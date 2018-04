Philips na CeBITu: stylový low-end 330 se bude ženám líbit (exkluzivní fotografie)

Nový jednoduchý low-endový telefon od Philipsu nese označení 330. V názvu se tak již neobjevuje označení Fisio jako u předchozích modelů. Když v polovině února Philips tuto novinku oficiálně představil, nebylo zcela jasné, jestli ji bude prodávat i v Evropě. CeBIt ale jasně ukázal, že se s tímto novým véčkem setkáme i u nás. To samé bude platit i o druhé novince, modelu 620, o kterém píšeme v tomto dnešním článku.

Philips Fisio 330 je stylový telefon, který je - s ohledem na dosavaní klasické mobily výrobce - trochu překvapivě véčko. Philips ale úplně změnil svoji strategii a od letoška již bude produkovat téměř výhradně véčka. To platí jak o druhé novince, modelu 620, tak o dalších chystaných telefonech. Klasické modely zůstanou v nabídce minimálně do konce letošního roku a jedná se o dobře známé modely Fisio 120/121, Fisio 625 a Fisio 825. Ty doplní ještě model Fisio 822, což je Fisio 825 bez Bluetooth. Důvodem pro vznik tohoto zjednodušeného modelu je prý obrovská poptávka operátorů po levných telefonech s barevným displejem (o Bluetooth není až tak velký zájem a cenu telefonu zbytečně zvyšuje). Na stánku Philipsu jsme viděli i prototyp modelu Xenium, což je reinkarnace legendárního kovového Philipsu Xenium 9@9 s integrovanou anténou a výdrží baterie až jeden měsíc. Tento telefon jsme ale nesměli vyfotografovat a podle všeho se stejně bude jednat spíš jen o asijský model. Možná i pod jinou značkou než Philips.

Třistatřicítka je velmi tenké véčko bez vnějšího displeje, což by někomu mohlo vadit. Na druhou stranu má atraktivní vzhled a vcelku slušnou nabídku funkcí. Námi testované bílé provedení není příliš fotogenické, bohužel jiná barva krytu nebyla v době naší návštěvy na stánku Philipsu k dispozici. Klasické znaky Philipsu najdeme u novinky na předním panelu v podobě charakteristického znaku výrobce a uvnitř přístroje v podobě monochromatického - bíle podsvíceného displeje. Klasické je i menu telefonu, ale jinak si nedovolíme soudit, nakolik se jedná o opravdový Philips, nebo telefon vytvořený ve spolupráci s některým asijským výrobcem. Na vzniku se měla podílet společnost CellOn, která s Philipsem dlouhodobě spolupracuje, některé prvky výbavy telefonu jsou ale velmi podobné asijským telefonům. To platí především pro polyfonní melodie, které se plně vyrovnají těm, které známe z telefonů Samsung a LG; dokonce si dovolíme tvrdit, že jsou úplně stejné.

Telefon má netradičně řešenou klávesnici, která je v případě horních funkčních tlačítek průhledná a bíle podsvícená. To platí pak i pro displej a netradičním řešením je bíle osvícený okraj celé horní části telefonu. Podsvícení je aktivní buď souběžně s podsvícením displeje, nebo když vám na telefon někdo zavolá. Nám se toto řešení líbilo, nepůsobí nikterak pouťově, naopak, mnoha zákaznicím se bude jistě velmi líbit. Ano, říkáme zákaznicím, protože nejen podle našeho mínění je tento model určen především ženám. Těm se bude líbit hladká povrchová úprava a právě zajímavé podsvícení celého telefonu.

Testovaný vzorek ještě neměl finální verzi firmwaru, ale podle dostupných údajů by měl mít vnitřní paměť na 300 kontaktů a 100 SMS zpráv, měl by mít integrované stereo rádio, ale asi nebude mít GPRS. Na specifikaci si budeme muset ještě několik týdnů počkat, může dojít k některým změnám, ale jakmile bude přesná technická specifikace telefonu k dispozici, ihned vás s ní seznámíme. Zatím si můžete prohlédnout 18 detailních fotografií telefonu. Na závěr dodejme, že Philips 330 by měl bodovat i svojí cenou, která by se mohla pohybovat v rozmezí 4 500 až 5 500 Kč za nedotovaný přístroj.

Philips 330 je elegantní a velmi tenký telefon (79 x 43 x 18 mm a 78 gramů). Někomu ale může vadit absence vrchního displeje. Anténa není integrovaná, což je docela škoda, telefon takto jednoduchých tvarů by bez ní vypadal ještě lépe.

Na levém obrázku můžete porovnat obě novinky Philipsu: modely 630 a 330. Boční pohled na Philips 330 ukazuje jednoduchost jeho tvarů.

Klávesnice je pro značku philips netypická, naopak displej a menu jako by z oka vypadly modelu Fisio 625.

Klávesnice je bíle podsvícená, stejně jako displej a i jako okraj celé horní části telefonu, což si můžete detailně prohlédnout na druhé fotografii.

Jednoduché, ale elegantní tvary nevévodí jen vnějšku zavřeného přístroje, ale najdeme je i uvnitř telefonu. Ovládání pomocí kurzorového kříže s potvrzovacím tlačítkem uprostřed je jednoduché a pohodlné.

Zavřený a otevřený telefon z vrchu.

Anténa by mohla být menší, nebno ještě lépe integrovaná. Pak by se jednalo o jeden z nejelegantnějších telefonů vůbec. Na druhém obrázku je vidět, jak svítí okraj horní části telefonu.

Nové Philipsy 330 a 630 si moc podobné nejsou. Některé jejich prvky dvají tušit, že mají původ u Philipsu, jiné působí "asijským" dojmem. Oba telefony mají například anténu na druhé straně.

Na závěr ještě dva pohledy na otevřený a zavřený telefon. Za předpokládanou cenu by se mohlo jednat o velmi populární telefon.

