Philips Xenium 9@9 - o kolečko navíc (Recenze)

Společnost Philips připravila pro své zákazníky v poslední době řadu nových modelů mobilních telefonů. Řada Fisio bude prohánět konkurenci v kategorii low-endových přístrojů, nové modely s označením Azalis nabízejí velmi dobrý poměr ceny a výkonu. Řada Xenium by měla uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky. Vlajkovou lodí v nabídce mobilních telefonů Philips je nový model Xenium 9@9 , který vám dnes představíme.

Xenium 9@9 je zatím poslední model v řadě Xenium a v nabídce nahrazuje předešlé modely Xenium 929, 939 a 989. Dokud na světové trhy nedorazí novinka Xenium 9660, která bude vybavena již rychlým přenosem dat GPRS, patří Xeniu 9@9 primát nejluxusnějšího mobilního telefonu Philips. Celá modelová řada telefonů s označením Xenium byla v roce 2000 oceněna cenou za nejlepší průmyslový design IF Design Award Winne 2000.

Vzhled

Xenium 9@9 je nabízen ve čtyřech barevných mutacích, Graphite velours, Chrome velours, Cristal mint a Dark grey. Povrch telefonu je vyveden z kovového materiálu. Efektní vzhled tohoto provedení narušují neustálé otisky prstů, které někomu můžou vadit a jiného potěší patinou, kterou na povrchu telefonu vytvoří. Pro danou kategorii telefonů má Xenium přiměřenou hmotnost i rozměry. Se standardní baterií váží telefon 95 gramů a jeho rozměry jsou 109 x 41 x 22 mm. Celkový dojem trochu ruší anténa, která nejenže není integrovaná, ale je i relativně dost dlouhá. Na jednu stranu zaručuje telefonu velmi dobrý příjem, ale naopak po stránce vzhledu působí rušivě. Telefon velmi dobře padne do ruky a na jeho zadní straně je umístěn gumový kolíček, který jinak hladkému povrchu telefonu nedopřeje nepatřičný pohyb po pevné podložce.

Baterie

Silnou stránkou všech v současnosti nabízených telefonů Philips je jejich energetický management, který dokáže telefonům zajistit energii na velmi dlouhou dobu. Xenium 9@9 má Li-Ion baterii o kapacitě 900 mAh. Výdrž telefonu v reálném provozu přesáhne jeden týden se zhruba dvěma hodinami volání, ovšem podle údaje výrobce by Xenium mělo v pohotovostním stavu vydržet až tři týdny. Toto tvrzení jsme z praktických důvodů nemohli doložit testem, ale v každém případě Xenium vydrží v provozu na jedno nabití déle než většina konkurence.

Baterie není integrována pod krytem telefonu, jako je tomu u nižších modelů Philips, ale je zasunuta v zadní části telefonu po vzoru Nokií řady 6xx0. Standardní baterie je díky svojí kapacitě poněkud objemnější, ale v rámci originálního příslušenství je možné dokoupit i baterie subtilnější, samozřejmě s nižší kapacitou a s tím spojenou výdrží.

Displej

Displej Xenia 9@9 je rozměrný a velmi dobře čitelný. Jeho rozlišení je 87 x 64 bodů o velikosti 0,3 mm. K dispozici je funkce zoom, která umožňuje zvolit velikost zobrazovaného textu a ikon. V případě většího fontu jsou k dispozici až čtyři řádky textu, s malým fontem umí Xenium zobrazit řádků pět. Čitelnosti napomáhá i velmi příjemné modré elektroluminiscenční podsvícení, které je možné vypnout, nebo nastavit délku jeho trvání v rozmezí 10 sekund až jedné minuty. Stejně tak si uživatel může nastavit kontrast displeje.

V pohotovostním režimu displej zobrazuje aktuální datum a čas, který mohou ukrajovat ručičky klasického ciferníku nebo analogová čísla. Na displeji nechybí samozřejmě název sítě a o zbylém nastavení telefonu informují systémové ikony. V nastavení displeje má Xenium ještě jednu položku, která aktivuje animace při procházení menu telefonu.

Ovládání telefonu

Xenium je král jednoduchosti. Na čelním panelu telefonu jsou vedle 12 tlačítek numerické klávesnice jen tři další klávesy. Dvě jsou určeny pro příjem a ukončení hovoru, nebo v pohotovostním stavu ovládají přístup k WAPovému prohlížeči, či slouží pro vypnutí a zapnutí telefonu. Klávesa "C" umístěná uprostřed nich má už podle svého jména výmluvné určení. Méně tlačítek na předním panelu již snad ani být nemůže. Všechna další tlačítka nahrazuje multifunkční ovládací kolečko umístěné na levém boku přístroje.

Pomocí ovládacího kolečka a klávesy "C" je možné kompletně ovládat telefon. Kolečko, velmi podobné kolegovi z telefonů Sony, umožňuje pohyb dvěma směry pro výběr funkce, aniž by se jím dalo protáčet a pro zvolení či potvrzení úkonu je nutné jej zmáčknout. V pohotovostním stavu pohybem kolečka směrem nahoru se zobrazí seznam hovorů a pohybem dolů se uživatel rychle dostane do telefonního seznamu. Pro vstup do menu telefonu stačí kolečko zmáčknout. Ovládání Xenia 9@9 je velmi jednoduché a pohodlné. Při našem testu ale ovládání více vyhovovalo pro použití v levé ruce, když v té druhé se kolečko špatně mačkalo.

