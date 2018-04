Philips Fisio 311 – nová generace na obzoru (recenze)

Společnost Philips se snaží prosadit na trhu mobilních telefonů již poměrně dlouho. První modely z její nabídky byly velmi nadějné, ale trpěly nedostatky ve spolehlivosti. Ztracená důvěra zákazníků se získává zpátky jen velmi pomalu. Telefony Savvy, Azalis, Ozeo a Xenium dokázaly, že Philips mobilní telefony dělat umí. S novou modelovou řadou Fisio chce Philips podniknout útok na premianty mezi producenty mobilních telefonů.

Philips Fisio 311 je základní model nové řady mobilních telefonů Philips. V nabídce této společnosti by měl nahradit populární model Savvy a jeho inovovanou verzi Savvy Vogue. Fisio 311 je jednoduchý telefon s aspirací na úspěšnou kariéru v předplacených sadách, nebo jako jeden z nejlevnějších dotovaných telefonů. Jeho cenové zařazení ale neznamená, že by byl nějak výrazně ochuzen. Ze standardních funkcí mu nechybí nic podstatného a navrch přidává zajímavé možnosti, které ocení zejména mladší generace zákazníků.

Vzhled

Všechny modely Fisio řady 300 mají podobný vzhled. Model 311 je z celé řady nejjednodušší a jeho design je cílený na mladší skupinu uživatelů. K dispozici budou tři barevné varianty, ocean blue, light gold a námi testovaná midnight blue. Tato barva je velmi tmavou variantou modré, takže přední část telefonu, vyvedená v tomto odstínu, téměř splývá se zadním krytem, který je matně černý. Telefon nemá integrovanou anténu. Její rozměry ovšem nejsou nijak velké, takže nikterak nepřekáží. Dominantním prvkem telefonu je rozměrný displej, který je poměrně výrazně zapuštěn.

Telefon je v místech klávesnice o něco užší než v okolí displeje. Díky celkovému zaoblení se Fisio 311 výborně drží a jeho celkové tvary nepostrádají dostatek ergonomie. Telefon svými rozměry jistě nebude patřit mezi to nejmenší, co trh nabízí, ale přesto se nejedná o žádného otesánka. Hodnota 115 x 47 x 22 milimetrů je na svou kategorii tak akorát a ani váha 114 gramů neurazí. Slabší stránkou Fisia 311 je klávesnice. Její gumová tlačítka se v dnešní době již moc nenosí a i jejich potisk nepůsobí zrovna dokonale. Příčinou může být to, že testovaný telefon pochází z předsériové výroby a finální verze může mít klávesnici precizněji provedenou.

Displej

Displej Fisia je jeho velkou předností. Je rozměrný a velmi dobře čitelný. Stejně jako klávesnice je podsvícen zeleně, což je vzhledem k běžné praxi současných modelů Philipsu překvapení. Oranžové podsvícení, které Philips praktikuje u současných modelů, je výraznější, ale na někoho může působit agresivněji. Intenzita podsvícení je u Fisia 311 dostatečná, ale není možné ji regulovat, ani úplně vypnout. Naopak kontrast displeje regulaci nepostrádá. Příjemnou zajímavostí jsou animované spořiče displeje, známé z Nokie 3330. Uživatel má na výběr z šesti možností, které jsou variacemi na téma smajlík. Na rozdíl od Nokie jsou spořiče opravdu animované, ne jen po prvních pár minut. Na displeji nahradí informaci o čase, ale další informace nadále zůstanou zobrazené. Stejně jako u jiných modelů Philipsu si může uživatel vybrat, zda chce na displeji sledovat analogový nebo digitální ciferník.

