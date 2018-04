Philips Twist - to aby v RadioMobilu měli radost

Návštěva stánku firmy Philips na CeBITu nebyla letos zdaleka tak radostná, jako vloni. Zatímco před rokem to vypadalo, že se Philips bude snažit etablovat se jako výrobce kvalitních a značkových modelů, čemuž nasvědčovaly i pokusy se zajímavým Philips Genie (sám jsem pro něj hlasoval jako Mobil roku 1997 odborné poroty) i Philips Spark.

Na letošním CeBITu Philips nepředstavil v oblasti GSM nic, co by stálo za zaznamenání - vyjma ovšem Philips Illia, o němž jsme psali dlouho před CeBITem. Jediný fakticky nový a dosud nepředstavený telefon nás zaujal díky jedinému - svému jménu. Jmenuje se totiž Philips Twist, přičemž to Twist je trade mark - tedy známka zadaná k registraci.

Telefon je vcelku průměrný (či spíše podprůměrný) - vypadá jako Diga bez krytu, ovládání a menu je totožné. Mírně se liší v oficiálně deklarovaných parametrech: 85 hodin stand-by a 145 minut hovorového času. Váha udána na 145 gramů, což je pokles oproti Dize - bohužel jde o údaje se superslim Li-Iont baterií, která se běžně nedodává, vahou se standardní baterií 169 gramů již telefon není ničím výjimečným.

Ani funkcemi není nic zajímavého - jde o přebalenou Digu do mírně jiného vzhledu - to pro případ, že by operátor chtěl obměnit nabídku dotovaných telefonů. Právě na velké série laciných primitivních dotovaných telefonů se totiž Philips v poslední době stále více zaměřuje - a třída high-end mu poněkud začíná ujíždět. Proč? To si povíme, až budeme hovořit o trendech viděných a nakousnutých na CeBITu, což bude velmi brzo...

Na co se vyloženě těším: až bude EuroTel nabízet svůj Twist. Myslím, že RadioMobil čeká buďto soudní spor o ochrannou známku, nebo nový dotovaný telefon...