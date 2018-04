Philips Fisio 318 – GPRS pro každého (recenze)

Před nedávnem jsme vás informovali o změně výrobních plánů společnosti Philips. Místo dříve avizovaného modelu Fisio 312, bude na evropský trh v průběhu letošního podzimu dodáván nový model s označením Fisio 318. Díky vstřícnému přístupu českého zastoupení společnosti Philips vám dnes nabízíme jako zřejmě první periodikum na světě recenzi této novinky. Za několik měsíců se na tento telefon budete moci těšit i vy. Podle dostupných informací bude jeho cena velmi příznivá a s ohledem na jeho dobré vlastnosti je velmi pravděpodobné, že si ho vybere nemálo uživatelů.

Vzhled

Vzhled Fisia 318 je velmi podobný jednoduššímu modelu Fisio 311. Na rozdíl od něj má okolo displeje stříbrné lemování, které vzhled telefonu osvěžuje a zvýrazňuje velikost displeje. Testovaný telefon byl celý v černé barvě, která měla na čelním panelu metalický lesk. Telefonu se zpředu jeví býti oblým, ovšem na zadním krytu telefonu najdete především ostré hrany, hlavně v okolí krytu baterie. Díky tomuto provedení může telefon vyrovnaně ležet na podložce. V okolí displeje je Fisio výrazně širší než v dolní části. Telefon velmi dobře padne do ruky a ani pevná anténa neruší celkově příznivý vzhled (zvláštní je, že na všech zatím dostupných fotografiích měl Fisio 318 anténu na druhé straně, než kde je v reálu umístěná).

Horší je to již s klávesnicí. Ta je sice oproti Fisiu 311 minimálně o 100% lepší, ale na většinu konkurence stále ztrácí. Tlačítka se mačkají jen ztěžka a především kurzorový ovladač je dost nepřesný. Jinak ale celkové zpracování telefonu působí velmi precizním dojmem a žádné nepříjemné zvuky se neozývají. Systémový konektor je standardně na spodní straně telefonu a konektor externí antény je volně přístupný v horní zadní části telefonu. Rozměry přístroje jsou 115 x 48 x 22,5 mm a váha 115 gramů mu jistě neudělá mezi konkurencí ostudu.

Displej

V této disciplíně má Fisio před většinou konkurence slušný náskok. Plně grafický displej je rozměrný a perfektně čitelný. Základní font je možné zvětšit na zhruba dvojnásobnou velikost, kontrast lze nastavit v pěti krocích a podsvícení lze buď vypnout, nebo nastavit v intervalu 10, 30 a 60 sekund. Barva podsvícení je jasně zelená a jeho intenzita je dostatečná nejen ve dne, ale i za zhoršených světelných podmínek. Na rozdíl od mladšího sourozence novému Fisiu chybí animované spořiče displeje, ale nepostrádá možnost nastavení hodin v analogovém i numerickém režimu.

V pohotovostním režimu zobrazuje Fisio název sítě, aktuální čas a datum. O zbylých aktivních funkcích informují stavové ikony, které jsou rozmístěny po obou stranách displeje. Podle počtu funkcí mohou být třeba jen tři, nebo jich může být až šest. V druhém případě je jejich velikost menší. Mezi těmito ikonami naleznete i informace o síle signálu a stavu baterie.

Baterie

Mobilní telefony Philips patří mezi telefony s naprosto největší výdrží baterie na jedno nabití. Absolutním rekordmanem je model Xenium, který bez větších obtíží stačí nabíjet jen jednou za 14 dní. Nové Fisio se jeho výdrži zřejmě nepřiblíží, přesto je reálně dosažená výdrž na jedno nabití přes 8 dní s jednou hodinou hovoru výrazně nadprůměrný výsledek. Na takto dlouhé výdrži se vedle jistě dokonale propracovaného managementu spotřeby podílí i dodávaná baterie NiMH se jmenovitou kapacitou 670 mAh. Baterie je stejná jako u modelu 311, tedy i zde je přichycena pomocí krátkého kabelu. Bohužel v tomto případě nelze při výměně SIM karty baterii odložit bez nutnosti oddělit kabel od telefonu a pak díky absenci záložní baterie přijdete o nastavení hodin a datumu.

