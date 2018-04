Philips připravuje dvě novinky řady Xenium

Philips připravuje dva nové telefony, které však prozatím nepředstavil na žádném veletrhu. Jedná se o dva modely klasické konstrukce. Jeden model patří do střední třídy, druhý náleží do kategorie low-endových mobilů. Podle označení by se v obou případech mělo jednat o mobily s dlouhou výdrží baterie. Tyto modely značí Philips právě označením Xenium.

První připravovanou novinkou je model Xenium 289, který je vybaven 1,3 megapixelovým fotoaparátem. Telefon má ve své výbavě také Bluetooth, infračervený port, e-mailový klient a hlasové ovládání. Nechybí všechny běžné funkce jako je kalendář, budík, wapový prohlížeč, Java nebo podpora zpráv MMS. Displej telefonu má pravděpodobně rozlišení 128 x 160 obrazových bodů.

Druhou novinkou je model Xenium 189. Tento jednoduchý model nemá fotoaparát a má pouze základní výbavu. Telefon podporuje multimediální zprávy MMS, a ve výčtu skromné výbavy najdeme kalendář a budík. Displej tohoto modelu má pravděpodobně rozlišení 128 x 128 obrazových bodů.

Oba dva připravované telefony pracují pouze ve dvou pásmech GSM (900/1800 MHz). Nechybí však podpora datových přenosů GPRS třídy 10.



Philips Xenium 289 a 189.