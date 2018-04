Philips Xenium 939 (preview)

Firma Philips, výrobce spotřební elektroniky, včetně mobilních telefonů, přichází na světový trh s dalším modelem mobilního telefonu řady Xenium. O předchůdci dnes popisovaného mobilu Philips Xenium 939 jsme již psali a preview si můžete přečíst zde

Telefon má spoustu zajímavých funkcí. Jednou z nich je například i funkce hlasového vytáčení a ovládání telefonu. Mobil má paměť na 15 hlasových povelů, které jsou volně sdílené mezi povely pro vytočení určitého čísla a dále mohou být přiřazeny až k 25 dalším funkcím (příkazům) telefonu.

V souvislosti s hlasovými funkcemi je zde i paměť na 20 sekundovou hlasovou nahrávku, což není mnoho, ale pro občasnou potřebu to bohatě stačí.

Hmotnostně patří Xenium spíše ke kolibříkům. Považte sami, 95 gramů ještě dnes nemá kdejaký telefon. Rozměry 109x41x20 mm jsou přijatelné celkem i pro kapsičku u košile.

Další funkcí, kterou disponuje Xenium je vibrační zvonění, což není dnes již neobvyklé. Snad jen, kdyby se tento telefon zaměřil na střední cenovou třídu. Skládání vlastních melodií se dnes již vyžaduje také snad od každého mobilu. Tento přístroj editorem na melodie rovněž disponuje.

Dále je zde tzv. Brick game, což my spektristé známe pod jménem Arkanoid. Je až s podivem, jak rychle se tito plýtvači energie a snižovači životnosti zabydleli v nových typech mobilních telefonů.

Takové hry ovšem vyžadují poměrně kvalitní displej, který je zde plně grafický o rozlišení 87x64 bodů. Displej je modře podsvícen.

Velmi dobře je řešeno rovněž ovládání telefonu, které se odehrává podobně jako u telefonů Sony pomocí hlavního tlačítka, které se jmenuje Pilot Key.

Výdrž mobilu závisí na použité baterii. S 800 mAh baterií vydrží telefon ve standby modu 150-250 hodin a v talk režimu 2 hodiny a 30 minut až 3 hodiny a 50 minut. S vibrační 1200 mAh baterií se časy zvyšují o polovinu.

Další "aplikací" je kalkulačka, která vám pomůže "everywhere at any time", jak píší na webové prezentaci. Osobně bych ale chtěl vidět kalkulačku, která by mi "everywhere at any time" nepomohla (kromě rozbité). Konverze měny z/do Euro již dnes není zase tak obvyklá, ale pomalu a jistě se v našich mobilech zabydluje.

Osobní organizér, kalendář a plánovač jsou dnes stále nadstandardnějšími funkcemi, které již považuji pro sebe jako nezbytné. Je lepší s sebou nosit jen mobil a ne další haldu papírků, někdy svázanou do poznákmového bločku, či osobní organizér. Stále je pohodlnější nosit jen jeden přístroj.

Vypadá to, že pokud se dostane Xenium 939 na náš trh, bude to nejspíš velmi slušný mobil pro předplacené sady obou našich operátorů.

Telefon, jako dnes většina moderních GSM telefonů, pracuje jak v GSM-900, tak v DCS-1800 pásmu.

Další informace, včetně zkoušky hry Bricks naleznete zde.