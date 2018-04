Philips Savvy - náhrada za Digu? (preview)

Společnosti Philips v mobilních telefonech štěstí příliš nepřeje - zatím se společnost uchytila pouze v dodávce nejlacinějších dotovaných mobilncích telefonů a její sen dotáhnout to mezi nejsilnější trojku zůstává zatím pouhým snem. I nedávné opuštění joint venture s americkým Lucentem strategickým plánům Philipsu neprospělo. Přesto - CeBIT je za dveřmi a čím nás tedy může Philips potěšit?

Zásadní novinky jsou tu dvě - dualbandový Philips Genie DB a nástupce Digy - Philips Savvy. Dnes si povíme o tom druhém ze jmenovaných - Philipsu Savvy.

Telefon ihned od začátku potvrzuje, že je zaměřen především na mládež - tedy opět jako dotovaný telefon, nebo do předplacených sad. Tomu také odpovídá funkční výbava. Celkem 140 gramů vážící přístroj by měl vydržet cca. 130-250 hodin v pohotovostním režimu se standardní baterií, přičemž doba hovoru je okolo 2-4 hodiny. Zde se ale jasně ukazuje, že v napájecích technologiích v GSM není Philips příliš kovaný - poměr mezi hovorovým a pohotovostním časem je zoufalý, oproti dnes prodávaným telefonům jako je Siemens S10, je poměr hovorový/stand-by čas pětinový. Na druhou stranu je fakt, že většina lidí se orientuje pouze podle stand-by času, takže inzertně lze působit poměrně spolehlivě.

Telefon bude standardně dodáván ve třech barevných kombinacích, ale nebude možno běžně dokupovat originální výměnné kryty od Philipse.

Nyní něco k funkcím - ty GSM se nebudou od standardních Philips telefonů příliš lišit, pouze menu má být výrazně obměněno a doplněno animacemi. Pro lepší ovládání byl Savvy vybaven kurzorovým blokem podobně, jako telefony značky Alcatel. Má to přispět k pohodlnějšímu ovládání.

Příznivce Euro měny potěší vestavěný převodník z Eura do libovolné měny Eurolandu.

Kromě toho telefon může každý den vypočítat váš bioritmus - tak zjistíte svoji emoční, intelignenční a energetickou labilitu. Hlavně v tom případě, že těmto vymyšlenostem důvěřujete to může být důvod ke koupi nového Philipsu Savvy.

Jenže to není všechno - můžete také k SMS zprávám přidávat emotikony - tedy ikonky vyjadřující stav vaší mysli. Tyto emotikony se ovšem zobrazí pouze na jiném Savvy telefonu - ostatním dojde nesmysl přiložený na konci zprávy. Ikonek je celá řada - ale jejich praktické využití záleží hlavně na rozšíření telefonu Philips Savvy.

Toto jsou příklady emotikonů:



Kromě výše uvedených zajímavostí jsou tu samozřejmě i stopky, kalkulačka a budík, který budí i při vypnutém telefonu.

Telefon Philips Savvy je určen jako telefon nižší cenové kategorie - a jako takový je třeba se na něj dívat. Jeho úspěch bezvýhradně závisí na spolupráci s operátorem - EuroTel s Philips Diga již měl svoji zkušenost a tak je možné, že by mohl dotovat i Savvy. To slibuje plnou podporu předplacených karet, snadné ovládání a pár zajímavých doplňku. Dovedu si jej tedy snadno představit do Go sady nebo jako dotáček za pár korun. Pro lidi toužící po datových přenosech nebo rozsáhlé personalizaci, Savvy nebude.