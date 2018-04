Philips Savvy (recenze)

Philips Savvy je podle marketingového ředitele EuroTelu Steva Langkampa zabalen EuroTelem jako prvním GSM operátorem na světě do krabice s holografickým potiskem. Asi si domyslíte, že marketingový šéf si udělal legraci z vlastní firmy a neustálého zápolení obou operátorů, kteří jsou stále v něčem první na světě...

Pod heslem Go Star a Go Smajlíci vyjel EuroTel s masivní mediální kampaní, která má ukázat Go karty v Go Star sadě jako jediné na trhu schopné odesílat a přijímat Go Smajlíky - emotikony vycházející z myšlenky svých internetových bratří, ale podstatně více prokreslených.

Vzhledem k tomu, že cena Go Star je vyšší, ne ž u ostatních telefonů Go sad, je správná otázka - vyplatí se vám cena za Go Star? Jaký je vlastně Philips Savvy? A na to by měla dát jakousi odpověď tato recenze.

Především se sluší připomenout, že o výrobcích Philips v oblasti mobilních telefonů si nemyslím nic přehnaně dobrého - však také nekvalita Philips Fizz a veliká popularita stránek radících, jak si pomoci s problémy s tímto telefonem, stála u zrodu Mobil serveru jakožto průvodce zákazníka mobilním trhem. Další problémy přišly s Philipsem SparK, který měl rovněž velké problémy s kvalitou, až se v nejvyšší verzi firmware konečně dopracoval k stabilnímu provozu. Philips Genie zase znamenal legrační dohadování se s firmou Philips, kde jsme se mezitím nestali nejoblíbenějšími právě díky vehemenci, jíž jsme se dožadovali dodržování First Choice, na kterou firma v roce 1997 vesele kašlala. Potom přišla Diga - tady naštěstí operátoři ztratili přehled o její vadovosti, protože všechny reklamace již vyřizoval First Choice, ale kus, který se mi dostal do rukou, se skládal ob týden a reference kolegů jsou podobné. Hlavními problémy Philipsů bylo samovypínání a zamrzání v nejnevhodnějších chvílích. To samozřejmě funkčnosti telefonů poněkud vadí - když celý den nosíte telefon za pasem a až večer zjistíte, že se ihned ráno vypnul, zamrzí vás to a myslíte si něco o tom, že u Philipsů měli zůstat u TV a videa, kterému rozumějí...

Je Philips Savvy jiný?

Philips Savvy šel především do poněkud nového vzhledu, ale spříznění s Philipsem nezapře. Vzhledově jsou pohledné především barevné verze se žlutou, černá kombinace je už trochu fádnější.

Rozměry 129 x 48 x 24 mm a váhou 143 gramů zapadá Savvy přesně do kategorie moderních low-end telefonů určených mladé generaci. Mladé generaci je také určen laciný akumulátor zakapotovaný pod vlastním krytem - po jeho vyjmutí lze telefon napájet ze čtyř mignon AAA baterií, takže v případě nouze můžete telefonovat i když dojdou baterie, když seženete 4x AAA baterii.Stejné řešení používají například i telefony Alcatel...

Anténa telefonu je vykloněna do strany, aby vám nesvítila přímo do hlavy...

Baterie

Jak již bylo řečeno, jedná se o klasický akupack ze čtyř NiMH baterií s kapacitou 700mAh. Podle údajů výrobce se jedná o SLIM baterii, Philips dodává ještě 1300 mAh NiMH jako dokupitelné příslušenství.

Telefon má poměrně solidní výdrž - udávaný stand-by čas osciluje mezi 130-250 hodinami a délka hovoru okolo 2-4 hodin. V praxi se ukázalo, že stand-by je 143 hodin a délka hovoru 2 hodiny 26 minut. Pohotovostní čas je tedy dostatečný či spíše výtečný, ale každý hovor z něj ukousne více, než jsme u ostatních telefonů zvyklí.

Displej

Malý displej nepatří mezi moje favority, ale u laciných modelů chápu, že není jiné vyhnutí. Displej má dva řádky a patří mezi nejvíce sporné části telefonu. Pětinu displeje totiž trvale zabírá buďto ikonka menu, v němž se nacházíte, nebo hodiny. Hodiny jsou totiž v tomto telefonu ručičkové. V klidovém stavu tak zbývá místo na jméno sítě. Třetí řádek na vrchu telefonu je vyhrazen ikonkám signalizujícím nabití baterií, sílu signálu, textovou zprávu, tiché vyzvánění, roaming a novou zprávu v hlasové schránce. Pokud je nějaká událost (nová SMS zpráva, nový promeškaný hovor) ještě uživatelem nezjištěna, zobrazuje se na displeji text a pohybem Kompasem dolů se dostanete do čtení SMS zpráv nebo seznamu hovorů atd. Když píšete SMS zprávu, vejde se vám na displej 11 znaků ve dvou řádcích. Někomu z vás to nevadí, pro jiné je to kámen úrazu.

