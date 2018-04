Philips Fisio 121 - první Philips s českou T9 (preview)

S low-endovými telefony má Philips dlouhodobé zkušenosti. Vzpomeňme na různé varianty modelu Savvy, nebo na starší Digu, či aktuální Azalise a Fisio 311. Většina těchto přístrojů patří mezi nejlevnější telefony na trhu a díky tomu si je vybírá velké množství zákazníků. Pro letošní rok Philips připravil v této kategorii dvě novinky, sesterské modely Fisio 120 a 121. Oba telefony se od sebe liší jen WAPovým prohlížečem a podporou prediktivního vkládání textu T9, která má jen model 121. Zatím není jasné, který z obou modelů bude na českém trhu dostupný, minimálně jeden by se však v některé předplacené sadě měl objevit. Dnes se podíváme podrobněji na model Fisio 121, který máme na krátkodobé testování zapůjčený. Je však nutné upozornit, že telefon ještě neměl finální verzi firmwaru, takže na podrobnou recenzi si budeme muset několik týdnů počkat (viz poznámka na konci článku). Zhruba v červnu by se Fisio 120/121 mělo začít prodávat jak v Evropě, tak na domácím trhu.

Vzhled telefonu je výrazně zajímavější, než šedá myška Fisio 311, které aktuálně najdete v předplacené sadě Eurotelu. Velkou výhodou je podpora výměnných krytů, což v praxi znamená vyměnitelný celý přední panel vyjma stříbrného rámečku displeje a velmi netradiční spodní kryt telefonu, který kryje baterii a zásuvku SIM karty. Na obrázcích si můžete prohlédnout, že baterie se nezakládá do zadní části telefonu jak je běžně zvykem, ale že se zasune do spodní části telefonu. Zadní část přístroje je pevná a nelze jí odstranit. Celé řešení nepostrádá vtip a mělo by eliminovat případné pazvuky, kterými telefony často trpí. Při prvním použití je však třeba kouknout do návodu a zjistit, jak se povoluje pojistka baterie. K dispozici jsme měli několik variant výměnných krytů, jeden v odstínu modrého metalického laku a dvě varianty stříbrné barvy. Všechny tři varianty telefonu sluší a až se začne přístroj běžně prodávat, budou na trhu i jiné varianty a to jak v rámci značkového příslušenství, tak i neznačkového. Testovaný telefon měl zadní část přístroje černou, existují však i jiné varianty, jako třeba krémově bílá. Dodejme, že telefon nemá integrovanou anténu, ale má kompletní systémový konektor. Rozměry přístroje jsou 106 x 49 x 22 mm a váha je 95 gramů.

Philips Fisio 121 má na svou kategorii ultra low-endových, tedy těch nejlevnějších telefonů velmi slušnou výbavu, která sice nenabízí žádné nadstandardní funkce, ale oproti svým konkurentům nabízí vše potřebné. Začít můžeme i displeje, který nabídne až čtyři řádky textu. Font je velmi velký a tedy dobře čitelný, což je u levných telefonů velká přednost, protože právě tyto telefony velmi často kupují starší lidé, kterým velikost fontu u současných mini telefonů nevyhovuje. Menu telefonu se drží u Philipsu oblíbeného karuselového způsobu, v případě Fisia 121 (120) však vidíte vždy jen jednu položku. Šipky vás však jasně upozorní, jestli se nacházíte uprostřed, nebo na konci nabídky. Fisio 121 má vibrační vyzvánění, 20 melodií, z čehož si jednu můžete nechat zaslat pomocí SMS zprávy. Vlastní skladatel melodií chybí. Telefon umí i chytré vyzvánění, tedy nejdříve vibrace a pak zvonění. Vnitřní telefonní seznam v této kategorii telefonů nečekejte a ani Fisio 121 jej nemá. Vystačit si budete muset se svojí SIM kartou. To samé platí i pro SMS zprávy, které lze opět ukládat jen na SIM kartu. S SMS zprávami souvisí i v titulku avizovaná novinka. Fisio 121 je prvním telefonem nizozemského výrobce, který podporuje českou variantu prediktivního vkládání textu T9. U testovaného telefonu vše fungovalo bez nejmenších problémů a je jen dobře, že se tato funkce dostala i do levných telefonů. Otázkou je, zda-li jí zákazníci využívají, když ji ve svém telefonu mají. Fisio umí jako všechny Philipsy vkládat do zprávy takzvané smejlíky a umí i vložit vyzváněcí melodii. Pokud si vystačíte s předefinovanými zprávami, budete moci vybírat z jedenácti, které přístroj nabízí.

Nové Fisio 121 má samozřejmě časové funkce, v případě data umí i automaticky doplnit název dne. Budík, který funguje i u vypnutého přístroje lze nastavit na jednorázové buzení, nebo opakovaně. Telefonu nechybí ani kalkulačka a převodník měn. V případě Fisia 121 budete mít k dispozici WAPový prohlížeč. Ten naopak chybí u jednoduššího modelu 120. Na dnešní dobu telefonu překvapivě chybí jakákoliv hra. Ani další funkce nečekejte, přeci jen se jedná o jednoduchý a především levný přístroj. Zákazníci kteří chtějí při koupi nového telefonu ušetřit, více funkcí nepotřebují a ty které Fisio 121 nabízí, patří mezi ty nejpotřebnější. Dobrým důvodem ke koupi tohoto telefonu pak může být i výdrž na jedno nabití. V této disciplíně je Philips již delší dobu šampiónem a Fisio 121/120 bude v této tradici pokračovat. Výrobcem udávaná pohotovostní doba na jedno nabití by se měla pohybovat v rozmezí osmi až patnácti dnů, což je s ohledem na konkurenci výborný výsledek.

Celkově lze Fisio 121 hodnotit jako povedený krok kupředu a to především ve srovnání s modelem Fisio 311. Výbava je na podobné úrovni, design a konečné zpracování minimálně o třídu výše. Abychom jen nechválili, moc nás nenadchla klávesnice, ale oproti prvnímu vzorku, který jsme měli před nedávnem k dispozici, lze s tou současnou bez problémů pracovat. Také podsvícení telefonu není zrovna nejlepší, za světla jej vůbec nepostřehnete a za tmy nepatří k těm nejpovedenějším. Čitelnost displeje je však perfektní a to jak bez podsvícení, tak s ním. Konkurence v segmentu trhu, kam má Fisio 121 (120) namířeno není příliš velká. Mezi konkurenty můžeme počítat Siemense A40, který je jasně nejslabším telefonem na trhu, Panasonic GD35 a několik starších modelů, které se vyprodávají za akční zvýhodněné ceny. Jejich výčet je složitý, jedná se většinou o akční nabídky, které stejně rychle zmizí, jako se objeví. Mezi těmito přístroji by se Fisio 121 nemuselo ztratit a česká T9 je velikou výhodou. Detailní seznámení s tímto telefonem vám přineseme jakmile bude k dispozici telefon s finálním firmwarem určeným pro náš trh.

Poznámka: Na fotografiích jsou sice telefony označeny jako Fisio 120, ale ve skutečnosti se jednalo o lépe vybavené modely Fisio 121. Text článku proto odpovídá modelům 121. Oba modely jsou stejné, pouze u verze 120 chybí WAPový prohlížeč a prediktivní vkládání textu T9 v českém jazyce.