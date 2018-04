Philips má dva nové mobily - jsou to véčka!

Philips minulý týden představil dva nové mobilní telefony. Stalo se tak v rámci GSM kongresu v Cannes, ale přímo na stánku je nevystavoval. Tento týden spatřila světlo světa alespoň tisková zpráva a server Mobile-review.com zveřejnil první fotografie obou novinek. Podle dostupných informací se budou Philips 330 a Philips 630, jak se obě novinky jmenují, prodávat zatím jen na asijských trzích, což však nevylučuje jejich případný prodej i v Evropě.

Je pravděpodobné, že oba modely vznikly za přispění externího výrobce, minimálně se však na jejich vzniku podílela společnost Cellon, kterou můžeme považovat za dvorního designéra mobilních telefonů značky Philips (v Cellonu pracuje mnoho bývalých zaměstnanců Philipsu). Cellon na svých stránkách oba modely taktéž inzeruje, nenabízí však jejich fotografie. Označení je stejné, většina parametrů také, liší se jen v drobnostech. V označení obou novinek chybí název Fisio, ačkoliv číselné označení modelu 630 evokuje pokračování současné řady 620 a 625. Těmto modelům ale novinka není vůbec podobná, jedná se o véčko s barevným displejem a slušnou nabídkou funkcí. Jednodušší model 330 má jen monochromatický displej, vyzývavý design a i v tomto případě není výbava přístroje vůbec špatná.

Philips 630 - hodně zajímavé véčko

Vyšší model, Philips 630, nemá tak výrazný design jako jeho jednodušší bratříček, zato překvapí více než bohatou výbavou. Telefon má dva displeje, vnější monochromatický s rozlišením 80 x 48 obrazových bodů a hlavní barevný s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů a schopností zobrazit 4 096 barev. Hlavní displej není aktivní, nevíme, jestli je podobný tomu, které má například Fisio 825, takže zatím nelze hodnotit ani jeho kvalitu. Telefon má samozřejmě GPRS, a to v konfiguraci 4+2 timesloty, vestavěné FM stereo rádio a například dvaatřicetihlasé polyfonické melodie. Těch je v telefonu celkem 30, deset z nich pak lze do telefonu nahrávat z počítače. Vnitřní paměť Philipsu pojme 300 kontaktů po třech číslech u každého a také se do něj vejde 100 SMS zpráv. Do telefonu bude možné nahrávat i JPEG obrázky a problémem nebude ani synchronizace přístroje s osobním počítačem (jak pro kontakty, tak pro záznamy z kalendáře). Ve výbavě nebudou chybět ani další běžné funkce, jako je budík, prediktivní vkládání textu T9, EMS zprávy, nebo třeba tři hry (Box Man, Tetris, Slot Machine). Asijští zákazníci pak ocení lunární kalendář a horoskop. Naopak nadstandardní funkcí je e-mailový klient a podpora určité varianty Instant Messagingu (QQ).

Philips 630 vypadá jako každé druhé asijské véčko. Nemá integrovanou anténu, ale je relativně malý (83 x 43 x 22 mm) a velmi lehký (78 gramů). Bude se dodávat v několika barevných variantách, některé z nich si můžete prohlédnout na obrázcích. Zajímavostí by měla být informační dioda, která nabídne neobvyklou paletu 256 barev. Něco podobného jsme viděli zatím jen na japonském i-mode telefonu Nec, kde se požadovaná barva nastavovala variací kanálů RGB. Je pravděpodobné, že u nového Philipsu to bude fungovat obdobně. Základní Li-Ion baterie bude mít kapacitu 560 mAh, s telefonem by se však měla dodávat ještě rozšířená baterie s kapacitou 900 mAh. V prvním případě výrobce slibuje výdrž na jedno nabití až 200 hodin v pohotovostním režimu, ve druhém případě dokonce až dvojnásobek. Philips je výdrží svých telefonů pověstný, uvidíme, nakolik se na stavbě tohoto modelu podílel a nakolik se tedy deklarovanou výdrž podaří v reálném provozu dodržet.

Philips 330 - opravdu stylové véčko

Jednoduší model z obou novinek má výraznější design, ale jen jeden displej a o něco chudší výbavu. Mělo by se jednat o levný low-endový telefon (vyšší model 630 by se měl zařadit do střední kategorie přístrojů). Pokud lze věřit dostupným informacím, tak cena Philipsu 330 by se měla bezpečně vejít do 200 USD, vyšší model 630 by pak měl být zhruba o 30 procent dražší.

Philips 330 má atraktivní design a výrobce se v jeho případě chlubí, že by se mělo jednat o jedno z nejtenčích véček na světě. Rozměry telefonu jsou opravdu malé (79 x 43 x 18 mm) a hmotnost je stejná jako v případě vyššího modelu 630, tedy 78 gramů. Telefon má na přední straně přístroje barevné panely, a je tak velmi podobný některým modelům od LG (LG510w). Nechybí zde ani tradiční logo výrobce, stylizovaný trojlístek. Zbylá část telefonu je stříbrná a podle všeho by některé prvky měly být kovové. Displej je monochromatický, bíle podsvícený a má rozlišení 101 x 80 obrazových bodů.

Výbava modelu 330 je velmi podobná výbavě vyššího modelu 630, chybět bude s největší pravděpodobností GPRS, ale integrované rádio, vnitřní paměť na 300 kontaktů a 100 SMS zpráv, či polyfonní melodie, bude nabízet i tento model. Telefon se bude dodávat s baterií Li-Ion s kapacitou 570 mAh (některé zdroje uvádějí 600 mAh) a na příjmu by měl na jedno nabití vydržet až 400 hodin. Oba nové Philipsy by se měly začít prodávat v průběhu druhého čtvrtletí tohoto roku, ale nejdříve pouze na asijských trzích. Podle obchodního úspěchu by se pak výrobce měl rozhodnout, jestli se s nimi pustí i do Evropy. Tento krok je velmi pravděpodobný, v poslední době tak činí Siemens s modelem CL50 a třeba i Panasonic s modelem GD55. V obou případech byl telefon nejdříve dostupný jen v Asii, nyní se však začínají prodávat i v Evropě. Siemens CL50 se pak bude prodávat i u nás. Doufejme, že stejný osud potká i obě nová véčka Philipsu.