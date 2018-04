Philips Xalio 200 - bezdrátový telefon za hubičku

Základna

V oranžové krabici, která dorazila na redakční stůl, jsem nalezl sluchátko, základnu, napáječ a telefonní kabel. Nechybí ani manuál, ohlašovací a také záruční list. Základna neobsahuje žádný ovládací prvek, pouze ve spodní části naleznete konektory a kanálky pro výše zmíněné kabely. Sluchátko se do základny vkládá na čelní výstupek.

Sluchátko

Sluchátko ve tvaru loďky má čelní stranu stříbrnou, zadní černou. Dvouřádkový displej pojme dvanáct znaků a celkem je možno zapsat dvacet tři znaků, které rolují. Řádek symbolů v klidovém stavu zobrazuje stav akumulátorů (baterie) a připojení k základně (anténka). Pokud se některý ze symbolů rozbliká, znamená to buď vyčerpané akumulátory, nebo nedosažitelnost základny. Ta může být buď příliš vzdálená, nebo bez elektrické energie, pokud není právě napájena. Dále zde můžete objevit symbol sluchátka, který značí vyzvánění nebo probíhající hovor. Ikona knihy se objeví tehdy, pokud uživatel pracuje s telefonním seznamem. Přístroj podporuje identifikaci volajícího (CLIP), a pokud nepřijmeme hovor, bude uložen a na displeji se rozbliká obálka. Tento záznam je možno uložit do telefonního seznamu.

Pod displejem nepřehlédnete velké kruhové tlačítko se sluchátkem. Slouží jak pro příjem, tak i pro ukončení hovoru. Tlačítko s knihou pracuje s telefonním seznamem. Do něho je možno uložit celkem deset položek. Pouze čísla, jména přiřadit nelze. Položky seznamu je možno opravovat a odstranit. Tlačítko s popiskem "C" má v klidovém stavu funkci opakování posledně volaného čísla (redial). Při zadávání čísla funguje jako opravná klávesa. Číselné klávesy není nutno popisovat. V dolní části můžete ještě použít tlačítko se šipkou, které vstupuje do režimu programování. No a tlačítko s chaloupkou funkční nebude. Umožní předávat externí hovor, ale pouze v systému DUO, kdy jsou dodávána dvě sluchátka. Tady je nutno upozornit, že Xalio 200 nepodporuje GAP a ani přidávání dalších sluchátek. Ve spodní části se nacházejí nabíjecí kontakty a zadní strana kryje akumulátory.

Telefonování

Telefonování není složité. Hovor přijmete a také ukončíte stiskem kruhového tlačítka se sluchátkem. Hovor je také možno ukončit odložením do základny. Vytáčení probíhá dvojím způsobem. Buď lze použít starý způsob, kdy číslo vytáčíme okamžitě, nebo pohodlněji "s opravou". V průběhu hovoru je na displeji zobrazen hovorový čas.

Funkce

Protože se jedná o jeden z nejlevnějších přístrojů na trhu, neoplývá velkým množstvím funkcí. Lze nastavit tři melodie vyzvánění ve třech hlasitostech. Také hlasitost ve sluchátku má tři úrovně. Dále je možno nastavit volbu vytáčení (tónová, pulzní) a zapnout či vypnout identifikaci volajícího. Tuto funkci ale zatím Telecom nepodporuje. Podle posledních informací by se CLIP mohl rozběhnout v prvním čtvrtletí následujícího roku. Zatím nebude nabízen jako samostatná služba, ale pouze jako součást SMS.

Akumulátory

Telefonovat je možno na plné nabití celkem šest hodin a v pohotovostním stavu sluchátko vydrží až sto padesát hodin. Je-li sluchátko odloženo do základny, ozve se poměrně tiché pípnutí, které oznamuje probíhající nabíjení. Výrobcem je doporučováno pravidelné čištění kontaktů jak na sluchátku, tak i na základně.

Manuál

Je dodáván ve formě skládačky. Protože je přístroj jednoduchý, není potřeba složitý popis funkcí. Každá funkce je popsána jednou větou a obrázkem. Manuál je osmijazyčný, takže uživatel může chvíli tápat. Ale po prvním přečtení je možno manuál odložit, protože ovládání zvládne skutečně každý.

Dosah

Standard DECT hovoří jasně.Ve volném terénu je dosah tři sta metrů a v zastavěné oblasti kolem padesáti metrů. Při testování si ale Xalio vedlo velice dobře. Tam, kde již některé DECTy byly bez signálu, dvoustovka ještě pracovala. Dosah ve volném terénu je také větší. Naměřili jsme téměř o padesát metrů více. Dosah není možno prodloužit přidáváním dalších základen ani opakovačů. K základně nelze připojovat další sluchátka (pouze varianta DUO), takže nehrozí neoprávněné napojení.

Tabulka parametrů

Standard DECT počet typů vyzvánění 3 montáž na stěnu ne cena 1990 Kč s DPH rozměry základny 167x72x90 mm hmotnost základny 126 g hlasitý hovor na základně ne hmotnost sluchátka 130 g počet znaků na displeji 12 paměť 10+1 provozní/pohotovostní doba 6/150 hod typ baterie ni-cd dosah venku/uvnitř 300/50

Závěr

Protože se jedná o jednoduchý a levný přístroj, nenajdete zde funkce, jako je dětské volání, jmenný telefonní seznam, konto kapesného, blokování hovorů, hlasité HF ani podsvícení displeje. Přístroj je určen do domácností, menších firem nebo dílen. Kdo by vyžadoval přístroj vyšší třídy, musí ještě několik měsíců počkat. Modely Onis a Zenia budou k dostání na našem trhu v polovině následujícího roku. Zdá se tedy, že Philips nehodlá setrvat v oblasti low-end, ale zaútočí na pozici nejvyšší. V minulé přehledové recenzi jsem si posteskl, že DECTy stagnují, ale zdá se, že výrobci ani prodejci nespí, a to je dobře.