Philips nemá příliš silnou servisní podporu

Tak jsem dnes vstával levou nohou a ráno mi upadl můj SparK z ruky. Když jsem jej zvedl, zjistil jsem, že na zemi zůstal plastikový čudl z antény :(. No nic, řekl jsem si a hned z práce jsem volal do brněnského EUROTELu (věda, že Philipsy distribuují výhradně oni), dovolal jsem se napoprvé :) a pln radosti jsem žádal uvedený náhradní díl - servis na Philipsy neděláme, volejte F1rst Choice, poradí Vám kde anténu lze sehnat.

Volám F1rst Choice, po hodině jsem to vzdal :( a ač nerad zavolal jsem přímo slečně Kalinové (sekretářka šéfa Philips PCC ČR) od ní jsem se dověděl, že mám volat EBM mobil (servis), překvapilo mne trochu, že to nevěděli u EUROTELu (EBM mobil sídlí ve stejné budově). U EBM mi sdělili, že opravy Philipsů rovněž neprovádějí a proto anténu rovněž nemají :( zmíněná informace mne už skutečně vyvedla z konceptu, a uvažoval jsem, zda si u Philipsů myslí, že ulomený konec antény je důvod k výměně celého mobilu, a protože jsem byl skutečně rozžhavený napadlo mne i několik nepublikovatelných titulů na firmu Philips.

Po opětném telefonátu se sl. Kalinovou jsem obdržel tel. číslo na p. Budíka odpovědného za servis, ten mi po vyslechnutí mých nářků (jak jsem sháněl baterky na GENIEho atd.) nabídl pomoc - anténu lze koupit u F1rst Choice (0606/55055).

Pan Budík dal mé číslo slečně z F1rst Choice, ta mi zavolala a řekla tento postup: nejprve složenkou uhradit částku a pak bude anténa zaslána poštou. Panu Budíkovi sice patří můj dík, ale nedomnívám se že jde o běžný postup, jakým lze získat takovou banalitu jako je anténa.

Několik mých osobních doporučení:

nekupovat si telefon značky Philips - SparK byl můj poslední a lituji, že jsem před jeho koupí neuposlechl varování p.Zandla sháníte - li něco k mobilnímu telefonu značky Philips, ušetřete čas a volejte přímo F1rst Choice

Zakopaný pes je zřejmě v způsobu distribuce mobilních telefonů Philips : telefony se distribuují výhradně přes operátora (fizz - RDM, Diga, SparK a GENIE ET) a systém je pak tento - něco sháníte u ET - jejich odpověď je Philips nedodal, obrátíte se na Philips a jejich odpověď je ET už má na skladech (což může a nemusí být pravda) nebo ET neobjednal.

Stejná situace je u servisu - Philipsy se servisuje přímo Philips a pokud pak chcete třeba i jen nějakou blbost sháníte to jako já zcela neefektivně po všech čertech.