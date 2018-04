Philips Fisio 820 – zkuste změnu (recenze)

Mobilní telefony Philips u nás nejsou příliš známé. Pamětníci jistě okamžitě namítnou, že Fizz je přece pojem, ale už zapomínají, že doba tohoto telefonu se už delší dobu popisuje jako mobilní starověk a že tehdejších pamětníků také není tolik. Levné Philipsy vlastně nabízel jenom Eurotel a tak se nelze divit tomu, že tuto značku máme zafixovanou spíše jako výrobce spotřební elektroniky než mobilů.

Jenže mobily už dávno mezi spotřební elektroniku patří a model 820 (a jeho nástupce 825) ukazuje, že Philips tuto oblast nehodlá opustit. Současná modelová řada uspokojí zájemce o jednoduché i funkcemi nabité telefony. Pokud už tedy nechcete patřit mezi davy lidí, kteří mají stejný mobil, potom o nových Philipsech uvažujte.

Philips Fisio 820 je stylový manažerský telefon. I když si při prvním pohledu budete možná myslet, že patří do dámských kabelek (náš testovaný červený model k tomu přímo nabádá), není tomu tak. Možnosti sychronizace, organizér, o kterém se některým jiným značkám může jenom zdát, připojení k internetu – to vše jsou vlastnosti, které jej jednoznačně posouvají do oblasti zájmu těch, kdo chtějí s mobilem pracovat (a samozřejmě se nebudou stydět se mobilem i pochlubit).

Design podle Philipsu

Evropští výrobci mobilů jsou v designu mobilů poměrně konzervativní (výjimky v podobě některých Nokií jenom potvrzují pravidlo) a nejinak je tomu i u Philipse 820. Ostatně, u manažerského mobilu nelze čekat netradiční tvary a odvážný design. Fisio 820 je dostatečně zaoblený, ale na natolik, aby vypadal jako vajíčko. Povrch je z plastu, doplněný plastovými prvky imitujícími hliník (klávesnice, okolí displeje, boční pruh). Existují tři barevné varianty telefonu – červená, modrostříbrná a zlatá. Poslední dvě mají matný povrch, takže na rozdíl od červené varianty nebude telefon poset otisky prstů.

Horní polovinu přední strany zabírá poměrně velký barevný displej. Ona poměrná velikost je samozřejmě vztažena k velikosti telefonu. Samotné fyzické rozlišení je 112 x 112 bodů, což odpovídá až devíti řádkům textu. Displej dokáže zobrazit 256 barev, což již dnes není mnoho. Počet barev vám ale bude vadit méně než to, že jde o displej pasivní, který je prakticky nečitelný v okamžiku vypnutého podsvícení a ani s podsvícením to například venku při silnějším slunečním světle není nejlepší.

Na ovládání si budete muset zvyknout

První, co vás asi na telefonu zaujme, jsou chybějící klávesy červené a zelené sluchátko. Toho si všimnete hned poté, co si prohlédnete blok pěti funkčních kláves pod displejem. Asi velmi rychle pochopíte, že telefon se zapne pravou spodní. Po zapnutí telefonu se na displeji objeví nápověda k třem klávesám – prostřední a dvěma horním. Ty mají svou funkci. Do menu vstoupíte klávesou s nápisem menu. Takhle se to zdá být logické, ale když vezmete telefon do ruky, nebudete i přes nápovědu vědět, co máte dělat.

Později si možná všimnete, že funkce dvou spodních krajních kláves jsou neměnné; mění se funkce jen těch zbývajících tří. Stejnou klávesou, kterou do menu vstoupíte, z něj můžete okamžitě vystoupit (nebo se proklikat klávesou c). Nápověda k funkčním klávesám je na displeji zobrazena v menu vždy. Pokud není rozdělena pro jednotlivé klávesy, ale je dlouhá přes celý řádek, potom mají stejnou funkci všechny tři klávesy.

