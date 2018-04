Philips Xalio Plus/6400

Nákup

Přístroj jsem si zapůjčil ve firmě Atex (http://www.atex.cz), které tímto děkuji. Byl mi předán v krabici, ve kterých jsou většinou baleny výrobky firmy Philips. Balení obsahuje základnu, která slouží jako nabíječ přenosné části (sluchátka), samotné sluchátko, napájecí kabel se zdrojem, telefonní kabel pro připojení do JTS, manuál a homologaci.

Při prvním použití doporučuje výrobce nabíjet přenosnou stanici alespoň dvanáct hodin. Nabíjení je signalizováno na displeji symbolem baterie. Do základny se zespodu připojí dva již zmíněné kabely, telefonní a napájecí. Napájecí zdroj má jednu chybičku. Pokud máme dvě zásuvky nad sebou, druhá nejde použit, protože zdroj je poměrně velký na obě strany. Výrobce také doporučuje neumisťovat v blízkosti přístroje (do 50 cm) žádná elektronická zařízení. To by mohlo mít vliv na kvalitu hovoru.

Základna

Tady je popis poměrně jednoduchý. Základna obsahuje pouze anténu o délce 35 mm, tlačítko pro vyhledání sluchátka (paging 20 sec) a regulaci hlasitosti vyzvánění při příchozím hovoru. Je zde i zelená kontrolka, která signalizuje napájení (svítí) a příchozí hovor (bliká).

Interkom je možný pouze mezi sluchátky, pokud jich máme víc, a už ne mezi základnou a sluchátkem. Tato vlastnost mi zde citelně chybí.

Sluchátko

Sluchátko má následující rozměry : 154x62x40 mm a anténa vystupuje 30 mm nad telefon. Když jsem ho poprvé vzal do ruky překvapili mě velká boule (baterie) na zadní straně. Ale velikost baterie má své opodstatnění. Jednak velká výdrž a telefon dokáže stát na rovné podložce. A na druhou stranu velice příjemná váha 170 g.

Tlačítka při stisku slabě pípnou a zde je jejich popis.

(sluchátko) Tlačítko se symbolem sluchátka umožňuje přijmout či ukončit hovor, nebo provádět volání. Přijmout hovor lze také tak, že sejmeme sluchátko ze základny, případně hovor ukončíme odložením sluchátka.

(intercom) Tlačítko interního hovoru, které se ale uplatní pouze tehdy, pokud máme více sluchátek. Maximální počet sluchátek, připojených k jedné základně je šest.

(sos) Tlačítko SOS, na které lze navolit linku tísňového volání, ale i číslo, které používáme nejčasněji. Výhodné je to zejména pro menší děti, aby se jednoduše dovolali rodičům. To se mi líbí.

(redial) Tlačítko pro opakování naposledy použitého čísla, je už dnes samozřejmostí. V režimu vkládání telefonního čísla toto tlačítko umožňuje zadat prodlevu při vytáčení, která je na displeji znázorněna jako pomlčka.

(seznam) Tlačítko s ikonou knihy umožňuje zobrazit telefonní seznam, který obsahuje až dvacet pět pozic. V režimu menu zadáme do seznamu jméno a telefonní číslo, zde se už zobrazují pouze jména řazená abecedně. Vyhledání v telefonním seznamu podle počátečního písmena není možné.

(šipky) Tlačítka se šipkami slouží pro listování v telefonním seznamu. Pokud se nacházíme v režimu zadávaní do telefonního seznamu, šipka nahoru umožňuje přejít na další znak, šipka dolů vymaže znak posledně napsaný. Umožňují také v průběhu hovoru měnit hlasitost ve sluchátku (3 stupně). Hlasitost zůstává zachována i pro další použití.

(ok) Tlačítko OK se používá pro potvrzování voleb v menu. Při potvrzení sluchátko dvakrát krátce pípne.

(repro) Tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí reproduktoru, který je umístěn na zadní straně sluchátka. Je to něco co se vyskytuje zřídka i u GSM telefonů (Sagem), tedy hlasité hands free. A tohle mě tedy skutečně nadchlo. Reproduktor i v hlučném prostředí plní spolehlivě svoji funkci. Tímto tlačítkem lze také přijmout hovor.