Baterie

Fisio 311 má ve standardní výbavě baterii NiMH o kapacitě 670 mAh, která by na jedno nabití měla telefonu poskytnout dostatek energie na 400 hodin provozu. Ne, nejedná se o překlep, v materiálech k tomuto telefonu se opravdu uvádí výdrž přes 16 dní v pohotovostním režimu. S ohledem na relativně nízkou kapacitu baterie se tato hodnota zdá nereálná, ale inženýrům z Philipsu se podařilo energetický odběr telefonu optimalizovat natolik, že rekordní výdrž nemusí být utopií. V praxi s nedokonale naformátovanou baterií se nám podařilo udržet Fisio 311 v chodu okolo sedmi dní se zhruba hodinou a půl hovoru a častým procházením menu telefonu. I další modely Philipse dokazují, že telefony z jeho dílny se opravdu mohou pochlubit nadstandardní výdrží. V tomto ohledů má Fisio velké plus. Baterie je v telefonu uchycena pomocí krátkého kabelu, takže při manipulaci se SIM kartou nehrozí ztráta informací o aktuálním čase a datumu.

Ovládání telefonu

Fisio 311 má jen nezbytné minimum ovládacích prvků. Mimo numerické klávesnice najdete na telefonu tlačítka pro příjem a ukončení hovoru a střední kurzorovou klávesu. Mimo hlavní panel telefonu se žádné ovládací prvky nenachází, vše je hezky po ruce. Tlačítka pro příjem a ukončení hovoru jsou dvojitá. Jejich horní část, označená zeleným a červeným telefonkem, ovládá funkce hovoru a ve spodní části levé tlačítko umožňuje přímý přístup k WAPovému prohlížeči a pravé nabízí funkci mazání, popřípadě blokaci klávesnice.

Hlavním ovládacím prvkem je střední čtyřsměrná kurzorová klávesa. V pohotovostním režimu nabízí směrem dolů vstup do menu telefonu a směrem nahoru přístup do telefonního seznamu. Pohybem vlevo či vpravo je umožněno rychlé nastavení hlasitosti vyzvánění nebo nastavení vibrací. Pro ovládání většiny funkcí postačí právě jen kurzorová klávesa. Vertikálním směrem je umožněn pohyb v menu, směrem dolů nabízí potvrzení funkce a směrem nahoru návrat o jednu úroveň. Nevýhodou je nemožnost dostat se jedním stiskem klávesy do pohotovostního stavu, je nutné se proklikat postupně zpět. Ovládání je intuitivní a nečiní žádné komplikace. Pro jednoduchou volbu nejpoužívanějších funkcí je možné pod numerické klávesy nastavit konkrétní úkon, pro jehož vyvolání stačí klávesu déle podržet. Tento způsob ovládání známý z telefonů Motorola velmi zjednoduší práci s telefonem.

Menu telefonu zachovává karuselový způsob ovládání, vlastní všem současným telefonům Philips. Na rozdíl od nich ale nenabízí pohled na několik ikon najednou, ale pouze na jednu aktuální. Díky tomu je velikost zobrazovaných ikon gigantická. Každé dílčí menu má zřetelně označen konec, přestože je možné jím procházet neomezeně. Všechny zvolené funkce jsou výrazně označené „fajfkou“, což také přispívá k přehlednosti. Práce s Fisiem 311 je jednoduchá a i nováček si s ním poradí velmi rychle.

Telefonování a práce s SMS

Telefonování jde Fisiu velmi dobře, zvuk je čistý, s dostatečnou regulací hlasitosti i pro hlučné prostředí. Citlivost na signál je dostatečná a nevymyká se současným standardům. Absence ovládacích prvků mimo hlavní panel poněkud ztěžuje nastavení hlasitosti v průběhu hovoru, kdy je nutné telefon odklonit. Fisio 311 má na svoji kategorii překvapivě integrované funkce hlasového ovládání. Hlasové příkazy je možné přiřadit deseti funkcím telefonu a pro vytáčení je možné přiřadit hlasový povel pro pět jmen z telefonního seznamu. Jak je u Philipsu zvykem, hlasové ovládání funguje naprosto bezchybně.