Ovládání telefonu

K ovládání slouží kurzorový blok pojmenovaný tlačítko. Stejně jako u telefonů Alcatelslouží k všesměrnému pohybu v menu. Směry doleva a doprava slouží pro pohyb v aktuální úrovni menu, zatímco směr nahoru slouží pro přechod do nadřazeného menu a tlačítko dolů zase pro potvrzení vybraného menu. Až potud je všechno krásné a pohodlné. Vyhrazené tlačítko Menu slouží pro vstup do menu. Savvy narozdíl od předchozích modelů Philips telefonů nemá kontextové klávesy pro ovládání a celé ovládání příjemně vsadil na Kompas tlačítko.

Každé menu je uvozeno ikonkou. Pokud chcete přejít do jiného menu, musíte tlačítkem do strany listovat patřičnou kategorii (Zprávy, Jména, Hovory, Extra, Nastavení, Ochrana). Pokud dojedete na poslední položku menu, šipečkou se přemístíte na první položku menu. Pokud dáte špiečku dolů, vnoříte se do podmenu.

Zádrhel vidím v animaci - když stisknete klávesu pro posun v menu, nápis efektně odroluje. To se vám bude líbit, ale jen potud, dokud nebudete muset v menu něco rychleji najít. Tehdy začne efektní rolování zdržovat - jedna rolovací sekvence trvá celou vteřinu. Tip: podržením Kompasu vlevo či vpravo menu začne rolovat bez efektu a dost rychle. Bohužel zase tak rychle, že většinou přejedete minimálně o jednu pozici v menu, protože klávesnice na puštění nereaguje dosti rychle!

Další vychytávka - v menu je před slovem a za slovem šipečka nebo čtvereček označující, že se ještě můžete pohybovat v tomto menu, nebo že jde o jeho konec a dostanete se zase na první položku. Nic proti tomu, ale slova delší, než devět znaků se na displej nevejdou a tak přebývající znaky přeblikávají s šipčekami či čtverečkem.

To bylo to divné. Co je hezké, že stiskem Kompasu dolů se dostanete do listování jmény v telefonním seznamu. Najednou ovšem na displeji vidíte pouze jedno jméno - stejně tak, jako jen jednu položku menu. Co je ale zase nepovedené: když stisknete klávesu, dostanete se na první jméno v seznamu odpovídající písmenu na klávese. U jiných telefonů jsme zvyklí na to, že stiskem klávesy znovu se posunete na další písmeno na druhé pozici na klávese. Nikoliv tak u Savvy - zde funguje jen přesun na první písmeno z řady, což u delších seznamů může zdržovat!

Pokud v telefonním seznamu stisknete klávesu dolů znovu, dostanete se na telefonní číslo a po dalším stisku klávesy dolů se dostanete na možnost odeslat SMS zprávu. Zeleným sluchátkem samozřejmě můžete číslo vytočit. Lze také číslo editovat nebo smazat či odeslat na něj předdefinovanou SMS zprávu. U předdefinovaných zpráv se v plné nahotě objevuje nevýhoda devítipísmenného řádku pro menu - takové Zavolam Vam zpet si musíte opravdu hodně domýšlet.

Telefonování

Pokud napíšete číslo na displej a dáte Kompas dolů, můžete na číslo odeslat SMS, editovat jej atd, jako v předešlém případě. Telefonovat na číslo - k tomu stačí zmáčknout zelené sluchátko a červeným hovor ukončit. Tento postup je možný kdykoliv, když máte na displeji zobrazené číslo...

Seznam hovorů má 20 pozic a dohromady jsou tu smíchány volané hovory, promeškané a uskutečněné hovory. Rychle se dostanete do seznamu hovorů stiskem Zeleného telefonu v klidovém stavu (když nejste v menu). Ikonkami je odlišeno, o jaký tip hovoru jde, také se do tohoto seznamu ukládají čísla, která byla v došlé SMS zprávě uvedena v uvozovkách. Ačkoliv má telefon hodiny, k číslu se neukládá, kdy bylo použito. Opět je nepříjemné, že displej má prakticky jen devět pozic na číslo, takže při telefonátech z mobilní sítě se zobrazuje jen poslední šestičíslí a zbytek je nahrazen tečkami a vidět je to až při úpravě čísla. To samozřejmě platí jen tehdy, když toto číslo nemáte v telefonním seznamu uloženo se jménem tak, aby se dalo spárovat.

Při vytáčení čísla legračně hopkají podobně, jako u ostatních Philipsů - jen animace, žádný praktický efekt.

Telefon nemá telekonferenci (v Go stejně nefunguje), má ale čekání na hovor a přidržení hovoru - záměna hovorů přitom hezky probíhá Kompasovou klávesou pro posun do stran. Velmi pohodlně a jednoduše řešeno.

SMS a CB, data

Savvy nemá možnost přenášet data ani faxy. Podporuje ale CB i odesílání i příjem SMS zpráv, nemá SIM Toolkit ani WAP. Je to prostě klasický laciný telefon.

U SMS zpráv stojí za zmínku možnost odesílat Go Smajlíky, tedy připojit k SMS zprávě jeden z 28 předdefinovaných emotikonů. Ten se na druhém Savvy zobrazí jako ikonka, na jiném telefonu jako normální emotikon. Příklady vidíte na ofocené stránce manuálu.

