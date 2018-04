Philips Savvy Vogue - když nechcete moc utratit (preview)

S prvními dny nového milenia uvede EuroTel na český trh Go sadu s mobilním telefonem, nesoucím jméno Philips Savvy Vogue (Vogue - móda, obliba, přeneseně též elegance). Jak již sám název napovídá, hovoříme zde o novém low-endu, neboli přímém nástupci staršího modelu Philips Savvy. Že se nejedná o podobnost čistě náhodnou, nesvědčí jen název obou telefonů, ale i jejich vzhled - jako by si z oka vypadly. Pravda, Philips Savvy Vogue má přeci jen mírně změněný design a několik funkcí navíc.

Savvy Vogue zvenčí

Výdrž

Savvy Vogue uvnitř

Nový model od Philipse má rozměry 129 x 48 x 24 mm a hmotnost 144 g. Žádný drobeček to sice není, ovšem vzhledem k jeho zaměření do cenově nejnižších sfér od něho nic takového asi ani očekávat nemůžeme. Přístroj je nahoře zaoblený a dole mírně rozšířený. Anténa, vybíhající z pravé horní části, celkový příjemný design telefonu nijak nekazí. Displej je třířádkový. Telefon ovládáte pomocí kurzorové klávesy. Součástí obsluhy Philipse jsou dále tlačítka s ikonkami zeleného (zvednutého) sluchátka, červeného (položeného) sluchátka a korekční klávesa "C". Savvy Vogue bude k dostání celkem ve čtyřech barevných provedeních: červeno-stříbrné, zeleno-žluté, tmavě modré, světle modré.Standardně dodávanou baterií je Ni-MH s kapacitou 700 mAh, která vydrží napájet telefon 120 - 240 minut hovoru nebo 120 - 240 hodin v režimu stand-by (pohotovostní doba). Budete-li si přát delší výdrž přístroje, výrobce nabízí extra silnou Ni-MH baterii s téměř dvojnásobnou kapacitou - 1300 mAh, se kterou má telefon vydržet až úctyhodných 10 dní.Jak jsme již naznačili v úvodu, nový model je velmi podobný svému předchůdci. A to jak vzhledově, tak i funkčně. Nejpatrnější změnou jsou hry, vibrační vyzvánění, hlasové vytáčení (až 10 čísel ze seznamu) a obrázkové ikonky, které můžete odesílat formou SMS zpráv. U vibračního vyzvánění je příjemné, že si můžete zvolit buďto samotné vibrace nebo nejdříve vibrace a později zvonění (tzv. inteligentní vibrační vyzvánění).

Z ostatních důležitých funkcí Philips Savvy Vogue obsahuje:

Dualband (pásma GSM 900 / 1800 MHz)

SIM toolkit

Konvertor měn

Hodiny

Kalkulačka

Stopky

20 různých melodií

50 obrázkových ikon

3 hry (Reflex, Total, Kalendář biorytmů)

Příslušenství

K novému Savvy Vogue je navíc k dostání celá řada originálního příslušenství, od extra silné baterie, přes cestovní nabíječku, stolní nabíječku, cigaretový napáječ, pouzdro, mikro hands-free sadu (tzv. bondovku), až po hands-free soupravu do auta.

Jak je patrné z předcházejících řádek, o žádný ojedinělý či snad dokonce převratný telefon nejde. Tomu odpovídá i jeho cena. Philips Savvy Vogue budete moci zakoupit počátkem nového roku v předplacených sadách společnosti EuroTel za cenu 3995 Kč.