(úsporný) Tlačítko pro uvedení telefonu do úsporného režimu. Displej se vypne a při příchozím hovoru začne vyzvánět pouze základna. Vypnutí úsporného režimu se provede stiskem libovolné klávesy. V tomto režimu by měl telefon vydržet přibližné týden. Tento údaj jsem vyčetl z manuálu, ale nemohl jsem ho ověřit, protože jsem měl přístroj zapůjčen jen pět dnů. Úsporný režim se automaticky vypíná, pokud odložíme sluchátko do základny.

(menu) Tlačítkem lze vstoupit do menu, kde můžeme nastavovat vlastnosti telefonu nebo během hovoru používat funkci R. Funkce R ale v manuálu není popsána.

Popis menu

PHONEBOOOK - práce s telefonní seznamem

přidat nebo ubrat položku v telefonního seznamu.

SOS - Nastavení tlačítka tísňového volání

zadání čísla pro tlačítko SOS

HS SETUP - Nastavení sluchátka

Vyzvánění

Intercom

Baby sit BASE SETUP - Nastavení základny

Nastavení volby - tone pulse

Připojení k soukromé nebo veřejné ústředně

Automatické vkládání prodlev

SUBSC MODE - Přiřazení sluchátka k základně

Přiřazení sluchátka, pokud není základna dostupná. V tomto případě se využije sluchátko, které již bylo k této základně přiřazeno dříve.

SUBSCRIBE - Přiřazení sluchátka k základně

Přiřazení sluchátka k základně, je li základna dostupná.

REMOVE HS

Odebrání sluchátka od základny

Vyzvánění

V režimu menu lze vybrat čtyři druhy melodie, nebo zvonění vypnout. Potom bude vyzvánět jen základna. To by mělo mít vliv na stav baterií. Nutno podotknout, že vyzvánění je skutečně hlasité a pokud náhodou máte sluchátko u hlavy, tak se dost leknete. Někdy to může být i nepříjemné. Ideální pro buzení telefonem.

Baterie

Před prvním použitím výrobce doporučuje nabíjet sluchátko v základně dvanáct hodin. Nabíjení je na displeji signalizováno symbolem baterie. Když symbol zmizí, je nabito. Baterie je Ni-CD, 3.6 V, 300 mAh. Hovorová a pohotovostní výdrž není v manuálu uvedena, ale v reklamních materiálech se uvádí pohotovostní doba 200 hodin a provozní doba 8 hodin.

Displej



LCD displej obsahuje jeden řádek textu (10 alfanumerických pozic), které se při delším čísle posunují vlevo. Maximální délka čísla je 23 pozic. Jméno v telefonní seznamu má pouze délku 10 znaků a neposunuje se. Lze zadat i prodlevu při vytáčení. V základním postavení displej zobrazuje jméno základny (maximálně 8 znaků) a číslo sluchátka (1 znak).

Je zde také řádek pro šest symbolů, které signalizují tyto skutečnosti:

režim menu (viz tlačítko menu)

Nacházíme se v režimu menu, kde můžeme nastavit vlastnosti sluchátka a základny

reproduktor (viz tlačítko repro)

Zapnut reproduktor. Toto lze jen u Xalio plus.

interní hovor (viz tlačítko intercom)

Funguje jen s více sluchátky.

externí hovor (viz tlačítko sluchátko)

Externí linka obsazena (příchozí nebo odchozí hovor).

vybitá baterie

Nutno nabít v základně

anténka

Nenalezena základna (přesně opačně než tomu je u GSM Philips /Fizz, Spark, Genie/).

Pokud se blížíme se sluchátkem mimo dosah základny, začne to ve sluchátku lupat a druhá strana slyší slabě. Pokud už jsme mimo dosah základny, při pokusu o volání přístroj vydá chybové pípnutí a toto je znázorněno i symbolem anténky.

