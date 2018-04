Philips: nejen novinkami živ je výrobce mobilů

Firma Philips není zaměřena pouze na výrobu mobilních telefonů, ale na široké spektrum elektronických zařízení . Philips představil na Cebitu 2000 poměrně široké spektrum své nabídky nových produktů. Z GSM mobilních telefonů jsou zde rovněž mobilní telefony, o kterých jsme již psali. Podívejme se, co nám vlastně přináší Philips nového.

V první řadě nás zaujme slušně provedený Euro 2000 model telefonu Philips Savvy. Tím nám jaksi Philips naznačuje, že bude mít s touto krásnou akcí společného spíše více, než méně. Tato limitovaná série mobilních telefonů nebude jediná. Kromě zde zobrazeného Savvy DB bude k dispozici i série Genie 2000. Společnost Philips je totiž jedním z generálních sponzorů UEFA 2000.

Tento mobilní telefon je poměrně hodně podobný mobilu, jenž nesl název Philips Genie db, o kterém jsme psali touto dobou před rokem. Byl rovněž uveden v průběhu Cebitu, ale k jeho uvedení na náš trh se již nedostalo. Doufejme, že se tak nestane ani s tímto modelem, který nese název Genie 2000.

Tento telefon je duální a podporuje obrázkové SMS kompatibilní samozřejmě pouze se Savvy a jinými modely firmy Philips. Dále má vestavěný hlasové ovládání a hlasový záznamník. Vibrační zvonění je samozřejmé a osobní aplikace jako jsou kalendář, poznámkový blok, kalkulačka a hra jsou již dědictvím po světoznámém Philips Genie. Talk time se pohybuje mezi 90 a 120 minutami, což je oproti jiným mobilům poměrně málo. Naproti tomu 110 až 130 hodin standby je již přijatelné i pro telefony značky Nokia.

Philips Ozeo je název dualbandového mobilního telefonu, který je znázorněn na obrázku níže. Na první pohled líbivý design s působivými možnostmi využití směrují tento telefon do střední až vyšší třídy.

Díky velkému grafickému displeji s modrým podsvícením je možné v pohodlí pracovat s obrázkovými SMS zrávami. V telefonu je předdefinováno 50 obrázků pro použití ve zprávách. To je poměrně velké množství na to, abyste v tom ztratili orientaci. Telefon podporuje hlasové ovládání a má vestavěn hlasový záznamník. SMS zprávy lze psát pomocí prediktivního zadávání s technologií T9. Má vestavěné vibrační zvonění a HW modem pro datové přenosy.

Talk time, který se pohybuje mezi 2 až 5 hodinami je již slušná vizitka pro tento mobil a standby čas od 120 do 300 hodin rovněž sědčí o tom, že tento telefon se s nabíječkou nemusí často potkávat. O aplikacích, jako je kalendář, brick game, organizér a jiné se již u telefonu v této třídě zmiňovat nemusím.

Na Cebitu byl rovněž k vidění nový typ mobilního telefonu Savvy Vogue. Tato vylepšená řada telefonů Savvy je určena nejen promladé a řadí se do střední třídy. Telefon rovněž obsahuje 50 emoikon Tento mobil bych viděl jako vhodný do předplacených sad. Má vestavěné vibrační zvonění, hlasové vytáčení a aplikaci biorytmů. O hrách se raději nezmiňuji (netroufám si odhadnout podle názvů, o co se jedná :). Dále jsou zde stopky, budík, konvertor měny do Eura a hodiny.

Hovorový časa se pohybuje mezi dvěma až čtyřmi hodinami a standby čas je 100 až 220 hodin, v závislosti na baterii a síle signálu. Telefon je použitelný v sítích GSM900 i v DCS1800.

O mobilním telefonu Philips Savvy, který byl na Cebitu rovněž vystavován (spíše jako rarita, než novinka) si můžete přečíst v naší recenzi (Philips Savvy).

Novější verzí Philipsu Savvy, který by měl v low-endech nahradit singlebandovou verzi tohoto mobilu je Savvy dualband. Tento telefon má hmotnost 140 gramů a o něco větší objem. Podpora emoikon pro picture messaging je stejná, jako u jeho předchůdce (25 vestavěných ikon). S duální podporou přichází pro tento telefon jako nová ještě podpora hlasového vytáčení a vestavěné vibrační zvonění.

O Philipsu Xenium, ze kterého se nám vyklubal elegantní telefon pro volný čas a reprezentaci, jsme již také psali (Philips Xenium DB). Na Cebitu vystavoval Philips 2 verze tohoto mobilu. Jedna má označení Xenium 989 a druhá Xenium 929.

Oba modely obsahují vestavěnou kalkulačku, konvertor do Eura, vibrační zvonění, hlasové ovládání a vytáčení, osobní organizér a poznámkový blok. Tím výčet funkcí verze 929 končí.

Pro model 989 si Philips nechal ještě v rukávu vestavěný HW modem, technologii T9 pro snadnější psaní textů, funkčnost v GSM900 a DCS1800 a obrovskou energetickou kapacitu. Xenium 989 totiž údajně vydrží až 6 hodin hovoru nebo 20 dní v pohotovostním režimu. To se ale dosáhne pravděpodobně s větší baterií a ideálními podmínkami v sítí.