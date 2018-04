Philips Xenium 989 - chytrá hračka (recenze)

Společnost Philips uvádí na trh další svůj produkt, mobilní telefon řady Xenium - Philips Xenium 989. Každý, kdo již má s mobily Philips této řady nějakou zkušenost, pravděpodobně uzná, že výrobce udělal od dob řady Savvy pořádný krok kupředu. Nový model nizozemského výrobce má se svými předchůdci opravdu pramálo společného. A nebýt vystouplého nápisu "Philips" nad displejem přístroje, málokdo by se dovtípil, o jakou značku telefonu se vlastně jedná. Jak tedy nový Philips vypadá a co umí?

Vzhled

Displej

Baterie

Philips Xenium 989 je malý a lehký. Na první pohled působí tak trochu dojmem makety či hračky než opravdového mobilního aparátu. S tímto názorem se ztotožňuje většina lidí, kteří tento telefon drželi, v ruce. Jeho povrch je hladký a lesklý. Rozměry a hmotnost přístroje jsou 109 x 41 x 22 mm a 95 g. K dostání by měl být ve třech různých barvách: stříbrné, zlaté a černé.Philips Xenium 989 disponuje pětiřádkovým grafickým displejem. Čtyři řádky zobrazují napsaný text a jedna (horní) řádka slouží k nápovědě z menu telefonu. Rozlišení displeje je 87 x 64 bodů. Displej je podsvícen modře, pokud však chcete osvětlení vypnout, není to žádný problém. Dále můžete nastavit časovou prodlevu (10 sekund, 30 sekund a 60 sekund), po jejímž uplynutí dojde k vypnutí osvětlení. Kontrast je nastavitelný v pěti různých úrovních. Další funkce, související s plným využitím displeje, spočívá v zobrazování animace, kterou můžete spatřit při zapnutí a vypnutí displeje. Tuto animaci lze vypnout.S telefonem je standardně dodávána lithium - iontová baterie s kapacitou 900 mAh. Výdrž, kterou uvádí výrobce: 180 - 360 minut hovoru nebo až 500 hodin v pohotovosti. Maximální hodnota výdrže přístroje v pohotovosti je trochu přehnaná. Ovšem i vzhledem k tomu je právě výdrž jednou z nejsilnějších stránek Philipse Xenium 989. Ve skutečnosti telefon vydrží bez nabíjení 100 hodin, a to i s frekventovanějším voláním (cca 20 minut denně). Na tak malý a lehký telefon je to slušný výsledek.

Ovládání

Menu

Zvonění

Seznamy

Téměř všechny funkce, které vám přístroj nabízí, ovládáte pouze jediným tlačítkem. Přesněji řečeno - kolečkem. Nazývá se "Pilot Key" a je umístěno na boku telefonu. Stejný způsob byl použit poprvé u Sony CMD-Z1 pod názvem "Jog Dial". Ovládání pomocí rolovacího tlačítka využila i Nokia u modelu 7110 (také pod názvem "Pilot Key"). Pilot Key umožňuje pohyb v menu nahoru a dolů, stiskem kolečka potvrdíte zvolenou funkci. Ostatní ovládací klávesy - tlačítko s ikonou zeleného sluchátka (příjem hovoru), klávesa s červeným sluchátkem (odmítnutí / ukončení hovoru, vypnutí / zapnutí telefonu) a konečně - korekční tlačítko "C".Menu je řešeno pomocí ikonek. Při stisku tlačítka Pilot Key v pohotovostním stavu vstoupíte do struktury menu, ve kterém se pohybujete rolováním kolečkem nahoru a dolů. Položky v menu jsou:. Struktura menu, řešená pomocí ikonek, je dobrou volbou, neboť je jednoduchá a přehledná. Pod každým obrázkem je navíc popis vystihující vybranou položku.Můžete si vybrat mezi 20 druhy různých melodií. Hlasitost vyzvánění lze nastavit ve čtyřech úrovních. Nechybí ani vibrační zvonění a minutová signalizace při hovoru (zapnout / vypnout). Na telefonu můžete nastavit vibrace v kombinaci s vyzváněním, pouze vibrace nebo tichý režim. Součástí nabídky v menu telefonu je také editor zpráv - možnost vytvoření vlastní melodie. Dále lze libovolně zapínat a vypínat tóny kláves, upozornění na příchozí SMS zprávy, výstražné tóny (např. vybitá baterie), upozornění na údaj v organizéru.Kapacita telefonního seznamu umožňuje uložit až 100 záznamů.Do seznamu se dostanete buďto přes menu nebo pomocí rychlého přístupu - pohybem klávesy Pilot Key směrem dolů. Také můžete telefonní seznam uložit pod některou klávesu rychlé volby (0-9). Samotným seznamem listujete opět Pilot Key tlačítkem a při jeho stisku potvrdíte právě aktuální (kurzorem označené) telefonní číslo.

