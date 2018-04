Philips Fisio 620 - šikovný telefon za rozumnou cenu (preview)

Philips překonal krizi a místo utlumení výroby připravil pro letošní rok tři nové telefony. Low-endová dvojčata Fisio 120 a 121 jsme vám představili v tomto preview, informace o TOP modelu s barevným displejem Fisio 820 si pak můžete přečíst zde. Dnes se budeme zabývat telefonem, který leží uprostřed nabídky a pracovně jej můžeme zařadit na pomezí stylových a manažerských telefonů. Mezi ty první náleží svým vzhledem, velikostí, hmotností a v neposlední řadě i výměnnými kryty. Do té druhé ho pak řadí bohatá výbava, která by měla většinu potenciálních zájemců uspokojit. Pokud se Philipsu podaří dodat tento telefon na trh v plánovaném termínu před polovinou roku za cenu, o které mluví v zákulisí, může Philips myslet s tímto modelem na solidní úspěch.

Philips Fisio 620 je velmi malý telefon, když jeho rozměry 104 x 46 x 20 mm jsou zhruba na úrovni Alcatelu OT511/512 nebo Ericssonu T65. Váha Philipsu (85 gramů) je pak přesně mezi těmito dvěma telefony. Fisio 620 má kompletně výměnné kryty, což obnáší jak celý přední panel včetně rámečku displeje, tak celý zadní kryt baterie. Na odstrojeném telefonu nezůstane žádný vnější díl. Výměna krytů je bezproblémová, nejdříve stačí povolit dvě pojistky na boku telefonu a sundat zadní kryt. Po vyndání baterie pak lze sundat i celý přední panel včetně klávesnice. Ta není naštěstí gumová, takže její mechanické vlastnosti lze hodnotit jako nadprůměrné. Nabídka výměnných krytů by měla být velmi široká, a to v rámci originálního i neoriginálního příslušenství. Nám se více líbilo testované provedení v kombinaci černé a stříbrné barvy, druhá - černá - varianta nám přišla poněkud nevýrazná. Když už jsme zmínili baterii, sluší se dodat, že se jedná o Li-ion článek s kapacitou 570 mAh. Výrobce uvádí, že v pohotovostním režimu telefon vydrží na jedno nabití až 330 hodin, což jsou téměř dva celé týdny. Nebýt to Philips, tak bychom si mohli myslet, že se výrobce spletl, nebo nemístně žertuje. Philips je ale velkou výdrží svých telefonů na jedno nabití pověstný.

Jestli je vzhled telefonu disciplína subjektivní, tak funkční výbavu nelze obelstít, zde hovoří fakta. Fisio 620 toho umí opravdu hodně, posuďte sami. Začněme u telefonního seznamu. Ten je vícepoložkový a umožňuje do telefonu uložit 300 záznamů, když ke každému z nich lze zadat pět čísel, poznámku a e-mailovou adresu. Telefon zvládne kopírování mezi seznamem telefonu a SIM kartou a tuto funkci vám automaticky nabídne vždy po vložení nové SIM karty. S oběma seznamy najednou však pracovat nedokáže. Velmi dobře propracovaná je práce s uloženými kontakty, po zobrazení požadovaného čísla jej můžete editovat, poslat na něj SMS zprávu, vytočit normálně, nebo v režimu hlasitého odposlechu. Ano, Philips Fisio 620 má integrované handsfree a výsledný zvuk je velmi kvalitní. Podobně i práce s SMS zprávami je na slušné úrovni, ani na klávesnici si nikdo stěžovat nemusí. Telefon samozřejmě podporuje prediktivní vkládání textu T9, později snad i v češtině, umožňuje do zprávy vkládat smajlíky, melodie, nechybí doručenky a podpora dlouhých SMS zpráv. Jedna zpráva může mít až 1600 znaků! Pokud vás již SMSky nebaví, můžete komunikovat pomocí mailu. Telefon má integrovaný e-mailový klient se dvěma účty a podporou protokolů SMTP a POP3. E-maily mohou mít přílohy a pokud do přílohy vložíte vhodný obrázek ve formátu JPEG, můžete si jej do telefonu uložit a použít jako spořič displeje nebo tapetu.

Philips sází na rychlá data a proto i Fisio 620 umí GPRS v konfiguraci 4+2 timesloty. Rychlý přenos dat využijete ve WAPovém prohlížeči ve standardu 1.2.1, nebo i jako modem, po připojení telefonu k počítači. Pro synchronizaci s počítačem výrobce připravil potřebný software, který spolupracuje s programy Lotus Notes a Microsoft Outlook. Připojení je možné jen pomocí kabelu, infraport chybí. Do telefonu pak z počítače můžete nahrávat melodie, obrázky, nebo hry. Paměť telefonu (celkem 277 kb) je variabilní a dělí se právě o výše zmíněné položky, dále o kontakty, hlasové poznámky, nebo třeba hlasové povely pro vytáčení a ovládání telefonu. Novinka Philipse využívá pro ovládání firemní specialitu, karuselové menu, když na displeji vidíte vedle aktivní položky další čtyři. Displej má slušný kontrast a rozlišení 110 x 80 bodů. Maximálně zobrazí osm řádek textu a jeho kontrast lze nastavit. Zajímavé je i jeho podsvícení. V menu si můžete vybrat ze sedmi pozic, které plynule přecházejí ze zelené barvy do temně rudé. Klávesnice je však vždy podsvícena zeleně. Jako zajímavost můžeme připomenout, že Fisio 620 podporuje již zvukový kodek AMR, který by u nás měl podporovat Paegas. Zvuk telefonu si pak můžete nastavit pomocí equalizéru, který nabízí pět různých nastavení. Na závěr dodejme, že telefon má samozřejmě budík, kalkulačku a několik her. Hry však podporují standard In-Fusio, takže v telefonu je standardně jen jedna a ostatní si budete muset podle aktuální potřeby stáhnout pomocí WAPu. Zatím však tuto službu ani jeden z našich operátorů nepodporuje.

Fisio 620 je velmi atraktivní telefon, který má zajímavý design a fyzické parametry, stejně jako velmi širokou paletu funkcí. Na začátku jsme nové Fisio srovnávali s telefony Alcatel OT511/512 a Ericsson T65. Právě tyto dva (tři) přístroje budou asi největšími konkurenty Fisia na trhu. Velikostí a hmotností se řadí mezi ně, ale jeho funkční výbava je minimálně v případě Alcatelů výrazně lepší. Z dalších telefonů, které můžou na pultech prodejen Philipsu konkurovat, lze zmínit Panasonic GD76 nebo Nokii 3510. Jestli se novému Philipsu podaří na trhu uspět, bude zřejmé v druhé polovině roku. Fisio 620 by se mělo začít prodávat zhruba v červnu a jeho cena jako nedotovaný a neblokovaný telefon by neměla přesáhnout 10 000 Kč. Naopak lze očekávat cenu spíše ještě o pár stokorun nižší. Pokud vše dopadne tak, jak si výrobce představuje, má se svojí novinkou střední třídy šanci zaujmout mnoho zákazníků.