Philips Fisio 620 - nenápadný, schopný, levný (recenze)

Tento mobil patří vedle stylového Fisia 820 a low-endového Fisia 120 mezi letošní nové telefony společnosti Philips 120. Cenou patří mezi low-endy, funkcemi ale sahá po manažerských telefonech. Jeho vzhled je těžko zařaditelný, rozhodně nepatří mezi stylové mobily. Je spíš nenápadný.

Vzhled

Malý (104 x 46 x 20 mm) a lehký (85 g) mobil s integrovanou anténou si zakládá na neostrých tvarech. Vše je pěkně zaobleno. Plášť i klávesnice jsou vyrobeny z plastu, telefon trochu připomíná hračku, atrapu. Ovšem až zjistíte, kolik se v něm ukrývá funkcí, budete překvapeni.

Co plast ubral na plášti, přidal na klávesnici: klávesy mají nízký, a přesto výrazný zdvih. Jsou relativně malé a hustě vedle sebe, jejich ovládání vyžaduje přesnost. Nejvíce místa výrobci ponechali pro pětisměrný joystick, jemuž se ještě budeme věnovat.

Na zadní straně telefonu není co popisovat - je jednolitá a hladká: mobil je zakrytován dvěma kusy plastu, po jejichž odstrojení zůstanou holá střeva základní desky. Přístroj je po vzoru všech dobrých low-endů vybaven vyměnitelnými kryty. Kryt pokrývá celou plochu mobilu, jeho výměnou tak telefon získává kompletně nový image.

Otevření telefonu zezadu vyžaduje trochu praxe, postranní tlačítka je třeba uchopit mezi ukazovák a palec a silně stisknout. Bříška prstů vytlačí zadní kryt ze západek. SIM karta je uložena až pod baterií, takže nejen tlak pružiny, která ji přichycuje, ale navíc i sama baterie zajišťují stabilitu karty. Skutečně se nemůže pohnout.

Displej



Monochromatický displej o rozměrech 32 x 34 mm má rozlišení 110 x 80 bodů - jak uvidíte, i při těchto parametrech z něj telefon vymáčkne to nejlepší. Hlavní obrazovka je velmi přehledná - střed zaplňují analogové či digitální hodiny, na jejich místo můžete zvolit také animovaný spořič displeje. Kolem graficky ztvárněného středu jsou přehledné ikony pro signál, stav baterie, vibrace, zamknutí klávesnice, přítomnost hlasového záznamu či nové textovky. Pokud se zvyšuje počet aktivních ikon, zmenšuje se jejich rozměr. Velmi efektní je podsvícení displeje - volíte mezi sedmi odstíny na ose zelená až sytě rudá. Nám se líbil střed - oranžová. Podsvícení klávesnice barvu nemění, je zelené a na světle není příliš výrazné.

Ovládání a menu



Základním principem ovládání jsou kruhová karuselová menu, po nichž se pohybujete pětisměrovým joystickem. Položky jsou vyobrazeny jako animované ikony a celé menu se pohybem vlevo či vpravo otáčí. Volbu provádíte stiskem joysticku (fungování menu je velmi podobné staršímu Philipsu Azalis 238 - zde video).

Joystick je bohužel příliš citlivý. Chvíli vám potrvá, než vás bude poslouchat a stisknutím provedete volbu položky a nikoliv nechtěný posun ikon do stran. Stiskem joysticku se také do celého menu vstupuje. Takže se vám bude zpočátku často stávat, že z klidové polohy místo vstupu do menu vstoupíte do seznamu (směr dolů), do registru uskutečněných hovorů (směr nahoru) či do nastavení hlasitosti vyzvánění (vlevo, vpravo). Při prvních "pokusech" s ovládáním vám může pomoct zvuk klávesnice. Je třeba poznamenat, že pro potvrzení volby nelze použít zelené sluchátko namísto OK. Obdobně červené sluchátko je jaksi navíc. Slouží jen pro pokládání hovorů a vypínání, v menu ho totiž při zamítnutí funkcí supluje C.