Menu telefonu je karuselového typu - stejně jako u ostatních telefonů Philips, a každou položku či funkci vedle popisku doplňuje jednoznačně identifikovatelná ikona. Další možností, jak si práci s Xeniem usnadnit, je možnost aktivace rychlé volby, kdy pod klávesy 1 až 9 je možné přiřadit jednu funkci telefonu. K vyvolání funkce pak stačí jen dlouze podržet konkrétní klávesu. Ovládání je silnou stránkou Xenia 9@9. Je intuitivní, jednoduché a velmi rychle si na něj uživatel zvykne.

Telefonování a práce s SMS

Xenium zvládá hovor velmi dobře. Reprodukovaný hlas je velmi čistý a i regulace hlasitosti je dostatečná. Ani s citlivostí nemá Xenium žádné problémy a je možné jej zařadit na špičku současné světové produkce GSM telefonů. Jako většina Philipsů umí Xenium 9@9 poslouchat hlasové příkazy svého majitele, kterými může vytáčet čísla ze seznamu a také ovládat základní funkce telefonu. Hlasové ovládání funguje naprosto přesně a bezchybně. Naopak velkým nedostatkem na danou kategorii je absence telefonního seznamu v telefonu. Uživatel se musí smířit s kapacitou své SIM karty, což ne každému může stačit. Zde je konkurence daleko vpředu.

Na příchozí hovor upozorní Xenium buď jednou z 20 melodií, nebo vibracemi. Majitel Xenia si jednu z melodií může sám složit v editoru, nebo si jí nechat poslat pomocí SMS z jiného telefonu Philips. Zajímavou funkcí telefonu jsou přednastavené profily, které pod charakteristickým názvem nabízejí, jak se v dané situaci má telefon chovat. Jednotlivé profily jsou pevně přednastavené vyjma jednoho, který si uživatel může nastavit sám. Profily je možné zařadit pod jednotlivé klávesy rychlé volby, nebo je možná jejich aktivace pomocí diáře na libovolné časové rozpětí, včetně opakování.

Práce s SMS zprávami je jednoduchá a intuitivní. Zvláštností je nutnost nejprve vybrat příjemce zprávy a až poté ji vytvořit. Klávesnice Xenia je dostatečně pohodlná pro občasné psaní SMS, ale vyhledávaným nástrojem pro tento způsob komunikace se asi Xenium nestane. Pokud chybí při psaní SMS inspirace, je možné zvolit jednu z deseti přednastavených zpráv, které lze modifikovat. Do zprávy je možné vložit předdefinovaný podpis o délce jedenácti znaků, o které se ale sníží velikost vlastního textu. Limit 160 znaků na zprávu platí i pro Xenium 9@9. Do každé zprávy je možné vložit několik grafických ikon (smajlíků), které pokud budou mít namířeno na jiný telefon Philips, dorazí zase jako grafické ikony. Když bude jejich cílem telefon jiné značky, dorazí na jeho displej jako klasický textový smajlík dobře známý z internetové komunikace.

WAP

Xenium 9@9 už podle zavináče ve svém názvu jasně ukazuje, že přístup na internet je jeho předností. Vedle WAPového prohlížeče ve standardu 1.1 umí Xenium i klasické datové přenosy rychlostí 9,6 kbps, jelikož jeho součástí je hardwarový modem. Díky velkému displeji je práce s WAPem na Xeniu velmi pohodlná a bezproblémová.

Další podporované funkce

Své zaměření na manažery potvrzuje Xenium vestavěným organizérem na 40 poznámek včetně zvukové signalizace. Na kalendář je možné nahlížet v rámci jednoho dne, týdne, či měsíce. Telefonu nechybí budík, který se bezpečně zaktivuje i z vypnutého telefonu. Xenium umí svého majitele i zabavit integrovanou hrou Brick, což není nic jiného než klasický Arkanoid. Pro rychlou orientaci nad kurzy měn má Xenium jejich konvertor a s tím související kalkulačku. Rychlé a aktuální poznámky je možné zaznamenat v poznámkovém bloku, nebo pomocí hlasového zápisníku s kapacitou 20 sekund. V nejbližší době by mělo být možné si do Xenia 9@9 nechat stáhnout nové hry.

Resume

Xenium 9@9 je elegantní telefon vyšší cenové kategorie, který upoutá svým vzhledem, zaujme velmi jednoduchou obsluhou a potěší souhrnem svých funkcí. Na druhou stranu nikdo není dokonalý a toto přirovnání platí i pro Xenium 9@9. Absence vnitřního telefonního seznamu je v dnešní době na pováženou i v kategorii levných telefonů, natož pak v té, do které se pasuje Xenium. Právě díky absenci vnitřní paměti po Xeniu sáhnou spíše zákazníci preferující vzhled a extrémně dlouhou výdrž telefonu na jedno nabití.

Philips Xenium 9@9 bude na trhu v prodeji během měsíce června s předběžnou cenou okolo 10 000 Kč za nedotovaný přístroj. Jestli bude Xenium i v nabídce některého z našich operátorů jako dotovaný telefon, je nutné zatím vyčkat. V předpokládané cenové hladině bude mít Xenium těžkou konkurenci. Přesto má ambice, aby se s ní úspěšně utkal.