Ovládání telefonu

Všechny ovládací prvky na novém Philipsu jsou na čelní straně telefonu. Jejich počet je omezen na minimum, takže ovládání telefonu je přehledné a snadné. Vedle tlačítek numerické klávesnice má telefon dvě klávesy pro příjem a ukončení hovoru s tím, že to druhé slouží i pro vypínání a zapínání telefonu. V případě prohlížení WAPových stránek slouží tato dvě tlačítka i jako kontextová. Dále na Fisiu najdete přímou klávesu pro přístup na internet, střední kurzorovou klávesu a tlačítko pro přístup do menu telefonu. Kurzorová klávesa horizontálním směrem umožňuje pohyb v menu telefonu, směrem nahoru má funkci odmítnutí (C) a dolů funkci potvrzení (OK) nabízené funkce. V pohotovostním režimu se směrem doleva dostanete rychle do telefonního seznamu, směrem doprava do seznamu naposledy volaných čísel a směrem dolů do menu telefonu. Díky tomu je samotná klávesa „Menu“ vhodná především pro rychlý návrat do základní nabídky telefonu, pokud jste někde hlouběji zabloudily.

Fisio 318 má po vzoru většiny ostatních Philipsů karuselové (kolotočové) menu a to ve všech svých úrovních. Pokud by se vám v široké nabídce funkcí nechtělo listovat, můžete si nejdůležitější funkce přednastavit pod numerické klávesy 0 až 9 s tím, že klávesa 1 je pevně vyčleněna pro přístup do hlasové schránky a klávesa 0 pro výběr jazyka. Klávesy 2 až 9 si můžete nastavit dle své vlastní libosti a to včetně hlasové poznámky pro vyvolání oné funkce pomocí hlasového povelu. Na low-endový přístroj je to velmi luxusní funkce. Fisio 318 také podporuje jednoduché profily. Jejich nastavení sice za uživatele provedl již výrobce, ale v případě toho hlavního si můžete veškeré chování telefonu nastavit sami. Jednotlivé profily, kterých je sedm, se od sebe liší v hlasitosti a typu vyzvánění, v servisních tónech nebo třeba ve velikosti použitého fontu či době podsvícení displeje. Tyto profily lze taktéž zařadit mezi funkce pro rychlou volbu.

Všechna karuselová menu lze procházet neomezeně dokola a začátek či konec není jasně vyznačen. Naopak menu, které lze procházet vertikálně, například výběr melodie, mají konec jasně vyznačen. Celkově nabízí Fisio velmi příjemné ovládání, které nebude uživatelům činit žádné obtíže. Díky možnosti nastavení rychlé volby a hlasového ovládání lze vcházení do hlavního menu telefonu omezit na minimum. Pouze při nastavování přístupu na WAP je nutné se prokousat mnoha vrstvami menu, ovšem tuto činnost je třeba provádět jen občas.

Telefonování a práce s SMS

Podle výsledků měření citlivosti telefonů na signál, které jsme vám nabídli na začátku léta, patří mobilní telefony Philips mezi špičku současné produkce. Ani u Fisia 318 by tomu nemělo být jinak, sice jsme jej podrobným měřením nemohli podrobit, ale subjektivně nemělo Fisio žádný problém a to i v místech, kde jiné mobily bezproblémový hovor neumožňovaly. Reprodukovaný zvuk je na slušné úrovni a možnost regulace hlasitosti je dostatečná. Pokud by vás zvuk neuspokojoval, můžete si jej upravit pomocí equalizéru (!), který má pevně přednastaveno pět křivek. Jak jsme chválili rozvržení všech ovládacích prvků pouze na přední panel, tak při hovoru se tato vlastnost stane nepříliš výhodnou pro regulaci hlasitosti. Zde platí pořekadlo "něco za něco".

