Philips Genie (recenze)

Jak jsme Philips Genie do testů získávali, jsme již důkladně popsali - nutno podotknout, že to byl jediný výrazný zápor mobilního telefonu Philips Genie.

Tato recenze (dle nadpisu jste již pochopili) nutně vychází z předpokladu, že máte rádi malé telefonky - jestli přemýšlíte nad Ericssonem GF788, StarTACem a dalšími ze stájí pidimužíků, jste na správné adrese. Také připomínám, že tento telefonek stojí bratru nějakých 26 000 Kč včetně DPH - není tedy pro chudé, spíše bych řekl, že naopak.

Děkujeme firmě Plussat za zapůjčení tohoto telefonu ku těmto testům. Přiznám se, že během psaní recenze jsem si ve druhém okně otevřel recenzi na Ericsson GF788 - tedy podle mne největšího potenciálního konkurenta Genie. Budu-li tedy měřit podle Ericssonu, nedivte se.

Váha a rozměry

Jestli jste viděli někdy telefon Philips Fizz (že by tu byl někdo takový, kdo ne?), tak jste v podstatě viděli i Genie - ten vychází z velmi shodného designového pojetí a zachovává většinu hlavních Fizzích rysů. Telefon je, pravda, podstatně menší, než Fizz - rozměry 107 x 52 x 15 mm z něj dělají drobečka, váha se SIM kartou je 103 gramů - ale vzhled klávesnice, její uspořádání a konec konců i displej naprosto zmenšeného Fizze připomínají.

Na levém boku naleznete tři tlačítka - horní je pro vypínání, dvě dolní pro listování v menu. Uspořádání je poněkud nešťastné, často jsem nechtěně mačkal vypínání namísto listování nahoru - škoda, že vypnutí není na druhé straně.

Anténa je vysunovací, délka 72 mm po vytažení. Není zdaleka tak pružná, jako na Sony CMD-Z1, a je velmi tenká, bojím se, že při nešetrném zacházení se jí může něco stát. Zelená diodka bliká, má-li signál, rychle bliká, když přichází hovor a červeně bliká, když baterie melou z posledního.

Na zadní straně telefonu je konektor, zakrytý pryžovitou záslepkou - ta není k telefonu přidělána a je otázkou času, kdy ji ztratíte. Obdobně horní vstup na externí anténu, ten ovšem je využíván jen zřídka. Nelíbí se mi, že dobíjecí konektor není nic standardního - zase další extrabuřt, na který omylem šlápnete a jdete si pro novou nabíječku za bratru dvě tisícovky (když je originální).

Poněkud originálně je řešen mikrofon - ten je vysunovací, nikoliv vyklápěcí. Pokud mírně zatlačíte mikrofon na pacičce do telefonu, povolí se západka a mikrofon vyjede - pokud zatlačíte zpět, západka zapadne. Doufám, že mikrofon vydrží a západka se rychle neošoupe...

Displej

Displej je plně grafický 34 x 20 mm, na třech řádcích vyhrazených pro zapisování údajů pojme na každém 13 znaků (fonty trochu připomínají systémový font Macintoshů) - tedy 100 x 64 bodů - je zeleně podsvícený a slušně kontrastní. Horní řádek je vyhrazen pro ikonky (známe je z Fizze), spodní řádek je pro nápovědu významů kontextových kláves a pro indikaci hlasového ovládání. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje jméno sítě (CZ-Paegas nebo Eurotel-CZ) a aktuální datum s časem.

Většina písmen na displeji je o něco menší, než jsme zvyklí u ostatních mobilních telefonů - lidé se slabším zrakem mohou mít potíže.

Jak bylo řečeno - displej je grafický, čehož Philips využil - při zapínání a vypínání telefonu po displeji poletuje logo Philips a nápis GSM, při listování menu máte možnost animace, kdy menu efektně odrolovává podle toho, jak posunujete kurzorem. Velmi to zdržuje - první, co jsem našel v menu, bylo, jak to deaktivovat. Pěkné to ale je.

Čeština

Telefon je dodáván nejen s českým návodem, ale i s českým firmware. Celkem má k dispozici 18 jazyků včetně ruštiny, polštiny a slovenštiny - zkoumal jsem jen češtinu, která mi přišla relativně solidní. Telefon má i háčky a čárky, problémy mu nedělá ani "ř" a podobné české výjimečnosti. Poněkud mě matou dvě položky v menu - Nastavení (1) a Uzpůsobení (7) - poněkud jsem nepochopil, proč jsou rozděleny (jedině snad historické důvody, ale to bych označil za lenost to předělat). Kvalita zhotovení českého menu je velmi vysoká - háčky a čárky jsou v pořádku, překlepy jsem neregistroval. Snad jen bych občas volil jiné slovo - například místo Stejné čís. (tj. anglicky redial) bych volil třeba znovuvolání nebo tak něco (nejlépe redial J ) - ale to je snad jediný vážnější prohřešek. Celkově bych češtinu hodnotil jako výtečně zpracovanou.

