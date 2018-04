Philips Fisio 820 - Stylový Holanďan s bluetooth (preview)

Philips v posledních letech na našem trhu nabízel a vlastně zatím stále nabízí jen jednoduché a levné telefony do předplacených sad. Dřívější nejvyšší model výrobce, Philips Xenium (existovalo více variant tohoto telefonu), se u nás oficiálně neprodával, takže většina tuzemců si pod značkou Philips představí jednoduché telefony Savvy, Azalis nebo Fisio 311. O to větší bylo překvapení na začátku letošního roku, když Philips představil svoji novou řadu mobilních telefonů. Dvě modelové řady jsme vám již detailněji představili, jednalo se o levný Philips Fisio 120/121 a střední třídu zastupující Philips Fisio 620. Dnes je řada na nejvýše postavenou a zřejmě také nejpřekvapivější letošní novinku Philipsu - model Fisio 820.

Fisio 820 na první pohled stojí na rozmezí dvou kategorií. Vzhled a rozměry jej pasují mezi stylové přístroje, naopak funkční výbava by neměla telefonu udělat ostudu i mezi manažerskými přístroji. Když se však s Fisiem 820 seznámíte podrobněji, možná se jako my přikloníte k první variantě a zařadíte jej mezi stylové přístroje. Zde jsou naše důvody.

Vzhled telefonu je velmi zajímavý. Dominantním prvkem je hladký lakovaný povrch telefonu, který může být vyveden ve třech barevných odstínech. Buď v námi testované zlaté metalíze, nebo v marťanské rudé, či křišťálově modré. Všechny barvy jsou povedené a ani s jednou si jistě ostudu neuděláte. Celý bok telefonu je lemován ve všech případech stříbrnošedým proužkem, stejně jako je u všech variant stříbrný lem displeje, který vespod přechází do změti pěti funkčních kláves. Klávesy má vůbec Fisio 820 velmi netradiční. Z pěti funkčních kláves jsou tři kontextové a ze zbylých dvou ta levá slouží k nulování aktuální funkce a zamykání klávesnice a pravá zapíná či vypíná telefon a taktéž se pomocí ní dostanete do menu telefonu. Z přehledu je patrné, že úplně chybí klasické zelené a červené tlačítko pro příjem a ukončení hovoru. Tyto tlačítka suplují dvě velké kontextové klávesy, ale jen v případě hovoru. Třetí kontextová klávesa je nejmenší a vedle dalších funkcí jí můžeme zjednodušeně nazvat klávesou potvrzovací.

Bohužel, u Fisia 820 to návrháři od Philipsu trochu překombinovali a jako potvrzovací klávesu můžeme uvést také tlačítko „pět“ na alfanumerické klávesnici. A jsme asi u největší zvláštnosti tohoto telefonu. Zatím jsme se nedostali ke kurzorovým klávesám. Ty totiž nenajdete zvlášť, ale jsou součástí alfanumerické klávesnice. Tlačítko „dva“ slouží k pohybu směrem nahoru, dolů vás pak zavede „osmička“ a pro horizontální pohyb jsou to „čtyřka“ a „šestka“. Uprostřed kříže ležící pětka pak může sloužit jako potvrzovací klávesa. Jestli vás zarazilo, jak se pozná, kdy alfanumerické klávesy slouží k zadávání čísel a písmen a kdy fungují jako kurzor, jste u stejné záhady, jako jsme byli ze začátku my. Ve většině případů telefon automaticky vybere tu pravděpodobnější variantu. Pokud s ním ale nebudete souhlasit a budete chtít dělat něco jiného, pomůže vám buď levé, nebo prostřední kontextové tlačítko. Na tento druh ovládání je potřeba si chvíli zvykat, napoprvé bude asi většině majitelů tohoto telefonu dělat menší, či větší potíže. Za originalitu se platí, a protože kurzorový kříž, nebo joystick má dnes již kde kdo, museli vývojáři Philipsu přijít s něčím úplně novým. Klávesnice má perfektní vzhled a dotváří image telefonu, škoda jen, že samotné klávesy jsou poměrně tvrdé a v případě těch kontextových i hodně blízko sebe.

