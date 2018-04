Philips TASS (preview)

Pokiaž poznáte dobre spoločnosť Philips tak určite viete, že sa zaoberá výrobou širokého spektra elektroniky. Od televíznych prijímačov cez videá, audio systémy, fény, holiace strojčeky až po mobilné telefóny. Nás však teraz budú zaujímať hlavne posledné dve spomenuté kategórie. Možno sa teraz pýtate prečo posledné dve, keď sa nachádzate na stránkach venovaných hlavne mobilnej komunikácii. Čítajte ďalej a nájdete odpoveď.

Spoločnosť Philips oficialně poprela doterajšie neoficiálne zpravy o pripravovanej novinke na začiatok roku 2000 prípadne nového tisícročia. Nový mobilný telefón by mal byť predstavený na vežtrhu CeBIT v roku 2000. Teraz su zatial známe len niektoré informácie, ktoré niesu oficiálne potvrdené. Jedná sa predovšetkým o mobilný telefón a holiaci strojček v jednom. Možno sa vám to zdá nemožné, ale je to tak.

Telefón by mal niesť označenie Philips TASS a ako som už spomenul je to skombinovanie holiaceho strojčeka Philishave a mobilného telefónu. Čo sa týka vlastností telefónu ide o telefón zapadajúci do vyššej kategórie mobilných telefónov. Ide o telefón podporujúci obidve frekvencie, teda GSM 900 a 1800. Taktiež by mal podporovať aj GSM Phase2 Klávesnica telefónu je chránená voči vlhkosti a nečistotám aktívnym flipom čo znamená že odklopením je možné hovor prijať a zaklopením ukončiť na ktorom sa nachádza display a slúchatko. Mikrofón telefónu je umiestnený na holiacimi hlavami.

Pri uzavretom stave telefón až moc nápadne pripomína holiaci strojček. Po otvorení flipu sa na nás usmeje v celku príjemnym vzhžadom modro podsvietená klávesnica a plne grafický tak isto na modro podsvietený display. Display dokáže naraz zobraziť 6 riadkov po 15 znakoch plus jeden riadok s ikonkami informujúcimi o stave baterky, intenzity signálu, prítomnosť novej SMS správy a pod.

Menu telefónu je upravené do dvoch módov, tj. PHONE MODE a SHAVE MODE. Myslím, že už asi tušíte kam smerujem. Ano, pomocou menu je možné nastaviť aj funkcie pre holenie, ale k tomu až neskôr. Najprv by som rád opísal vlastnosti samotného telefónu. Telefón by mal mať rozmery 135 x 52 x 43 mm čo zas nieje až tak málo, pri hmotnosti 135g. Menu telefónu je vežmi prehžadné a jednoducho sa v ňom orientuje pomocou kurzorových kláves pod displayom a kláves na bočnej strane telefónu. Telefónny zoznam si je schopný zapamätať až 300 čísel plus čísla na SIM karte, pamätá si 15 naposledy volaných a 15 zmeškaných čísel. udi je možné triediť do 3 kategórii. Taktiež je možné rýchle vytáčanie pomocou kláves 1 - 9.

Telefón by mal umožňovať aj ovládanie hlasom, nemyslím tým len hlasové vytáčanie čísel, ale kompletné hlasové ovládanie celého menu. Na výber je 25 zvonení medzi ktoré patrí aj vybračné zvonenie a 18 jazykov medzi ktoré by mala patriť čeština aj slovenčina. Samozrejmosťou je posielanie a príjem SMS správ, ktorých sa do telefónu zmestí 15 prijatých a 10 odoslaných. Medzi ďalšie vlastnosti patria hodinky, dátum, budík, kalkulačka, kalendár a niečo ako scheduler.

Telefón umožňuje prepojenie s PC pomocou dodávaného prepojovacieho kábla a softvéru. Pomocou prepojenia je možné editovať telefónny zoznam, posielať SMS správy, meniť nastavenie telefónu a dokonca nahrávať aj príkazy pre hladové ovládanie. Medzi štandart patri aj data/fax prepojenie rýchlosťou 14,4 kbps nekomprimovane teda ako Nokia 7110 pomocou už spomínaného prepojovacieho kábla. Hovor, alebo časť hovoru je možné nahrať do telefónu pomocou funkcie memo až do dĺžky 120 sekúnd. Záznam je potom tak isto možné neskôr skopírovať do PC a tým uvožniť pamäť telefónu. Telefón sa dodáva štandartne s 1200 mAh baterkou, čo umožňuje 150 až 250 hod stand-by a 1,5 až 3 hod hovoru. Výdrž baterky je pomerne dosť závislá aj od používanie holiaceho strojčeka.

Teraz k funkciám holiaceho strojčeka. Holiaci strojček je možné používať len pri zatvorenej teda chránenej klávesnici. To znamená, že nieje možné súčastne telefonovať a pritom sa holiť. Strojček využiva technológiu Reflex Action s tromi výkyvnými holiacimy hlavami. Podrobnejšie informácie o tejto technológii najdete na stránkach spoločnosti Philips. Samotný strojček sa uvádza do chodu tlačítkom umiestneným na zadnej strane telefónu nad baterkou. Pomocou funkcie SHAVE MODE v menu sa telefón a menu prepne do funkcie holenia. V menu je potom možné nastaviť až deväť spôsobov nastavenia holiacich hláv. Menu pre holenie taktiež indikuje množstvo ostávajúcich holení a nutnosť vyčistenia hláv.

Čo dodať na záver. Telefón má príjemný tvar a vežmi dobre sadne do ruky a to už či pri telefonovaní, alebo holení. Na prvý pohžad je ale každému jasné, že sa jedná o hračku iba pre mužov. Ženy si zatiaž na niečo podobné asi budú musieť počkať. Otázkou už len ostáva jeho cena, ktorá zatiaž nebola zverejnená a asi ani nebude nízka.

Poznámka redakce: materiály pro tuto recenzi náš zahraniční dopisovatel získal velmi spletitou cestou, takze omluvte nizší kvalitu grafické reprodukce. Diapozitivy byly poškozeny při úprku naeho zpravodaje z vývojového koncernu firmy Philips ve vodním příkopě.