Baterie, výdrž telefonu

Řekněme si to na rovinu - od minitelefonků nečekejme zázraky, jsou to spíše telefony do města než na putování krajinou bez zásuvek. Li-Iont článek 3,6V 550 mAh dělá, co může - buďto naměřených 62 hodin stand-by (pohotovostní režim) nebo 1 a půl hodiny trvalého hovoru. S třívoltovou technologií se telefon ovšem nekamarádí - je to vidět na nepoměru mezi stand-by a talk-time - ten je značný. To, že si půl hodinky hrajete s telefonem a máte stále podsvícený displej, jej také solidně odrovná. Prostě počítejte s tím, že telefon horko těžko přežije dva dny bez nabíjení za nočního vypnutí a slabšího telefonování. Na takového trpaslíka je to ovšem solidní výkon.

Dodávána je cestovní nabíječka - velmi mě u Philipse rozlaďují jeho konektory nabíječek. Konektor Fizzu jsem zlomil prostým strhnutím telefonu ze stolu za nabíječku, zde je situace obdobná - telefon má speciální, velmi morbidně tvarovaný konektor, který se nikde neprodává, zato se velmi snadno láme. Až ho zlomíte, nepomůže vám svépomoc, protože konektor je velmi, opravdu velmi titěrný.

Pod baterii se vkládá malá plug-in SIM karta. Lze dokoupit i baterii větších kapacit, prodává se dokonce 4Ah baterie (v případě nouze na ni nastartujete auto) - ta zapadne částí do "nákladního prostoru" telefonu určeném pro baterii, větší částí přesahuje celý telefon a dělá z něj solidní cihlu. Samozřejmě jsou i menší a praktičtější baterie, tohle klíště mne pouze výjimečně zaujalo.

Paměť a telefonní seznamy

Telefon využívá pouze pozice na SIM kartě, což není čemu se divit. Umí totiž přiřadit až 10 telefonním číslům možnost hlasové aktivace. - o tom dále podrobněji.

Telefon všechna jména řadí podle abecedy, pozici na SIM kartě se nedozvíte - škoda. U každého záznamu je připsáno, zda jej lze vytočit hlasovou aktivací.

Telefon má deset pamětí pro opakovaná volání (redial) a deset pamětí pro příchozí hovory - nerozlišují se přijaté a nezrealizované. Příjemná vlastnost: ke každému číslu se připojuje čas a datum - jak v redial listu, tak u příchozích hovorů. Nevím, jak vy, ale já to oceňuji - tohle dělá málokterý telefon (Sagemy, Ericssony).

Celkem devět kláves (1-9) můžete použít pro rychlou volbu čísel nebo pro vykonání nastavené položky menu - můžete si tedy vybrat, zda funkce Flash funguje jako rychlé vytočení, či jako rychlý přístup do často používané položky menu. Já jsem si tak nastavil výběr nových SMS zpráv. Chytré - připomíná to funkci Personalize od Motoroly.

Pokud chcete listovat v telefonním seznamu tak, jak jsme byli zvyklí u Fizze, tj. po pořádku, pak je možno využít stisk klávesy pro pohyb v menu směrem dolů (směrem nahoru se aktivuje hlasové vytáčení) - a pak už libovolným směrem. Stiskem klávesy se nepřenesete na první položku začínající písmenem stisknuté klávesy, ale připíšete číslici za aktuální telefonní číslo - škoda. Jinak lze vyhledávat dle libosti (celkem tři stisknutí - a to je dost).

Existuje možnost nastavit určitá čísla jako tajná - na ně potom při zapůjčení telefonu nelze volat - fixed dial list je tak omezen na svoji podmnožinu.

Hlasová volba

Jedna z nejvíce zajímavých funkcí, otestovali jsme ji důkladně. Poznatek první - šetří práci. Poznatek druhý - musíte si na ni navyknout a nepanikařit, že to ihned nejde. Poznatek třetí - je to chytrá finesa, ale rychlá volba ze seznamu podržením jedné klávesy to nahradí - beztak musíte telefonu stiskem klávesy dát najevo, že mu hodláte přikazovat.

Jak to funguje? Při zapisování či editaci telefonního čísla zvolíte Volba hlas., načež je vám umožněno dvakráte namluvit hlasový příkaz, kterým chcete nechávat vytáčet tento záznam. Doporučím nenutit se dvakráte do naprosto stejného hlasu - naopak je lepší oslovit telefon dvakrát rozdílněji, aby si zvykl i na jinou intonaci či rychlost.