Pokud chcete, abyste si mohli přečíst SMS zprávu s ikonkou namísto emotikonu odeslanou z jiného mobilu, musí být emotikon oddělen od textu zprávy mezerou. Došlý smajlík se pak na mobilu zobrazuje vedle textu SMS zprávy na místě, kde je normálně ikonka popsaného papíru.

Výhodou jsou také Extra SMS - tedy předdefinované SMS zprávy. Ty jsou v češtině (na Fizzovi blahé paměti nebyly) a zní jako Prosím zavolejte mi" nebo Zavolam vam zpet" atd. Ke předdefinovaným zprávám můžete něco dopsat a myslím, že je docela využijete. Zejména přidat ikonku smějícího se chlapečka za zprávu Budu mit zpozdeni" vás šéfa ucini populárními zejména v případě, když má také Savvy. ExtraSMS nelze editovat.

Listování archivem zpráv je horor - díky pididispleji se programátoři ani moc nenamáhali a je to vidět. Telefon jen zobrazuje, že je to zpráva 1/3 nebo 2/3 - tedy první či druhá ze tří zpráv a až ji teprve potvrdíte OK, dopátráte se toho, o jakou zprávu jde a od koho.

Bohužel v menu nelze zapnout potvrzování o doručení SMS zprávy, což umí i laciné Alcately, jakož i Panasonic a další levné telefony v konkurenční třídě.

Další funkce

Telefon má věstavěno pár lákadel pro mládež. Jednak jsou to ručičkové hodiny - ty jsou docela originální, na mobilech se ručičkové hodiny nějak neujaly. Já mám s ručičkovými hodinami problémy, ale tyhle se mi líbí. Někomu nemusí...

Také je tu budík - budí i v případě, když je telefon vypnutý. A také stopky disponující i setinami vteřiny. To je fajn věc!

Dále je tu kalkulačka a jednoduché biorytmy. Pokud bychom byly v Eurolandu, tedy v zemích, kde platí Euro, byl by v telefonu aktivován také převodník mezi místní měnou a Eurem. Než to bude aktuální v ČR, bude Savvy už asi trochu z módy a je to zřejmě jediná funkce telefonu, u které není v manuálu napsáno závisí na provozovateli sítě"...

A to je vše přátelé - zbytek jsou standardní funkce, které nemá smysl rozebírat, jako změny PIN, zobrazení kreditu hovoru přes AoC (u Go sady asi nepřekvapí) atd.

Citlivost

Citlivost u telefonů Philips se ukazuje být ošidně měřitelná, neboť se liší šarži od šarže. S testovaným telefonem jsem byl spokojen - je nad úrovní telefonů Nokia a subjektivně se řadí po bok telefonů Siemens C10 rovněž prodávaných v Go sadě a k Alcatelu One Touch Easy. S ostatními telefony nemá smysl jej srovnávat, když nejsou v Go sadě a laboratorní měření nebylo provedeno.

Jaký je result?

Telefon je především pro začátečníky, zkušené mobilní vlky bude jeho ovládání odpuzovat. To je třeba mít stále na paměti. Pokud se tedy nehodláte každou chvíli prohrabávat neoptimálně dostupným menu, může být Savvy slibný telefon pro nové Go klienty. Pokud vám vadí malý displej s malou kapacitou, na Savvy zapomeňte. Pokud jste začínající mobilní nováček, patrně vám styl ovládání Savvy sedne.

Právě pomalost ovládání považuji za největší nevýhodu, stejně tak ale paradoxně považuji za výhodu jeho přehlednost. Zvolte si, co je pro vás důležitější. Pokud potřebujete být dlouho na příjmu, je Savvy dobrý telefon, pokud ale hodně telefonujete, už tolik neuspokojí oproti C10 nebo Alcatel One Touch Easy. Pokud chcete telefon kvůli Go Smajlíkům, tak vám nic jiného nezbývá...

Co bych považoval jako slabinu, je obecná kvalita telefonů od firmy Philips. Přiznám se, že když vidím v nabídce osvědčenější značky, asi bych osobně dosti váhal nad tím, zda tento telefon někomu s klidným svědomím doporučit už vzhledem k tomu, že z Go sad jde o nejdražší nabídku. Může být, že se Philips rozhodl nedovolit si čtvrtý debakl, ale to ukáže až praxe a čas. Na druhou stranu, telefon je dodáván s First Choice zárukou, která už dnes funguje, tedy telefon je vám vyměněn okamžitě expresní kurýrní službou. Záruka je jeden rok. Pikantní je, že v First Choice manuálu je uvedeno, že tato výměna bude provedena ve většině případů" - což znamená, že se na vás taky nemusí dostat. A znovu pozor - First Choice platí jen pro prvního majitele!

Za zapůjčení telefonu děkujeme společnosti EuroTel, u níž také může být zakoupen v Go Star sadě, která ještě kromě brožurek a karet a kuponů obsahuje také kožené pouzdro a nabíječku.