Na příchozí hovor vás Fisio 318 upozorní jednou z 24 melodií, z čehož 5 si můžete vytvořit sami v notovém zápisu nebo si je nechat poslat pomocí SMS zprávy. Současně s vyzváněcí melodií nebo samostatně může Fisio i vibrovat, takže je velká pravděpodobnost, že hovor nezmeškáte. Pokud však ano, najdete jej ve společném seznamu, kde jsou odchozí, příchozí a zmeškané hovory jasně odlišeny a to včetně času a datumu. Číslo ze seznamu hovorů lze uložit nebo na něj poslat SMS zprávu. Pro ukládání čísel slouží samozřejmě SIM karta, ale také vnitřní paměť telefonu na 300 záznamů, o které se ale telefonní čísla musí podělit i s diářem. Telefon však neumí spolupracovat s pamětí SIM karty a telefonu zároveň. Naopak kopírování záznamů je možné, dokonce po vložení nové SIM karty ihned telefon nabídne zkopírování záznamů do paměti telefonu. Další příjemnou vlastností Fisia je schopnost zapsat poznámku do poznámkového bloku v průběhu hovoru, ale to bude asi prakticky proveditelné, jen pokud budete hovořit pomocí HF sady.

Pro vytváření nové SMS zprávy je k dispozici i prediktivní vkládání textu T9, zatím však bez české verze. Pokud chcete vytvořit novou zprávu, netradičně budete vyzváni nejdříve pro zadání jména příjemce, pak si zvolíte, jestli chcete zaslat již jednu z deseti přednastavených zpráv, zprávu vlastní, nebo jestli nechcete poslat vyzváněcí melodii. Zprávu lze samozřejmě uložit a stejně jako u jiných Philipsů do ní můžete vložit jednoho z padesáti smajlíků, které se na Philipsech zobrazí graficky a na ostatních telefonech stejně jako v případě počítačových smajlíků. Práce s SMS zprávami na Fisiu naráží na omezení dané nepříliš pohodlnou klávesnicí. Jistě najdete telefony, na kterých se vám zprávy budou psát lépe, avšak i na Fisiu jich několik denně napíšete bez problémů. Pokud jsou však textovky vaším hlavním komunikačním nástrojem, asi se budete muset poohlédnout jinde.

WAP, GPRS a data

Philips Fisio 318 má nejen integrovaný WAPový prohlížeč od společnosti Phone.com, ale i rychlý přenos dat GPRS a to v konfiguraci 3+1 timeslot. Fisio je tak po Motorole T192 dalším low-endovým telefonem, který GPRS podporuje. Ovšem právě na rozdíl od Motoroly dokáže Fisio GPRS využít nejen pro WAP, ale i pro standardní datové přenosy. Kdo by se ještě před rokem nadál, že za cenu okolo 5 000 Kč dostane slušně vybavený telefon s podporou datových přenosů a ještě k tomu packetových. Letošní podzim ukáže, že fikce se změní v realitu.

Testovaný telefon nebyl ještě z hromadné výroby, šlo o první prototypovou sérii. To se bohužel odrazilo v tom, že GPRS ještě nefungovalo, takže jsme jej nemohli vyzkoušet. Podle vyjádření výrobce vše vyřeší novější firmware. I tak jsme o WAP ošizeni nebyli, Fisio samozřejmě umí i standardní data rychlostí 9,6 kbps. Nastavení datových profilů je velmi podrobné a uživatel má na výběr, zda se telefon bude připojovat pouze pomocí GPRS, standardní cestou, nebo se nejdříve pokusí o GPRS a v případě neúspěchu použije standardní CSD. K dispozici je pět samostatných uživatelských profilů, takže ani notoričtí přehazovači karet nebudou mít práci příliš ztíženou.

