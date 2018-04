Philips Fisio 625 - návrat bludného Holanďana (první dojmy a detailní fotografie)

Philips Fisio 625 nahradí zhruba na začátku příštího roku v nabídce výrobce model Fisio 620, který se právě v těchto dnech dostává na našem trhu do volného prodeje. Hlavním atributem tohoto telefonu je jeho velmi příznivý poměr výkonu a ceny, když za necelých 6 000 Kč za nedotovaný telefon zákazník obdrží například GPRS, e-mailový klient, vícepoložkový seznam a mnoho dalších funkcí. Inovovaný model nabídne to samé, zabalené v atraktivnějším kabátě, a na vrch přidá polyfonní melodie a několik dalších drobných vylepšení. Když k oběma těmto modelům přičteme ještě lépe vybavený Philips Fisio 820/825, můžeme Philipsu směle uvěřit, že to s výrobou telefonů i nadále myslí vážně.

Fisio 625 se od svého předchůdce nijak výrazně neodlišuje, přesto oba modely rozeznáte na první pohled. Rozměry (104 x 46 x 20 mm) a hmotnost (85 gramů) mají sice stejné, ale výsledná povrchová úprava výměnných krytů nahrává inovovanému modelu 625. Ten je nyní vždy jen jednobarevný, zatímco předchůdce kombinoval vždy černé boky s jiným barevným odstínem. Samotná tlačítka jsou téměř stejná, což platí stoprocentně pro alfanumerickou klávesnici a o něco méně pro tlačítka se zeleným a červeným telefonkem, která se u obou modelů drobně liší. Stejný je i hlavní ovládací prvek obou telefonů - pětisměrný joystick. Ten má v případě modelu 625 povrchovou úpravu v imitaci chrómu, stejně jako další čtyři systémové klávesy, které jej obklopují. Odlišný je i okraj displeje, který je u novinky hranatý a jeho stříbrná barva opět evokuje pocit, že je vyroben z kovu. Právě tento okraj displeje má na vzhledu novinky největší podíl a musíme podotknout, že hrany sluší telefonu více než zaoblené křivky u současného modelu Fisio 620. Drobnou změnou prošel i tvar vyústění reproduktoru, ale nezaměnitelné poznávací logo výrobce (ve tvaru písmene ypsilon) bylo zachováno.

Fisio 625 bude k dispozici ve třech základních barevných variantách, vedle námi testované šedomodré i ve stříbrné a šedofialové. Díky výměnným krytům ale nebude problém přizpůsobit barvu telefonu vašemu vkusu. Výrobce slibuje slušnou nabídku výměnných krytů z vlastní produkce a jistě lze očekávat i nabídku krytů od nejrůznějších asijských firem, které jistě mají v zásobě nepřebernou paletu těch nejbláznivějších barevných kombinací. Musíme pochválit kvalitu výměnných krytů dodávaných výrobcem, na telefonu perfektně sedí, nikde nic neskřípe a velmi kvalitní je i samotná klávesnice. Po sundání krytu byste od sebe modely 620 a 625 rozeznávali jen stěží, naopak po rozsvícení klávesnice a displeje bude každému hned jasné, který je který. Novinka má totiž velmi výrazné bíle podsvícení displeje i klávesnice, které nejenže vypadá velmi efektně, ale výraznou měrou přispívá k perfektní čitelnosti displeje. Ten je velmi kontrastní a díky dobře zvolené velikosti písma a ikon by s jeho čitelností neměl mít kdokoliv problémy.

Vzhled je jedna věc, ale výbava možná rozhoduje v této kategorii telefonů o úspěchu častěji. A právě výbava jistě bude silnou stránkou nového Philipsu Fisio 625. Většinu funkcí přebral ze současného modelu 620 a k tomu přidává několik příjemných vylepšení. Již model 620 má velmi dobrý poměr výkonu a ceny: za necelých 6 000 Kč nabízí širokou paletu funkcí, jako jsou třeba datové přenosy pomocí GPRS (4+2 timesloty). GPRS ale lze u Fisia 620 a právě i 625 využít nejen pro WAP, jak je tomu v této kategorii telefonů zvykem, ale i klasický přenos dat. Oba telefony však nemají infraport, takže jejich spojení s počítačem je možné jen pomocí kabelu, který je k dispozici jako volitelné příslušenství. Z další výbavy Fisia 620 a potažmo tedy i nového Fisia 625 stojí za zmínku e-mailový klient se dvěma účty, které podporují běžné protokoly POP3 a SMTP. Velmi dobrá je i práce s textovými zprávami, oba telefony podporují dlouhé zprávy (až 1600 znaků!), doručenky, přednastavené zprávy, automatické ukládání zpráv a samozřejmě i prediktivní vkládání textu T9 (snad i v české verzi). Většinu zákazníků jistě potěší i vnitřní paměť na kontakty, která nabízí 300 vícepoložkových pozic, které lze třídit do deseti skupin volajících.

Fisio 620 a tedy i 625 dovolují do telefonu ukládat nejrůznější obrázky (samozřejmě jen monochromatické) ve formátech JPG a BMP, popřípadě i celé animace. Obrázky lze odesílat pomocí EMS zpráv, nebo je lze použít jako loga, či spořiče displeje. Novinkou u modelu 625 je funkce takzvaných volajících obličejů, což není nic jiného než možnost stáhnout do telefonu fotku svého blízkého a přiřadit ji k jeho telefonnímu číslu. Když vám pak ona osoba zavolá, místo jména bude na displeji na vás mrkat přímo ze své podobenky. Novinkou, kterou u modelu 620 nenajdete, jsou i polyfonní vyzváněcí melodie - jeden z největších hitů současnosti. U testovaného vzorku, který pocházel z předvýrobní série, nebyly polyfonní melodie příliš povedené, ale do uvedení telefonu na trh by se měly zlepšit. Trochu času na to výrobce ještě bude mít, i když v oficiální tiskové zprávě hovořil o uvedení telefonu na některé trhy již v průběhu tohoto měsíce. Podle našich informací to ale tak rychle nebude, současné modely Fisio 620 a 820 se prodávají velmi dobře, takže lze očekávat uvedení inovovaných verzí 625 a 825 až na přelomu roku, či spíše na začátku roku příštího. V té době by obě novinky měly plynule nahradit stávající modely i na pultech našich prodejen a měly by přibližně kopírovat i jejich cenu.