Základna je mimo dosah nebo nastal výpadek proudu.

Další vlastnosti

Baby sit

Jak už jsem uvedl, intercom je možný mezi sluchátky, ale pokud máme druhé sluchátko, lze použít také volbu Baby Sit. Můžeme tedy sledovat zvuky v prostorách, kde právě nemůžeme být (dětský pokoj,...). Tato funkce je vlastně určitý typ interního volání, kdy je potlačeno vyzvánění.

Jedno sluchátko se nastaví v menu do režimu Baby Sit a umístí do dětského pokoje. Druhé, rodičovské, sluchátko není ale zablokované pouze pro tuto službu, ale můžeme ho vyžívat pro příchozí i odchozí hovory. Pouze musíme přerušit intercom, pokud chceme provádět externí hovor.

Firma Philips toto nabízí samostatně jako tzv. elektronickou chůvičku.

Sluchátka a základny

K základně můžeme připojit až šest sluchátek a sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám. Tímto způsobem lze prodloužit dosah. Jednotlivé základny lze pojmenovat a toto jméno vidíme na displeji sluchátka. Hovory lze také mezi sluchátky přepojovat. V daném okamžiku může sluchátko pracovat pouze s jednou základnou, bez ohledu na to, ke kolika základnám je přihlášeno. Potom je nutné nastavit v menu aktivní základnu.

Délka hovoru

Okamžitě po vyvěšení sluchátka se začíná počítat, takže celková doba je o trochu delší. Deset vteřin po zvednutí sluchátka na displeji vidíme čas hovoru. Ještě dvě vteřiny po ukončení hovoru zůstane čas na displeji. Tento čas není tedy úplně přesný.

Manuál

Vše potřebné se vešlo na 26 stránek, ale našel jsem zde dvě nepřesnosti. Zmíněný, ale nepopsaný režim R a chybně uvedené nastavení melodií. Některé funkce pro větší počet sluchátek a základen nebyly podrobně popsány.

Příslušenství

Přistroj se dodává v několika barvách.Viděl jsem šedivou a hnědou. Co se týká příslušenství, v nabídkách firem jsem našel další sluchátko, nabíječku a držák na sluchátko..

Závěr

Jaké bych k tomuto přístroji zaujal stanovisko? Jeho vzhled je příjemný a dobře se drží v ruce. Displej je veliký, dobře čitelný a vejde se tam vše potřebné. Další věc, která se jistě využije, je telefonní seznam na 25 pozic. Tolik čísel tam uložíme a lze k nim dodat i jméno. Některé špičkové přístroje disponují rozsáhlejším seznamem, ale pro běžné potřeby by pětadvacet pozic mělo bohatě stačit. Naopak přístroje nižších kategorií mají jen deset pamětí. Telefon má z mého pohledu jednu podstatnou vadu a to je nemožnost interkomu se základnou. Postrádám také tlačítko MUTE. Na příliš vystouplou baterii si zvykneme, zvláště když výdrž při šetření baterií je opravdu pěkná. Výborná je i klávesa SOS. Maximálně jsem spokojen se zapínáním reproduktoru. To se osvědčí, pokud sedíte u počítače, hovoříte se zákazníkem, případně když hovor potřebuje poslouchat více lidí. Zobrazení délky hovoru je funkce, kterou jistě využijete. Takže až na pár drobností je tento telefon opravdu dobrá věc. Lze ho doporučit. Cena tohoto přístroje je 7564 s DPH (srpen 1999), ale pro běžnou domácnost to možná bude drahý špás. Ideálně by se tento přístroj vyjímal v kancelářích, nebo větších provozovnách. Dosah je dobrý a fungovalo to perfektně i v kancelářských (zastavěných) prostorách. Jsem spokojen Poznámka: Netestoval sem funkce s více sluchátky, protože jsem měl zapůjčenu jen jednu sadu.

Parametry Standard DECT/GAP Volba Tónová/ Pulzní Dosah zastavěná oblast 50m Dosah volný terén 300m Telefonní seznam 25 pozic (jméno, telefonní číslo) + SOS