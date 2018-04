Philips na CeBITu: barevné véčko 630 zaujme a pobaví (exkluzivní fotografie)

Jednou z novinek Philipsu pro letošek je model 630. Jedná se překvapivě o véčko, stejně jako v případě druhé novinky, modelu 330. Philips tak dal jasně najevo, že se orientuje na asijské trhy, které mají největší perspektivu. Tomu nasvědčovaly i první informace o obou nových Philipsech, podle kterých se měly prodávat jen v Asii. Nebude tomu tak, obě novinky a i další véčkové modely, které se připravují, se budou prodávat i v Evropě, tedy i u nás. Výhodou by vedle atraktivního vzhledu a nabídky funkcí měla být i jejich cena. Philips 630 by neměl stát více než zhruba 6 000 Kč, což je na takto vybavený telefon jistě solidní nabídka.

Výbava nového Philipsu je slušná, najdete v něm stereo rádio, paměť na 300 kontaktů po třech číslech ke každému, paměť na 100 SMS zpráv a třeba určitou variantu instant messagingu - QQ. Telefon má GPRS, v konfiguraci 4+2 timesloty a dvaatřicetihlasé polyfonní melodie. Ty jsou velmi povedené, téměř identické s těmi, které můžeme najít v telefonech značky Samsung, nebo LG. Jsou o třídu lepší než ty, které nabízí většina evropských značek. Telefon má vnitřní barevný displej s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů a dokáže zobrazit 4 096 barev. Vylepšit si jej můžete pomocí JPEG obrázků, které do telefonu stáhnete pomocí kabelu z počítače, nebo přes WAP. Telefon nepodporuje MMS zprávy, na ty si budeme muset počkat až u další novinky Philipsu, která ale zatím nebyla představena.

Na CeBITu jsme měli k dispozici jen jednu z prvních verzí firmwaru, takže nemá cenu hodnotit menu telefonu a práci s ním. V každém případě je ovládání pohodlnější než u Philipsu Fisio 820, 825. Klávesnice je u novinky velmi dobře zpracovaná a atraktivní a praktické je i její bílé podsvícení. Telefon nemá integrovanou anténu, což je škoda, slušelo by mu to více, přesto se jedná o atraktivní telefon, který uspěje především u náročnějších teenagerů, kteří dají na styl. Námi testované červené provedení bylo sice atraktivní, ale někomu by se mohlo zdát příliš vyzývavé. Bohužel, na CeBITu v době naší návštěvy nebyl k dispozici jiný telefon, takže další dvě barevné varianty vám představíme, až je dostaneme do redakce. Mohlo by to být ještě před polovinou roku, těsně před zahájením prodeje tohoto telefonu.

Philips 630 je elegantní véčko, a komu by se nelíbilo námi testované červené provedení, může si ještě vybrat ze stříbrné a zlaté varianty. Podle vyjádření zástupců výrobce ještě není tvar a vzhled okolí vnějšího displeje definitivní a může dojít k drobným změnám. V každém případě je pod displejem dioda, která může svítit několika barvami. Ty jsou předem naprogramované pro některé melodie, jinak si barvu diody můžete zvolit sami.

Na dalších dvou fotografiích můžete porovnat obě novinky Philipsu vedle sebe, a to jak zavřené, tak otevřené. Philips 330 má elegantnější design, šestsettřicítka je ale výrazně lépe vybavená.

Klávesnice nového Philipsu se nepodobá žádnémů jinému modelu této značky. Její kvalitu ale musíme pochválit, je dobře zpracovaná a klasické ovládání je přece jen pohodlnější než extravagantní ovládání modelu Fisio 820 a 825. Horní displej může svítit třeba zeleně, klávesnice je vždy podsvícena bíle. Dioda na vrchu telefonu by měla svítit jednou z 256 barev!

Provedení telefonu je na solidní úrovni, je zřejmé, že telefon má asijský původ, kde se na kvalitu hledí více než v Evropě.

Červená barva je velmi výrazná, což se někomu může a jinému nemusí líbit. V podobné povrchové úpravě lze spatřit třeba špičkové dámské véčko od Samsungu, model T500.

Několik dalších pohledů na nový Philips. Telefon je docela malý (83 x 43 x 22 mm) a lehký (78 gramů). Vnitřek přístroje je vždy stříbrný, vnější část buď jasně červená, jako v případě námi testovaného vzorku, nebo stříbrná, či zlatá.

Několik pohledů na některé detaily nového Philipsu. Kvalita klávesnice je velmi dobrá, a to včetně bílého podsvícení. Stejně tak musíme pochválit horní displej, který je dobře čitelný. Zatím se nám moc nelíbila informační dioda pod ním, je kulatá a je to jasně vidět. Tato část telefonu ale prý ještě dozná určitých změn.

Na rozdíl od modelu 330 se šestsettřicítka neotevírá v takovém úhlu. Pro pohodlné telefonování to ale dostačuje. Konektor pro osobní HF sadu je na vrchu telefonu, stejně jako otvor pro poutko, jasný předpoklad pro nošení telefonu na krku.

Vnitřek telefonu je stříbrný a horní část je o něco kratší než spodní. Zavřený telefon tak vypadá, jako by vyplazoval jazyk. Elegantním řešením je stříbrný pruh okolo telefonu a anténa v barvě telefonu.

Menu telefonu je vzdáleně podobné tomu, které můžeme najít u Philipsů Fisio 820 a 825. Kvalita barevného displeje je nadprůměrná, ačkoliv se jedná o displej pasivní a se schopností zobrazit 4 096 barev.

Testovaný telefon měl tři hry, několik netradičních funkcí, jako jsou biorytmy, a také integrované stereo rádio. Na posledním obrázku je hlavní menu telefonu, tentokrát ale jen v režimu bez vložené SIMkarty. Philips lze prohlížet i bez ní, což u většiny jiných telefonů nejde. Zajímavostí je i funkce "prezentace telefonu", která vám automaticky ukáže, co všechno telefon umí.

Informace o druhé novince Philipsu, modelu 330, najdete v tomto článku