Pokud dvakrát namluvíte příkazy, telefon dvacet vteřin schroustává data, načež můžete v klidovém stavu stiskem boční klávesy pro pohyb v menu nahoru zadávat hlasový příkaz. Telefon napíše "Začněte mluvit" a čeká vteřinku, jestli mu něco řeknete - nahrávku posléze vyhodnotí, rozpozná-li ji, pak ji zopakuje a zavolá na patřičné číslo.

Dobrá rada: nemluvte do telefonu křečovitě, z velké blízkosti - na vzdálenost natažené paže (zhruba 70 cm) telefon v nehlučném prostředí bezpečně rozeznává i poměrně podobné příkazy jako "domů" a "Péťu" - což mne příjemně překvapilo. Od posledního Sparka zřejmě cesta ještě postoupila, souvisí to ale i s kvalitnějším mikrofonem Genie.

Psaní textu

No, hlasové rozpoznávání na diktát ještě nevyužijete - ale všechno může být. IBM nedávno představilo software napsaný v Javě, který rozpoznává mluvenou řeč a převádí ji v písmo (podobně, jako VoiceType v OS/2 - taky si doma s počítačem vykecávám, když píšu e-maily do USA). Nortel mezi tím začal vyvíjet mobilní telefon vybavený Javou - dejte si dvě a dvě dohromady ... ?

Ale zatím se bez této funkce musíme obejít, ačkoliv by mě opravdu příjemně překvapila. Text se zadává klasicky fizzácky, trojhmat, kurzorová klávesa mění velikost. Nevýhodou je, že na klávesách se speciálními znaky nemáte vůbec přehled, co na nich je pod velkými a co pod malými znaky, takže se spousta znaků zle hledá, navíc přepínání velká/malá u speciálních znaků není právě příliš přehledné. Od časů Fizze se tedy příliš nezměnilo.

To příjemné ale také zůstalo - pokud napíšete velké písmeno, samo se přepne na malé. Pokud píšete jméno do seznamu, první písmeno je automaticky velké, další malé a po mezeře zase velké. Opravdu chytré a u ostatních značek nevídané. Při psaní SMS zpráv není kontrola, kolik znaků ještě máte k dispozici - prostě se najednou zarazíte a je to váš problém.

Indikace na displeji

Na displej se u Genie vešlo ledasco - indikace dobíjení a nabytí baterie ve čtyřech stupních, indikace síly signálu (také čtyři stupně), přijatá SMS zpráva, indikace roamingu, probíhajícího hovoru, čas, datum, čekání na hlasový pokyn.

Telefon vás informuje o tom, zda jste promeškal hovor, či o došlé SMS zprávě - nenabídne ovšem kontextovou klávesu k vyzdvihnutí zprávy nebo okamžitý přístup do seznamu příchozích volání tak, jak to dělá třeba Nokia.

Po skončení hovoru se objeví provolaný čas a částka - telefon spoléhá na operátory nepodporovanou tarifikaci GSM Phase 2...

Nápovědu telefon nemá, ale ani ji nepotřebuje.

Zvonění

Celkem dvanáct druhů vyzvánění - musím přiznat, že vyzvánění Philipse se mi naprosto nelibí. Z větší části odpovídají Fizzovi, jsou tedy poměrně stupidní - Philips by tam měl dát alespoň něco melodického a konvenčního.Také hlasitost regulovatelná ve třech stupních + vypnuto není nic překvapivého (standardní problém Fizze) - nutno přiznat, že Ericsson nebo Nokia řve podstatně hlasitěji.

Vibrační vyzvánění lze snadno zapnout a vypnout - ovšem pouze v případě, že si dokoupíte vibrační baterii. Nelze nastavit vyzvánění tak, aby telefon chvíli vibroval a pak začal zvonit - chyba!

Zvuk a hlasitost

Hlasitost lze během hovoru regulovat bočními šipečkami pro posuv v menu. Kvalita zvuku na sluchátku je ovšem velmi průměrná - čistotě zvuku při hovoru u Ericssonu 788 se Genie nemůže rovnat. Mikrofon je citlivý a budí zvukově podstatně lepší dojem - nevnímá příliš šumy okolí.

Telefonování

Napište nebo najděte číslo, případně vydejte hlasový pokyn, a voláte. Vysouvací mikrofon slouží pro příjem hovoru, můžete jej ale nechat zatažený, kvalita hovoru se tím nesníží, mikrofon je velmi citlivý a dobře vyladěný - hovor můžete přijmout klávesou (pokud si tak nastavíte, pak jakoukoliv). Rychlá volba 1-9 je jasná, redial si lze v menu zvolit (u starších Fizzů nebylo, později se do firmware Fizzů také dostalo).