Celé menu je velmi dobře a detailně strukturováno, jakmile si zapamatujete ikony, budete se v něm pohybovat velmi rychle (práci podstatně urychlí vypnutí otáčivé animace, jejím vypnutím také zabráníte nechtěným přetáčením dvoupoložkových menu, v nichž jsou ostatní pozice prázdné a menu se jen protočí).

Některé další podvýběry mají již klasickou slovní podobu. Další menu, v nichž se pouze zapínají funkce volbou ano-ne (budík, profily), mají pod symbolem slovní název dané funkce. Jeho podtržení indikuje zvolení funkce.

Kvůli rozsáhlosti menu a množství funkcí jistě brzy využijete definování funkčních zkratek na jednotlivé klávesy. Využít můžete také hlasové ovládání telefonu. K dispozici je místo pro čtyřicet příkazů (tento paměťový prostor je ovšem společný i pro hlasové vytáčení). Mobil rozlišuje hlasové stopy i v hluku velmi spolehlivě.

Telefonní seznam

Telefonní seznam je nadmíru vyvedený. Připomíná přístroje vyšší kategorie. Můžete zvolit, zda budete využívat seznam v telefonu, či na kartě, automaticky nabízí kopírování kontaktů z karty do telefonu.

Paměť o velikosti 277 kb dynamicky přidělující prostředky službám, které ji potřebují, umožňuje zanést do telefonu 300 záznamů, ke každému z nich 5 telefonních čísel, jeden e-mail a jednu poznámku. V seznamu najedete na daný kontakt (pokud je jeho jméno dlouhé, text roluje), šipkami vpravo, vlevo zvolíte symbol pro jedno z čísel přiřazených k tomuto kontaktu a zeleným tlačítkem voláte. Jednoduché a rychlé. Pokud do kontaktu vstoupíte stiskem OK, otevře se přehledné menu a v něm mnoho možností, co se zvoleným kontaktem dělat (odeslat sms, volat, volat handsfree, měnit detaily, přiřazovat další čísla). S kvalitou volání v režimu handsfree jsme nebyli příliš spokojeni - poslech je velmi dobrý, ale citlivost mikrofonu není dostatečná. Telefon je vybaven zvukovým kodekem AMR, který ovšem ve své síti provozuje pouze T-Mobile. Musíme pochválit výdrž baterie, oficiální hodnoty (330 hodin, 4,5 h hovoru) skutečně nelžou. Při intenzivním používání mobil vydržel celý týden.

Textovky a e-maily



V seznamu "esemesek" jednotlivé zprávy rolují horizontálně, takže do nich vlastně nemusíte vstupovat a přečtete je i z hlavního seznamu. Po vstupu do "esemesky" text opět roluje, tentokrát vertikálně. I to je při čtení velmi praktické. Neprodejní verze telefonů ještě nebyla vybavena českou verzí slovníku T9. Přístroj umí do jednotlivých textovek rozdělit text až o 1600 znacích! (Celkem tedy 10 textovek…) Dodejme, že šestiřádkový tučný fond dotváří výtečnou podobu textovek na Fisiu 620 - je velká škoda, že se textové zprávy neukládají do interní paměti, máte k dispozici pouze místo na kartě. Ke zprávám lze přikládat "smajlíky" či melodie, ale pozor: nejedná se o standard EMS. Jejich zobrazení zvládnou pravděpodobně pouze jiné Philipsy.

Vestavěný e-mailový klient se v low-endu nevídá. Poštu stahujete a posíláte pomocí protokolu POP3 respektive SMTP. Připojovat se můžete dial-upem (GSM data) či prostřednictvím opravdu rychlého GPRS (třída 10, 4+ 2 timesloty). Nakonfigurujte si hned dva e-mailové účty! Z došlých e-mailů umí telefon vyjmout a uložit adresu. Odchozím mailům přiřazujete adresy samozřejmě z interního seznamu. Podrobněji se o nastavení e-mailového klienta dočtete zítra - tuto obecnou operaci jsme zkoušeli právě na klientovi Fisia 620.