Když se seznámíte s netradičním ovládáním, můžete se směle pustit do menu přístroje. To je samozřejmě plně grafické a podle chuti i animované. Zde se velmi dobře uplatní další velká devíza tohoto telefonu, kterou je rozměrný barevný displej schopný zobrazit 256 odstínů barev. Subjektivně je displej na velmi podobné kvalitativní úrovni jako u Ericssonu T68. Perfektní je velmi jasné elektroluminiscenční podsvícení, ale ve dne je pasivní barevný displej přeci jen o trochu hůře čitelný než běžné monochromatické displeje. Barvu využijete například při práci s obrázky, které můžete používat jako spořiče, které se po určité době automaticky mění. Fisio 820 umí pracovat s obrázky ve formátu JPEG a do telefonu je dostanete jednoduše jako přílohu e-mailu. A jsme u velké výhody Fisia, integrovaného e-mailového klienta s podporou POP3 a SMTP protokolů. Mail píšete stejně jako na počítači včetně subjektu, nebo možnosti zadat více příjemců najednou. K e-mailu můžete přiložit i obrazovou přílohu. Velikost odesílaného a přijímaného e-mailu nemůže přesáhnout 10 kb, což však pro běžnou textovou komunikaci naprosto dostačuje. Při psaní e-mailů lze samozřejmě používat prediktivní vkládání textu T9, v testovaném telefonu ale zatím bez češtiny, v které neměl telefon zatím ani menu. V prodeji však budou samozřejmě přístroje jak s českým menu, tak s českou T9, kterou už Philips má (viz preview Fisia 121).

Když e-mailový klient, tak i GPRS, přeci nebudete stahovat poštu pomocí vytáčeného připojení. Fisio 820 zvládá konfiguraci 4+2 timesloty. Pokud nechcete „datlovat“ e-maily nebo SMS v telefonu, můžete Fisio připojit i k počítači. Jednou variantou je datový kabel, tou druhou bluetooth. Jeho funkčnost jsme mohli vyzkoušet na firemní HF sadě, která se začne prodávat zároveň s uvedením telefonu na trh. Bluetooth HF asi nebude přímo výtvorem Philipsu, ač nese jeho značku. V telefonu se hlásí jako model M1000 od společnosti Plantronics. Trochu problémů nám nadělala synchronizace sluchátka s telefonem, pak však vše fungovalo, zhruba v dosahu do pěti metrů, v naprostém pořádku. Hlasitost sluchátka je dostatečná a reprodukovaný zvuk na slušné úrovni. V případě potřeby pak lze jeho kvalitu korigovat pomocí equalizéru s pěti přednastavenými profily. Ve výbavě Fisia 820 nechybí ani množství dalších funkcí, jako jsou vcelku detailní profily, propracovaný kalendář nebo vnitřní paměť na kontakty. Zde je nutné poznamenat, že paměť telefonu je společná pro více funkcí najednou. Její kapacita je 277 Kb a omezení pro kontakty činí maximálně 300 kontaktů s pěti záznamy ke každému. Telefon má i hlasový zápisník a možnost vytáčení čísel pomocí hlasových příkazů. U testovaného telefonu jsme byli trochu zklamáni výdrží baterie. Výrobce udává 400 hodin pohotovostního režimu, což by se dalo věřit snad právě jen Philipsu. V praxi nám však telefon vydržel na příjmu jen zhruba čtyři dny. Nutno podotknout, že při docela velkém počtu hovorů (s bluetooth) a velmi časté návštěvě menu přístroje. Barevný displej a bluetooth si žádají své, ale útěchou by mohla být skutečnost, že testovaný telefon ještě neměl finální verzi firmware, s kterou by měl vydržet na příjmu podstatně déle.

Celkově vzato, Philips se svým vlajkovým modelem Fisio 820 udělal pořádný krok kupředu. Designu přístroje nelze nic výrazného vytknout a i rozměry (98 x 47 x 21 mm) a hmotnost (85 gramů) jsou na solidní úrovni své kategorie. Trochu nepraktické se jeví ovládání přístroje a to především díky netradiční klávesnici. Naopak samotné karuselové menu je velmi přehledné. Funkční výbava je na úrovni a především propracovaný e-mailový klient a kalendář potěší většinu uživatelů. Třešničkou na dortu je pak vestavěný bluetooth čip, který umožní pohodlné spojení s okolím. Výhodou Fisia 820 by mohla být i cena, hovoří se o sumě okolo 15 000 Kč a možná včetně bluetooth HF sady. Telefon by se měl na našem trhu začít prodávat v průběhu letošních prázdnin, a ještě než se tak stane, najdete na našem serveru detailní recenzi telefonu s finální verzí firmwaru s podporou českého jazyka.