Příjemná vlastnost - telefon identifikuje číslo a přiřadí mu jméno i v případě, že máte záznam či identifikaci bez mezinárodní volačky - a také již na rozdíl od Fizze nezáleží na pozici v paměti (Fizz byl omezen na prvních 20 pozic).

Telefon zvládá čekající hovory, jejich záměnu a ukončování, nemá však telekonferenční hovor (ani StarTAC jej nemá - Motorola tuhle funkce ještě nějak neakceptovala, Philips také ne...) - na stránkách Philipsu se sice udává, v manuálu ale není a ani pomocí kódů jsem jej neaktivoval.

Identifikace provolané doby

Od časů Fizze nihil nuovo sub solle - "Měřič" (tak se to teď jmenuje) měří poslední hovor (během hovoru i po něm), lze zobrazit délky a ceny hovorů (to druhé je for future use) v domácí sítí, v cizích sítích nebo total. Telefon je připraven na impulsovou tarifikaci.

Blokování hovorů

Standardní - příchozí hovory nelze blokovat selektivně podle čísla, pouze přesměrovávat (obvykle), nebo blokovat úplně a v roamingu. Odchozí hovory lze blokovat všechny, všechny mezinárodní hovory a všechny mezinárodní hovory mimo hovorů do vlastní sítě. Absence selektivního blokování příchozích hovorů může být mrzutá, ale konec konců není to tak obvyklá funkce.

SMS a CB

Genie samozřejmě odesílá i přijímá SMS zprávy, také umí pracovat s CB (naši operátoři to nepodporují). Editace SMS zpráv odpovídá Fizzovi, poněkud chybí možnost nápovědy, co za speciální znaky se kde skrývá - jak to třeba umí Siemens S10 nebo Siemens S4.

Data a fax.

Genie podporuje datové i faxové přenosy, v telefonním seznamu si dokonce můžete nastavit typ čísla - faxové, datové či hovory. Potřebujete ovšem PCMCIA kartu, v případě spojení s Philips Velo (takový ten počítač do dlaně s Win CE) si vystačíte s kabelem - tak jako u Sparka.

Ostatní funkce

Kromě zmíněných hodin potěší především diář - ten lze použít i jako budík - a termínovací kalendář. Pokud si pořídíte Genie, tak si nemusíte kupovat nějaký lacinější digitální diář, plánování zvládne Genie sám. Lze určit čas a datum akce, k tomu přiřadit alarm, přehledně si zobrazit celý týden - prostě si lze vyhrát. Diář zvládne 20 termínů, můžete si definovat také 20 úkolů, které je třeba splnit. Telefon spolupracuje s hands-free sadou - umí automaticky přijmout hovor a ztišit rádio. Telefon se i sám vypne v nastaveném intervalu po vypojení hands-free (klíčkem od zapalování třeba).

Citlivost

Jak již řečeno, jinak solidní citlivost (již Fizz na tom byl docela dobře) poněkud znehodnocuje ne nejkvalitnější (za ty peníze!) reprodukce zvuku - v hlučném prostředí máte co dělat, abyste hovoru porozuměli, ač máte hlasitost na plno. Problém je tedy spíše v reprodukci, telefon sám si síť umí udržet a je skoro srovnatelný v tomto parametru se Siemensem S 4 nebo S 10 - kvalit Sagemu řady 7xx ovšem nedosahuje.

Result?

Jde o velmi kvalitní telefon s množstvím příjemných a nadstandardních funkcí - ovšem také za nadstandardní peníze. Solidně zpracované hlasové ovládání, precizní čeština, dobře provedené ovládání (mohlo by se vylepšit a přiblížit jednoduchosti Nokia 3110) - to vše hovoří pro. Poněkud horší dojem budí sama mateřská firma - ačkoliv jde o velmi renomovanou firmu, která v zahraničí řeší problémy promptně a bez problémů, v Čechách poněkud servis vázne, o čemž svědčí mimo jiné i reakce na téměř 20 % reklamovaných Philips Fizzů. K odpovědnosti za svoji F1rst choice waranty se Philips dlouho nehlásil a ještě dnes nereaguje zcela spolehlivě (zelená linka 0800-55055 je naštěstí zdarma).

Pokud hledáte telefon pro použití ve městě, nikoliv na dlouhé toulky mimo zdroj elektřiny, potřebujete telefon zejména na representaci a na dojem progresivního managera, jste na správné adrese - s tímto modelem budete vypadat opravdu jako technický guru (ovládání hlasem). A cena? S tou se již musíte vyrovnat. Až na ni a pár detailů (ale kdy já jsem byl s telefonem zcela spokojen?) je celkový dojem velmi positivní.