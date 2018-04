Philips Fisio 312 nebude, co tedy bude?

Divize mobilních telefonů společnosti Philips prochází důkladnou reorganizací. Po dlouhotrvajících dohadech a nejasnostech o dalším působení firmy Philips na trhu mobilních telefonů je nyní jasné, že telefony se značkou Philips ze světa nezmizí. Ale jaké typy teď přijdou? Původně avizované telefony, které Philips představil na letošním CeBitu, se vyrábět nebudou, na trh budou dodávány mírně modifikované přístroje nebo úplně nové modely.

Právě do první skupiny patří dříve avizovaný Philips Fisio 312, který byl na CeBitu představen spolu se svými sourozenci, modely 310 a 311. Z této nové řady telefonů, která měla nahradit současné low-endy Philips Azalis, se do výroby dostane pouze typ 311, který jsme vám představili v recenzi již před několika měsíci. Jeho blízký příbuzný Fisio 312 měl být vrcholem nové low-endové řady Philipsů a to především díky podpoře rychlého přenosu dat GPRS. Oba telefony si byly po stránce vzhledu velmi podobné, pouze výčet funkcí byl samozřejmě u Fisia 312 širší.

Místo Fisia 312 bude novým low-endovým modelem Philipsu telefon s označením 318. Na první pohled se ani tento telefon od základního modelu řady 3xx neliší, ale uvnitř se bude jednat o výrazně vylepšený přístroj. Základním předpokladem jeho úspěchu by měl být rychlý přenos dat GPRS a velmi příznivá cena. Tedy další přístroj do předplacených sad s GPRS. V základní výbavě telefonu nebude chybět podpora hlasových funkcí, WAP ve verzi 1.2 a možnost nahrávání nových her či zvonění přes síť operátora. Mladší zákazníci jistě uvítají grafické ikonky, smajlíky a animované screensavery.

Změnu modelové palety telefonů Philips nám potvrdila i Šárka Konvalinková ze zastoupení společnosti Philips pro střední a východní Evropu. „Pro jednodušší identifikaci a zviditelnění své řady mobilních telefonů Philips Consumer Communications zvolil nový a přehlednější způsob tvorby názvů nových modelů, telefony budou mít jednotné jméno a rozlišovacím znakem bude systém typových čísel. Od teď se všechny nové telefony Philips budou jmenovat Philips Fisio, a tento název pak bude doplněn trojčíselným kódem. První číslo v řadě označuje cílený segment - pozici telefonu na trhu, druhé a třetí číslo pak definuje příslušnost určitých specifických skupin funkcí a hodnot k dané třídě telefonů.“ Na dotaz, proč místo modelu 312 se bude na trh dodávat verze označená 318, nám Šárka Konvalinková řekla: „Do té doby, než je telefon oficiálně uveden na trh, ho Philips neustále hodnotí a vylepšuje. Když jsme přehodnocovali jméno Fisia 312, s ohledem na jména jiných telefonů Philips v Evropě a ve světě, a s ohledem na současnou strategii pojmenování telefonů Philips, kdy vyšší číslo indikuje více pokročilý telefon a jeho funkce, rozhodli jsme se telefon přejmenovat na Fisio 318. Toto nové jméno lépe zdůrazňuje jeho pokrokové funkce a rysy.“

Změny nastanou i na opačném konci nabídky Philipsu, mezi high-end telefony. O tom, že se nebude vyrábět již na CeBitu představený Philips Fisio 610, jsme psali v článku Philips zastavuje výrobu nového elitního telefonu. V zahraničním tisku se následně objevily spekulace, že high-end modely Philipsu budou pokračovat nadále řadou Xenium a to včetně podpory GPRS. Tyto zprávy nepřímo potvrzovaly první obrázky přístroje Xenium 969+, který byl představen na letošním telekomunikačním veletrhu ComunicAsia. Tento Philips zaujal především aktivním flipem a absencí vysunuté antény, která se celá přestěhovala do těla přístroje, přesně podle současných trendů. Bohužel podle posledních informací se ani tento Philips v Evropě prodávat nebude, dostupný bude pouze na asijských trzích. Podle posledních informací z asijského zastoupení Philipsu se prý nová řada telefonů Philips i nadále bude jmenovat Fisio a jednotlivé modelové řady budou označeny počátečními písmeny 1, 6 a 8. Jejich společným znakem bude integrovaná anténa a v případě nejlepšího modelu i barevný displej. GPRS bude u všech novinek Philipsu již standardem. Tyto informace nám však české zastoupení společnosti Philips odmítlo potvrdit, nebo i vyvrátit.

Nové telefony Philips by jistě mohly mnoho zájemců zaujmout. Modelová řada Fisio 3xx je primárně určena do předplacených sad a jako levné dotované telefony. Fisio 311 bude zajisté patřit mezi nejlevnější přístroje na trhu, přesto může nenáročným uživatelům velmi dobře posloužit. Novinka s označením 318 již nabídne několik zajímavých funkcí a především GPRS. Je pouze otázkou času, kdy bude tento rychlý přenos dat dostupný i majitelům předplacených karet a pak se z Fisia 318 může stát velmi populární přístroj. Oba „trojkové“ modely budou na trhu v průběhu letošního podzimu. První bude na řadě jednodušší 311, zřejmě již v září, Fisio 318 by se mělo začít prodávat na konci listopadu. Nové high-endové telefony Philips se začnou prodávat nejdříve až na začátku příštího roku, takže na jejich podrobnou specifikaci a tržní ambice si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Výhodou Philipsu by mohla být příznivá cena, které by měl tento nizozemský výrobce dosáhnout plánovaným přenesením výroby do Asie.