Pohybem kolečka směrem vzhůru se dostanete do seznamů volání. Zde máte k dispozici posledních 30 hovorů - přijaté / odeslané / zmeškané. Všechny tři typy hovorů se zobrazují dohromady. K jejich rozlišení slouží jednoduché ikonky v podobě telefonních sluchátek a šipek. U každého hovoru je údaj o čase a datu uskutečnění.

Zprávy

Hlasové funkce, rychlá volba

Hlasový záznamník, organizér a jiné

Psaní zpráv není zrovna silnou stránkou telefonu. Při psaní nové zprávy přístroj reaguje na stisk kláves s určitým zpožděním, což velmi zdržuje. Při nově příchozí SMS se objeví na displeji v pohotovostním stavu velká obálka. Při potvrzení (stisknutí Pilot Key) se dostáváte do menua nově příchozí "esemeska" se automaticky roluje od začátku do konce. Součástí zpráv je také prediktivní vkládání textu - slovník T9 (zatím pouze bez podpory češtiny). Práci s vytvářením zpráv usnadní také 10 přednastavených šablon (typu "Zavolám později..., Zpozdil jsem se...Přijdu brzy... apod.). V telefonu je uloženo 10 ikonek (smajlíků), které můžete použít jako součást odchozí zprávy. Samozřejmě můžete přepínat velká a malá písmena nebo číslice či vkládat do textu interpunkční znaménka.V současné době začíná být hlasové ovládání standardní funkcí dnešních mobilních aparátů. Nejinak tomu je i v případě Philipse Xenium 989. K deseti číslům ze seznamu můžete přiřadit hlasové vizitky, pomocí kterých následně dané číslo snadno vyvoláte (vyslovením vámi zvoleného hlasového povelu). Další, dnes již naprosto běžnou funkcí, je rychlá volba. Klávesám 0-9 můžete přiřadit vámi nejpoužívanější funkce (např.apoíd.) a následně namísto zdlouhavého listování v menu přístroje, stačí jen dlouze podržet klávesu, pod níž je požadovaná funkce uložena. Rychlou volbu s hlasovými funkcemi lze také kombinovat - hlasový povel můžete přiřadit k libovolným funkcím z menu přístroje.Philips Xenium 989 nabízí mnoho ostatních doplňkových funkcí, které mohou svému majiteli usnadnit život.

Zámek klávesnice - můžete si nastavit v několika různých časových prodlevách (od 1 minuty do 5 minut), po jejímž uplynutí dojde k zablokování tlačítek. Klávesnici odblokujete pohybem"Pilot Key" směrem nahoru a dolů (v rychlém sledu).

Organizér - umožní uložit až 40 záznamů do paměti telefonu. Dále můžete v menu přístroje (Nastavení) zvolit, chcete-li být na poznamenané úkoly upozorněni zvukovým signálem.

Kalendář - funkce, jenž je úzce spjata s organizérem. V kalendáři si můžete nastavit týdenní nebo měsíční přehled dnů.

Hlasový záznamník - do telefonu můžete nahrát vzkaz nebo část telefonního rozhovoru v délce 20 sekund. Není to sice mnoho, ale v situacích, kdy si potřebujete rychle něco poznamenat a ne a ne najít propisovací pero, jistě takovou funkci oceníte.

Dva formáty zobrazení času - v pohotovostním stavu je na displeji indikován aktuální čas. Originálním řešením jsou dva formáty času. Nikoliv 12 a 24 hodinový, ale analogový a digitální. Můžete si tedy zvolit, zda budete mít na displeji 10:30, nebo klasický ciferník s ručičkami, které ukazují půl jedenácté.

Doplňky a ostatní funkce

EFR, HR

Data, fax

Hodiny

Datum

Budík

Kalkulačka

Konvertor měn

Konferenční hovory

Zábavná hra (Brick game)

Jak jste se mohli přesvědčit, Philips Xenium 989 není vůbec špatným telefonem. Samozřejmě má i své stinné stránky. Příliš nepovedené u něj je (již výše zmiňované) psaní SMS zpráv. Také absence WAPu či SIM Toolkit se v dnešní době již příliš nenosí. A na první pohled telefon vypadá více jako maketa než opravdový mobil. Otázkou je, kolik toho vydrží, protože působí velmi křehkým dojmem. I přes to všechno jej lze charakterizovat jako malý, lehký mobil s velkou výdrží a jednoduchým ovládáním. Philips Xenium 989 si pozornost uživatelů mobilních telefonů určitě zaslouží. Cena ani uvedení tohoto modelu na náš trh zatím bohužel nejsou známy. .