Vnitřní telefonní seznam ve Fisiu nenajdete, takže se budete muset spokojit s kapacitou paměti vaší SIM karty. Pro upozornění na příchozí hovor nabízí Fisio 30 přednastavených melodií a editor pro jednu vlastní. Melodie je také možné posílat pomocí SMS, či je stahovat z internetové stránky společnosti Philips. Telefon nabízí i vibrační vyzvánění, které je i takzvaně inteligentní, což znamená, že telefon nejdříve začne vibrovat a až posléze se přidá vyzváněcí tón.

Práce s SMS zprávami nepatří k silné stránce tohoto telefonu. Důvodem je nepříliš komfortní klávesnice. Její gumová tlačítka jsou velmi tuhá a napsat několik zpráv za sebou vyžaduje dobře trénované prsty. Fisio 311 nabízí 10 předdefinovaných zpráv, možnost vložení vlastního podpisu o délce jedenácti znaků a případně vložení jedné z 50 ikon, známějších jako smajlíci. Pokud bude zpráva s vloženým smajlíkem zaslána na jiný telefon značky Philips, příjemce jej obdrží v grafické podobě. Pokud bude smajlík zaslán na jiný mobilní telefon, příjemce jej dostane v textové podobě známé z počítačové hantýrky. Do zprávy SMS je taktéž možné vložit vyzváněcí melodii, ale zde je podmínkou, aby příjemce vlastnil telefon značky Philips. Pro samotné zadávání textu v SMS je možné využít prediktivní vkládání textu T9, bohužel zatím jen v anglickém jazyce. Pro přepínání zadávaného textu slouží klávesa s hvězdičkou, která psaní velmi urychlí. Pomocí klávesy s mřížkou naopak můžeme přepínat mezi malými a velkými písmeny.

WAP

Fisio 311 obsahuje WAPový prohlížeč ve standardu 1.1. Po nastavení umožňuje Fisio bezproblémovou práci s WAPem u všech tří našich operátorů. Rychlost přístupu je pouze standardních 9,6 kbps.

Další podporované funkce

Philips Fisio nabízí i několik nadstandardních funkcí. Hravé zákazníky potěší hra Brick, známá i z dalších modelů společnosti Philips. Jedná se o klasický arkanoid, kdy pomocí destičky odrážíte kuličku, kterou rozbíjíte zeď. Samozřejmostí je budík, který nabízí spolehlivé buzení. Poslední přidanou funkcí jsou stopky, které ovšem nenabízí žádný mezičas a ani paměť dosažených rekordů. Víc už vám toho tento nový model od společnosti Philips nenabídne.

Uspěje?

Philips Fisio 311 je nový nejjednodušší model z nabídky společnosti Philips. Náročné zákazníky nezaujme ani vzhledem, ani množstvím nabízených funkcí. Jeho místo na trhu je jinde. Jako jeden z nejlevnějších telefonů bude nabízen v předplacených sadách a často se stane prvním telefonem svých budoucích zákazníků. Ve své cenové kategorii rozhodně nebude popelkou. Funkce hlasového ovládání, vibrační vyzvánění a další přidané funkce jistě mnoho zákazníků ocení a pro jejich potřebu plně postačí. Velký grafický displej si zaslouží za svoji přehlednost ocenění, které telefonu jistě dá i mládí, které ocení animované spořiče displeje a možnost vkládání smajlíků do SMS zpráv.

Testovaný telefon, ač pocházel z předvýrobní série, netrpěl žádnými neduhy softwarového vybavení, práce s jeho funkcemi byla rychlá a bezproblémová. To samé se ovšem již nedá tvrdit o klávesnici, která byla velmi nekvalitně potištěna a i její mechanické vlastnosti nepatří k přednostem telefonu. Testovaný vzorek neměl menu telefonu v českém jazyce, které ovšem u prodejní verze nebude chybět. Fisio 311 by se mělo na českém trhu objevit v průběhu letních prázdnin, bohužel přesná cenová relace zatím není známa. V řadě modelů Fisio 3xx bude následovat model 318, který by měl být vybaven i rychlým přenosem dat GPRS. Philips zahajuje svoji ofenzívu.