Philips Fisio 820 – bomba s barevným displejem! (první exkluzivní fotografie)

Philips se nechce smířit s paběrkováním a po loňské úspěšné restrukturalizaci divize mobilních telefonů, kdy přesunul kompletně výrobu do Asie, se chystá zaútočit na pevné pozice silné světové pětky. Aby byl útok úspěšný, nasadí Philips letos hned několik novinek. Ta nejprestižnější ponese jméno Philips Fisio 820 a opravdu stojí za to.

Zatím bohužel chybějí podrobnější informace, ale i z toho mála, co se podařilo vypátrat, je jasné, že například Ericsson T68 bude mít silného konkurenta. Výbava nového Fisia bude totiž T68 velmi podobná, a to včetně GPRS, Bluetooth, EMS, MMS a především rozměrného barevného displeje. Pokud si pečlivě prohlédnete zatím jediné dostupné fotografie, jistě vás zaujme netradičně vyřešený směrový kurzor, který nezabírá místo na přední straně telefonu, ale vtipně využívá alfanumerické klávesnice. Jak se to ale bude v praxi ovládat, je zatím otázkou.

Zatím nelze brát za bernou minci ani označení telefonu, které sice Philips již avizoval na podzim, ale od té doby se plány společnosti několikrát upravovaly. Již teď ale víme, že se telefon nedostane do prodeje dříve než ve třetím čtvrtletí letošního roku. To je asi jeho největší nevýhoda oproti podobně koncipovanému Ericssonu T68, který měl premiéru již loni na podzim. V každém případě ale Philips představí v nejbližších dnech či týdnech další nové telefony z řady Fisio.