Zvuky, obrázky čili Personalizace



Telefon vyzvání zajímavě. Je to jednoduchá polyfonie (pravděpodobně pouze dva hlasy), nemůže se rovnat Samsungům, ale rozhodně zaujme na první poslech. Vyšší tóny v melodii vytvářejí její prostorovost. Můžete volit z třiceti melodií a z pěti výstupních hodnot zvukového equalizéru (změna se odrazí právě na intenzitě vyšších vrstev). Jedna pozice zůstává pro vaši osobní staženou melodii. Do telefonu můžete také stahovat obrázky ve formátu .jpg, které mají rozlišení shodné s displejem. Obrázky můžete poslat jako přílohu e-mailu či použít jako pozadí displeje.

Pro veškeré datové přenosy musíte použít USB datový kabel. Je velká škoda, že výrobci neintegrovali infraport, zvýšilo by to ovšem cenu. To samé platí o bluetooth. Pomocí obslužného programu můžete telefonní seznam synchronizovat s Outlookem či s Lotus notes.

Čas, budík, diář



Výrobci dobře využili joystick: pohybem nahoru a dolů plynule a rychle měníte datum a čas. Na malý displej se podařilo vtěsnat vcelku přehledný diář, nové události přiřazujete čas a ikonu (typ) události, v denním či týdenním zobrazení se ukazují jen tyto ikony. V měsíčním zobrazení vidíte pouze klasický kalendář. Při nastavování události můžete volit její opakování (denně, týdně, ročně) i předstih, s nímž jste na událost upozorněni (až jeden den předem). Budík je opět docela inteligentní: jednou z předvoleb je nebudit o víkendech… Mobil má též hlasový záznamník, délka záznamu je pouze třicet sekund. To není mnoho, ale docela praktické je hlasité přehrání záznamu prostřednictvím handsfree.

WAP

Prohlížeč ve verzi 1.2.1 je díky rychlému GPRS svižný. Telefon automaticky do paměti ukládá naposledy prohlížené stránky, samozřejmostí jsou oblíbené položky, pro zpřehlednění displeje můžete vypnout stavovou řádku. Stiskem hvězdičky se dostanete do rychlého menu pro operace ve wapových stránkách (nová adresa, skok do oblíbených, načíst znova apod.). Wap je v tomto telefonu připraven pro každodenní používání.

V mobilu je instalována jedna hra (varianta cihliček), další je možné si do telefonu stáhnout wapem (originální systém dowloadu In-Fusio, u nás nepodporuje žádný operátor).

Hodnocení

Telefon má několik výrazných předností: velkou paměť, rychlé GPRS, výborný telefonní seznam, dobrého mailového klienta, pěkně se na něm pracuje s textovkami, nápaditě vyzvání. Oproti potenciálním konkurentům (Alcatel OT511, Ericsson T65, Panasonic GD 76, Nokia 3510 a snad ještě Motorola T192) nabízí více funkcí, jeho design však není příliš nápaditý (hodně zachraňuje sytě rudé podsvícení displeje).

Více času vám zabere naučit se mobil ovládat, ale zvládnete to. Mobil nemá infraport, je to při jeho schopnostech škoda. Body rozhodně musíme ubrat za ergonomii (joystick, maličká tlačítka, funkčně nevytížená tlačítka). Hodně bodů ovšem přidejme za cenu: za nedotovaný, neblokovaný telefon zaplatíte okolo 6000 Kč. Za tuto kulantní sumičku máte přístup ke stovkám kontaktů, ke svému mailu… a v kapsách jen o 85 g navíc!