Když vstoupíte do menu, bude na vás kromě toho, že si budete klávesy stále plést, čekat ještě jedno překvapení. Pro pohyb v menu slouží klávesy z číselné klávesnice, které jsou spojeny do kurzorového kříže. Prostřední pětka potom slouží pro potvrzování. I když se na každé ovládání mobilu dá zvyknout, u Fisia 820 vám to bude trvat déle než u jiných značek a v prvních týdnech používání budete dělat dost přehmatů – zvláště pokud to nebude váš jediný mobil.

Možná se ale o to rychleji naučíte používat hlasové ovládání (Fisio 820 podporuje hlasové spouštění funkcí, nejen hlasové vytáčení) a nastavíte si klávesové zkratky pro nejpoužívanější funkce. Dá se říct, že právě složitější způsob ovládání vás přinutí k tomu se naučit tyto dva způsoby rychlého ovládání, které jsou u ostatních značek uživateli poněkud ignorovány.

Buďte v kontaktu

Základní funkcí všech mobilů je telefonování a o Philipsu Fisio 820 se dá prohlásit, že v tomto ohledu si nemůžeme stěžovat. Kvalita reproduktoru a mikrofonu sice nepatří k nejlepším na trhu, ale měla by vám stačit (ostatně předpokládáme, že před koupí telefonu provedete několik hovorů abyste zjistili, jestli vám mobil vyhovuje). I přes absenci zeleného a červeného sluchátka je samotné volání velmi jednoduché. Philips Fisio 820 patří k prvním telefonům, které podporují kódování hlasu AMR. Toto kódování je stejně kvalitní jako EFR, pokud je dobrý signál, ale dokáže přenášet hlas i v okamžiku, kdy kódování EFR a FR kvůli slabému signálu selhávají. Bohužel, jediný operátor, který AMR ve své síti slibuje – RadioMobil – zatím tuto podporu v síti T-Mobile nespustil…

Pokud si vezmete k srdci naši radu týkající se ulehčení si ovládání, potom se velmi rychle naučíte používat hlasové vytáčení. Telefon je sice trošku citlivější na to, v jak kvalitním prostředí příkaz nahráváte, ale později vám bude tolerovat i poměrně silné zkreslení hlasového povelu. Hlasové příkazy se editují přímo v telefonním seznamu v mobilu. V něm může být uloženo až 300 záznamů, kdy každý může mít z celkem sedmi položek pět číselných (citujeme specifikace výrobce). To by vám mělo v drtivé většině případů stačit, zvláště když mobil pracuje současně s interním seznamem i tím na kartě SIM.

Pošlete textovku nebo rovnou e-mail

Psaní textových zpráv je s Fisiem 820 trošku kostrbatější. A nebo nepovažujeme za normální, že nejdříve vyberete položku Odeslat zprávu, zadáte telefonní číslo příjemce a teprve poté zprávu píšete. Samozřejmě že i na to se dá po čase zvyknout – rozhodně ale počítejte s tím, že Philips Fisio 820 zkrátka není pokud jde o ovládání standardním mobilem.

Při psaní textové zprávy máte samozřejmě k dispozici systém rychlého psaní T9, s českým slovníkem. Odesílat můžete klasické textové zprávy (SMS), ale také zprávy s melodiemi nebo obrázky (jde spíše o jednoduché smajlíky). Je škoda, že Fisio 820 nepodporuje standard EMS, ale vlastní formát. Obrázky a melodie tak pošlete jenom na jiný mobil Philips.

Pokud vás textové zprávy nebaví, posílejte e-maily. Fisio 820 e-mailového klienta má; podporuje dvě schránky. Poštu do mobilu stahujete prostřednictvím protokolu POP3 (IMAP není podporován). Připojovat se můžete klasickými datovými přenosy i GPRS. Odeslaná pošta může mít více příjemců a přiložit můžete i obrázky uložené v mobilu.

Machr na práci

Tento Philips je rozhodně určený těm, kdo s mobilem chtějí pracovat. Začněme rovnou připojením k počítači. K mobilu si můžete pořídit USB kabel se stojánkem, který slouží pro připojení Fisia 820 k počítači i dobíjení. S tímto kabelem se dodává ovládací software, který kromě synchronizace (s Outlookem i Lotus Notesy) umožňuje z počítače mobil nastavovat i ovládat.