Další podporované funkce

Fisio 318 má velmi podrobný organizér, do kterého se vejde až 300 záznamů, o které se však dělí s vnitřní pamětí na telefonní čísla. Ke každému záznamu lze přidat alarm a následně si záznamy prohlížet v denním, týdenním a měsíčním přehledu. Alarm vás upozorní buď těsně před událostí, nebo v několika předem definovaných časových úsecích, a to včetně možnosti opakování. Organizér též slouží pro časovou aktivaci profilů, kdy k poznámce vyberete požadovaný profil a v přesně určený čas se telefon automaticky přepne.

Další nadstandardní funkce najde uživatel v menu „Rozšířené“. K dispozici je budík, který lze nastavit pro hlášení jednou, denně, nebo pouze v pracovních dnech. Telefon se umí probudit i z vypnutého stavu. Fisiu nechybí ani kalkulačka s běžnými početními funkcemi a v případě použití SIM karty ze země používající měnu Euro najdete v menu telefonu konvertor místní měny na Euro a obráceně. Stav paměti telefonu je zobrazován v procentech a tuto informaci také najdete v menu „Rozšířené“. Zde je i hlasový záznamník na poznámku o délce jedné minuty.

Mnoho uživatelů jistě potěší herní možnosti nového Fisia. Po vzoru Nokie 3330 má i Fisio možnost nahrávat hry pomocí WAPu. Tuto službu provozuje pro Philips společnost In-Fusio a zde může nastat problém. Abyste si mohli hry nahrávat, musí váš operátor mít podepsanou smlouvu právě se společností In-Fusio. Jestli tomu tak bude i u nás, to zatím nevíme, ale prý se o této službě intenzivně jedná. Pokud budou hry dostupné i pro české zákazníky, mají se na co těšit. Do Fisia se jich vejde 5 a v on-line katalogu jich bude na výběr dalších devět. Při hraní využívá telefon i vibrace, takže pocit ze hry může být velmi zajímavý. V testovaném telefonu byla pouze hra WallBreaker, tedy klasické rozbíjení zdi s pomocí míčku, známé i z jiných Philipsů, ale zde rozšířené o několik dalších funkcí.

Hodnocení

Philips Fisio 318 je velmi zajímavý telefon, který má i nadstandardní funkce a především GPRS. Pokud se jeho cena opravdu dostane na úroveň okolo pěti tisíc korun, bude mít konkurence co dělat, aby si své postavení udržela. Design přístroje není příliš nápadný, mladší zákazníky více zaujmou jiné barevné kombinace než ta, kterou měl testovaný přístroj. Řemeslné zpracování telefonu bylo na vysoké úrovni, pouze klávesnice by mohla být rozhodně lepší.

Velká vnitřní paměť na telefonní čísla a záznamy v organizéru jistě mnoho potenciálních zákazníků potěší. Stejně tak komplexní hlasové ovládání rozhodně není běžnou součástí výbavy low-endových telefonů. Mladší zákazníky asi více než organizér zaujmou hry, které bude možné libovolně nahrávat. Tato funkce však záleží na podpoře operátora. Velkou předností Fisia je displej, který je nejen velký, ale i velmi dobře čitelný. Pro zákazníky s horším zrakem je výbornou pomůckou možnost zvětšit použitý font.

Philips po překonání nedávné krize razantně pracuje na obměně svého výrobního sortimentu, když první na řadu přijdou telefony z kategorie low-endů. Modely Fisio 311 a Fisio 318 budou na trhu dostupné ještě v průběhu letošního roku. Zatím pečlivě utajované telefony vyšší třídy se na trh dostanou až na začátku roku příštího. Co nabídnou low-endy, se můžete přesvědčit v recenzi Fisia 311, nebo právě v dnešní recenzi na Fisio 318.