyři hodiny.

Novinka nepodporuje sítě třetí generace, nelze se s ní připojit na internet přes Wi-fi a zamrzí i absence satelitní navigace. Podporována jsou tři pásma GSM 900/1800/1900 MHz a datové přenosy EDGE. Philips Xenium K700 vážící 97 gramů není smartphone, jeho schopnosti lze obohatit pouze pomocí Java aplikací.

V Evropě se s novým Philipsem Xenium K700 setkáme pouze na ruském, ukrajinském a tureckém trhu.