Pokud vás kabel omrzí, nebo jej zapomenete v kanceláři, máte k dispozici plnou podporu bluetooth. Podle našich zkušeností je implementace této bezdrátové technologie ve Fisiu 820 bezproblémová ve spolupráci s počítačem i hands-free sadami. Co budete muset oželet je podpora infračervené komunikace. Ale vzhledem k USB kabelu a bluetooth vás to asi tolik nebude mrzet.

Wapový prohlížeč podporuje standard WAP 1.2.1. Je pravda, že dnes by se už spíše u takto vybaveného mobilu slušela podpora standardu 2.0, ale vzhledem k tomu, kdy mobil vznikal, to je výborné. Ostatně, mnohem více než podpora standardu WAP vás jistě bude zajímat přenosová rychlost a tady má Fisio 820 velmi ráznou odpověď. Podpora třídy 10, což znamená kombinaci 4 + 2 timesloty (53,6 kb/s download, 27,2 kb/s upload) a to dnes rozhodně není běžné.

U manažerských mobilů je jednou z nejdůležitějších věcí pořádný organizér. Ve Fisiu 820 máte k dispozici samostatný úkolovník (dokud ho nezačnete používat, tak jeho oddělení od kalendáře neoceníte…) a kalendář se třemi pohledy – denním, týdenním a měsíčním. Denní je přitom poměrně dost detailní. U všech pohledů si můžete zobrazit i seznam událostí. Snad není třeba připomínat, že údaje v organizéru je možné synchronizovat.

Nejen prací je člověk živ…

Philips Fisio 820 vznikal na přelomu tohoto roku. Proto je snad pochopitelné, že nepodporuje polyfonní vyzvánění, které se dnes stává standardem. Na skutečně reálné zvuky si proto budeme muset počkat až do příchodu nástupce. I tak je ale v mobilu dost zajímavých melodií a ani při hrách nebude ochuzeni. Ty si můžete do mobilu stáhnout, Fisio 820 podporuje technologii firmy In-fusio.

V mobilu je plná podpora pro obrázky ve formátu JPEG. K dispozici máte samozřejmě prohlížeč; grafické soubory je možné prostřednictvím bluetooth přijímat i odesílat (další možností je e-mail). Obrázky si můžete ukládat na pozadí displeje. Fisio 820 má poměrně velké možnosti personalizace. Nastavovat si můžete zvuky i grafickou tvář telefonu (včetně vypnutí animací). Než se v nastavování vyřádíte, bude vám to pár dnů trvat.

Určitě se vyplatí

Starší Philipsy patřily ke špičce v délce pohotovostního režimu. Fisio 820 k tomu má tabulkové předpoklady také. Pohotovostní dobu výrobce udává až 400 hodin, což je více než 16 dnů. Každá minuta hovoru ale znamená 1,5 hodiny z pohotovostní doby. Tu snižuje i časté používání telefonu (zapne se podsvícení) a samozřejmě nesmíme zapomínat ani na hovory přes bluetooth bondovku. Každopádně i když tohle všechno vezmeme v úvahu, zjistíme, že Fisio 820 stačí nabít v pondělí ráno a pokud jej nebudete příliš intenzivně používat o víkendu, do začátku dalšího pracovního týdne vám v pohodě vydrží.

V celém článku jste mohli nacházet výtky vůči ovládání. To jsme se přitom vůbec nezmiňovali o lokalizaci, která je přinejmenším také nestandardní. Ale když vezmete v úvahu tu spoustu funkcí, kterými Fisio 820 oplývá a cenu pod deset tisíc korun, potom jistě Philipsu ovládání odpustíte a budete o tomto mobilu uvažovat. Podobně vybavené mobily totiž tak obvyklé na našem trhu nejsou. A chcete-li se odlišit při zachování funkčnosti mobilu, potom ani moc voleb nemáte…

Fotogalerie barevného displeje