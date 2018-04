Philips Fisio 825 - více barev, více zábavy (první dojmy a detailní fotografie)

Ještě před rokem nevypadala budoucnost Philipsu zrovna dvakrát růžově. Pak však hned na začátku letošního roku představil Philips svůj nový top model Fisio 820 a všechno vypadalo jinak. Fisio 820 má barevný displej, zajímavý design, Bluetooth a velmi slušnou výbavu. I když se asi nebude jednat o nejprodávanější telefon ve své kategorii, mezi ty populárnější a úspěšnější modely by se bez problému zařadit měl. Proč také ne, když hned při uvedení na trh (v ČR právě v těchto dnech) pro něj výrobce určil více než zajímavou cenu, která se u nedotovaného a neblokovaného přístroje vejde pod 9000 Kč. Pokud budete srovnávat s konkurencí, zjistíte, že buď nenabízí tak bohatou nabídku funkcí jako Fisio 820, nebo je dražší. Modelu 820 se budeme podrobněji věnovat v připravované recenzi, dnes je na řadě jeho nástupce, model 825, který se ale na trh nedostane dříve, než na začátku příštího roku.

Jak je v dnešní době zvykem, výrobci musí pružně reagovat na konkurenci, a tak už nemohou čekat třeba celý rok, nebo ještě déle na uvedení nového modelu na trh a musí průběžně inovovat stávající telefon. Příkladem může být třeba Nokia 6310(i), Motoroly V60(i), V66(i), Sony Ericsson T68(i). Podobných inovovaných variant přibývá stále více a často se jedná i o poměrně odlišné modely, které ale mají stejné modelové označení doplněné o „i“ na konci. Opět jeden příklad za všechny, low-endová Nokia 3510 a její barevná varianta 3510i. Philips nechce zůstat v této honbě za zákazníky stranou a před několika dny představil inovované verze svých současných modelů 620 a 820, ovšem oproti konkurenci bez „i“ na konci, ale s novým označením 625 a 825. První z obou modelů jsme vám již podrobně představili v tomto článku, dnes je řada na top modelu Fisio 825.

Fisio 825 se od původního Fisia 820 moc neliší. Vzhled, rozměry (98 x 47 x 21 mm) a hmotnost (85 gramů) jsou u obou telefonů naprosto stejné. Novinka má jen trochu jiné barevné kombinace, testované modré provedení - velmi podobné existuje i pro verzi 820, dále bude nabízena v černé variantě (i tu si můžete prohlédnout na fotografii) a také ve stříbrné a bílé barvě. Chybí jasně červená varianta známá z modelu 820, stejně jako zlatá varianta, která se nám u 820 líbila nejvíce. Vše ostatní, tedy rozmístění a tvar tlačítek, či další designérské detaily jsou u obou modelů naprosto stejné, liší se jen drobným označením modelu pod displejem.

A právě Displej je tím hlavním odlišovacím prvkem obou telefonů. Fisio 820 má barevný displej s rozlišením 112 x 112 obrazových bodů a dokáže zobrazit 256 barev. To novinka nabízí při stejném rozlišení 4096 odstínů barev, což po zapnutí telefonu poznáte okamžitě. Rozdíl je poměrně markantní ve prospěch novinky, displej je lépe čitelný, obraz jasnější, prostě více barev má své opodstatnění. V obou případech však platí, že pokud není barevný displej aktivní (TFT), tak při zhasnutém podsvícení toho moc neuvidíte. Další novinkou, kterou Fisio 825 nabízí oproti modelu 820, je funkce takzvaných obličejů, kdy si můžete do telefonu nahrát fotografie svých blízkých, které se pak budou objevovat na displeji vždy, když vám dotyčná osoba zavolá. Obrázky (ve formátech JPG, GIF, BMP) lze samozřejmě použít i jako spořiče displeje či jeho tapety (loga).

Kliknutím na obrázek se dostanete do druhé části článku, kde najdete detailní fotografie displeje nového Philipsu Fisio 825.

Fisio 825 bude stejně jako předchůdce pro určitou skupinu zákazníků velmi atraktivní volbou díky integrovanému Bluetooth čipu. Tím zatím mnoho telefonů na trhu nedisponuje, ale naopak nabídka příslušenství je již velmi široká. Novinka má samozřejmě i rychlé datové přenosy GPRS, tentokrát v konfiguraci 4+2 timesloty. Rychlá data se budou hodit při práci s e-maily. Ty mohou mít i přílohy a v případě obrázků je lze v telefonu i prohlížet či je do něj ukládat. Samozřejmostí je pak WAPový prohlížeč ve verzi 1.2.1 a podpora EMS zpráv. Připojení telefonu k počítači bude možné buď pomocí výše zmíněného Bluetooth, nebo pomocí USB kabelu. Přímo s telefonem pak dostanete i potřebný software.

Nový top model Philipsu nabízí stejně jako jeho jednodušší sourozenec Fisio 625 možnost stahovat hry pomocí technologie ExEn, ale je otázkou, jestli tomu tak bude i u nás. Ve výbavě telefonu samozřejmě nechybí ani diář, budík, kalkulačka a další funkce známé ze současného modelu Fisio 820. Vnitřní paměť na kontakty nabídne 300 pozic, když ke každé lze přiřadit pět čísel a dvě e-mailové adresy. Bohužel, paměť na SMS zprávy Fisio 825 nemá.

Právě Fisio 820 se v těchto dnech začalo prodávat v předplacené sadě Eurotelu za více než zajímavou cenu 7495 Kč. To je na telefon s barevným displejem, Bluetooth a bohatou výbavou velmi atraktivní nabídka. Inovovaný model Fisio 825 by pak mohl stát jen o málo více a nabídne k tomu několik výše uvedených vylepšení. Na některých trzích by se Fisio 825 mohlo začít prodávat ještě před koncem roku, na náš trh se ale nedostane dříve, než v roce příštím. Philipsu se v poslední době u nás podařilo uspět s celou svou paletou mobilů do nabídky operátorů a k tomu distribuuje telefony i do přímého prodeje. Ceny přístrojů jsou velmi příznivé, takže můžeme doufat, že i příští modelová řada bude běžně k dostání na pultech našich prodejen.