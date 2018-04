Philips Genie DB (preview)

Společně s Philips Savvy jako náhradou za Digu uvádí společnost Philips i následovníka Genie. Genie DB je určen spíše pro ty, kteří si potrpí na eleganci, jednoduchost a zároveň propracovanost. Kromě podpory dualband mu byla dána do vínku i podpora GSM Phase II. Telefon by se mohl velmi úspěšně zařadit do vyšší kategorie dotovaných telefonů, do které například patří Nokia 6150.

Pěkným designem a hmotností 99 gramů se standardní baterií jistě zapůsobí na kdekoho. Výdrž tohoto telefonku se pohybuje až do 130 hodin standby času a až 120 minut hovorového času, což dnes nejsou již nijak převratné hodnoty. Vybrat si můžete ze tří barevných kombinací: černá a metalická šedá, metalická tmavé modř a zlatá.

Co se vzhledu týká, oproti prvním modelům Philips Genie chybí Genie DB vyskakovací mikrofon, jenž byl příčínou četých trablů a problémů - řešení bez vyskakovacího mikrofonu je méně rozporuplné.

Funkce :

V první řadě je to Voice Dial, který mu zůstal po jeho předchůdci. Můžete tak nechat vytočit některé z deseti vámi vybraných čísel pouze vyslovením jména nebo přezdívky. Podpora 900 MHz i 1800 MHz sítí. Genie ocení více uživatelé Eurotelu díky jeho schopnosti pracovat v EFR režimu. Plná podpora funkcí GSM Phase II mezi něž patří například konferenční hovor, předání hovoru a CUG - uzavřené uživatelské skupiny.

Jako jeden z mála telefonů podporuje Genie DB i funkci ALS (Alternate Line Service), což poskytuje uživateli možnost mít na tomto telefonu dvě různé linky - například pracovní a soukromou. Kapsa s novým Geniem vám ale bude vibrovat pouze s vibrační baterií, kterou je nutno dokoupit zvlášť. Genie má vestavěné hodiny a osobní organizér, plánovač času, diář a seznam věcí, které je třeba udělat (to-do list). Datové přenosy jsou možné pouze s datovou kartou PCMCIA.

Telefon Genie DB se řadí mezi střední a vyšší kategorie telefonů, ale dovedu si ho představit v prodejnách jako dotovaný telefon jako další alternativu k Nokii 6150 a jím podobným.

V době psaní tohoto článku zatím není známa ani cena ani datum uvedení výrobku na trh.