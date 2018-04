Philips Kala 6120

Nákup

Philips Kala je telefon DECT/GAP. Patří do nižší kategorie. Na to chci upozornit hned na začátku recenze. Tím pádem ho není možno srovnávat se špičkovými bezdráťaky. Tak už k samotnému přístroji. Balení obsahovalo základnu, sluchátko, telefonní a napájecí kabel, manuál a baterie. Poměrné zajímavé jsou další dva různobarevné klipy do základny, které se vloží okolo otvoru pro napájení sluchátka. Záruka je poskytnuta v délce jeden rok.

Základna

Už tady je jednoduchost patrná na první pohled. Základna má uprostřed otvor na vložení sluchátka a na levé straně zelenou ledku. Ta svítí, pokud je sluchátko pod napětím a bliká, pokud probíhá hovor nebo při zvonění. Tím to končí. V zadní části jsou konektory pro napájecí a telefonní kabel. Každý kabel má jinou koncovku, takže záměna se nám nepodaří. Jsou zde i úchytky. Základnu můžeme zavěsit na zeď.

Sluchátko

I tady je patrná jednoduchost. V horní časti se nachází reproduktor v podobě zajíce (to měl i Fizz). Displej je přehledný a má tři řádky. První obsahuje symboly, další dva jsou pro čísla. Řádek má délku deset znaků. Pokud v prvním číselném řádku dojdeme na konec, číslice pokračují v řádku druhém. Pak celé číslo začne rolovat. Celková délka čísla je 24. Displej je dobře čitelný. Klávesy jsou dvou barev. Šedé a bílé. V dolní časti je mikrofon a pod ním nabíjecí kontakty. Sluchátko můžeme postavit. V zadní časti je kryt na dvě baterie.

Telefonování

Baterie-signalizuje stav baterie (2 stupně). Pokud se rozbliká, je nutné nabíjet v základněSluchátko-spojení se základnouNota-interní hovory nebo odložení hovoruKniha-práce s telefonním seznamemŠipka-svítí v režimu programování. Bliká, pokud se provádí přihlašování sluchátka k základněAnténa-svítí, je-li sluchátko v dosahu základny. Nesvítí, pokud je základna vypnuta, nebo jsme mimo dosah. Když bliká, sluchátko není k základně přihlášenoKniha-vstup do telefonní ho seznamu (10 pozic)SOS-vytočí předem definované čísloDvě šipky-opakuje naposledy volené číslo (redial)Sluchátko-přijímá a ukončuje hovorSluchátko s notou-Interní hovory. Pokud hovor probíhá, odloží ho. V našem sluchátku je slyšet upozorňovací tón a druhá strana slyší melodiiKlávesy-0-9,*,#R-Programovací klávesa nebo využití vlastností ústřednyHlasitost-V průběhu hovoru nastavuje hlasitost ve sluchátku (3 stupně)

Jak už bývá zvykem, odchozí hovor uskutečníme dvěma způsoby. Stisknout tlačítko se sluchátkem a zadat číslo, které je ihned vytáčeno. Druhý způsob je takový, že číslo nejdříve zadáme a vytočíme najednou. Bohužel jsem nenašel opravnou klávesu na mazání znaků. Špatně napsané číslo jsem řešil dvojitým stiskem tlačítka se sluchátkem. Začít vytáčet, a hned přerušit. Pokud ponecháme sluchátko deset vteřin v klidu, vrátí se do základního postavení. Lze také využít telefonní seznam, klávesu SOS, nebo redial.

Příchozí hovor přijmeme stiskem bílého tlačítka se sluchátkem. Nefunguje příjem hovoru zvednutím ze základny. V průběhu hovoru je na displeji zobrazen hovorový čas.

Programování

Zahájíme ho stiskem tlačítka R. Na displeji se objeví šipka. Pak stiskneme klávesu s kódem a případně další klávesy, pro konkrétní nastavení. Pokud vstoupíme do režimu programování, vždy je zobrazeno současné nastavení. Potvrzení provedeme opětovným stiskem klávesy R. To je ještě signalizováno upozorňovacím tónem. Pár kódů si lehce zapamatujeme a manuál můžeme po prvním čtení odložit. Co lze nastavit?

Manuál

1-melodie vyzvánění (3 stupně)2-hlasitost vyzvánění (3 stupně)3-neuvedeno4-přihlášení sluchátka k základně5-odhlášení sluchátka od základny6-odhlášení jiného sluchátka7-typ ústředny8-krátký a dlouhý flash9-vsunutí pauzy při vytáčení (pobočková ústředna)*-tónová volba#-pulsní volbaKniha-programování pamětíSOS-programování dětského volání

Protože se jednalo o testovací vzorek, v balení jsem našel pouze skládanku v italštině. Žádné složitosti. Pomocí obrázků je znázorněno vše potřebné. Ale pro jistotu jsem si z Internetu stáhl i anglický manuál. Přístroj je jednoduchý, manuál je v podobném duchu. Je samozřejmé, že manuál bude přeložen, když se Kala objeví na našem trhu.

Dosah

Ve volném terénu je dosah do 300 metrů. V zastavěné oblasti je to do padesáti metrů. Tady jsem byl ale příjemně překvapen. V místech, kde některé bezdráty už spojení nedokáží navázat, Kala fungovala s mírným zarušením. Pokud se nacházíme mimo dosah, je to signalizováno na displeji chybějící anténkou a ozve se výstražné pípnutí. Jak je uvedeno v manuálu, zavedla firma Philips nový pojem. Jedná se o Crystal sound. Tedy lepší slyšitelnost. Dosah prodloužíme připojením další základny. K jedné základně můžeme připojit až čtyři sluchátka a jedno sluchátko současně ke dvěma základnám. O připojení sluchátek jiných výrobců se manuál nezmiňuje.

Baterie

Sluchátko je napájeno dvěma články AA/R6 NiCd. Pohotovostní čas je 200 hodin, hovořit můžeme až osm hodin. To jsou velice příjemné hodnoty. Stav baterie poznáme na displeji. Ikona baterie má dva články a když se rozbliká, je nutno nabíjet v základně. Je-li sluchátko vloženo do základny, pípne, aby bylo zřejmé, že nabíjení probíhá.

Tabulka parametrů

standard DECT/GAP napájení sluchátka 2 x AA/LR6 1.2 V 600 mAh NiCd napájení základny 8V AC / 250 mA hovorový režim 12 hodin pohotovostní režim 8 dní (200 hodin) vysílací výkon 250 mW dosah v budovách až 50m dosah ve volném terénu až 300m rozměr základny 121x120x85 mm rozměr sluchátka 53x163x35 mm váha základny 199g váha sluchátka 150g

Závěr

Přístroj je jednoduchý a neoplývá velkým množstvím funkcí. To ale vůbec neznamená, že by se mi nelíbil. Takové věci, jako je blokování odchozích hovorů, tarifikace a paging, nenajdeme. Ale to není na škodu. Někteří uživatelé vyžadují jednoduchý přístroj a přesně taková Kala je. Chtěl bych zdůraznit funkci SOS, vyhrazenou klávesu pro vstup do telefonního seznamu a výborný dosah v zastavěné oblasti. Krystalicky čistý zvuk oceníme zejména v hlučnějším prostředí. Cena ještě není stanovena.

Přístroj zapůjčila firma Philips. Děkujeme.