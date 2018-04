Philips připravuje svůj první smartphone V808 s Androidem

Philips, který prozatím žádný chytrý telefon nevyráběl, připravuje svůj první smartphone. Dosud nepředstavená novinka s označením V808 bude používat operační systém Android. Konkrétně se bude jednat o systém OPhone upravený pro čínského operátora China Mobile.

Philips V808 s operačním systémem od Google bude mít dotykový TFT displej s rozlišením 320 x 480 obrazových bodů s úhlopříčkou 3,2 palce, který dokáže zobrazit 262 000 barev. Podpora ovládání více prsty (multi-touch) chybí. Rozměry smartphonu jsou 115 x 61 x 14 mm.

Ve výbavě najdeme 3,2 megapixelový fotoaparát s autofokusem a A-GPS navigaci. Chybí však možnost připojit se na internet přes wi-fi. Telefon také nepodporuje sítě 3G, pouze sítě GSM. Paměť lze zvětšit pomocí paměťových karet microSDHC až o 8 GB. Audiokonektor 3,5 mm nový Philips nenabízí.

Očekáváme, že připravovaný Philips V808 bude patřit do řady Xenium a nabídne tak excelentní výdrž na jedno nabití baterie. To by měla být hlavní devíza nového Philipsu. Na vyspělých evropských trzích se s Philipsem s Androidem pravděpodobně nesetkáme.