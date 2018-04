Philips Fisio 120 – levný mobil ve všech barvách (recenze)

Philips Fisio 120 je na našem trhu již delší dobu, nám se ale nyní podařilo sehnat velké množství výměnných krytů, které jsou možná jedním z mála důvodů, proč si tento low-endový model Philipsu opatřit. Telefon má totiž pouze ty nejnutnější funkce, spolehlivě se s ním dovoláte a pošlete si SMS, což se ale zase odráží na jeho velmi nízké ceně. Tento telefon je opravdu jedním z nejlevnějších nových mobilů na trhu, a pokud je cena hlavní prioritou, podle které si telefon kupujete, určitě vás zhruba tři tisíce korun maximálně uspokojí. Získáte tak celkem pohledný telefon, který je sice trochu zvláštní, ale určitě spolehlivý.

Všechny kryty světa

Vzhled tohoto Philipsu je typicky low-endový. Dlouhá vnější anténa, pětiřádkový dvoubarevný displej, klávesnice z měkké gumy - vše nasvědčuje tomu, že se jedná o hodně levný telefon. Celkem potěšitelné jsou rozměry telefonu, váží 95 gramů a s mírami 106 x 49 x 22 milimetrů to není žádný mobilní obr.

Designem by telefon mohl upoutat především mladší uživatele mobilů; jak sami vidíte, design ustupuje nízké ceně, telefon je nemastný neslaný. Určitě by mohl zaujmout možností výměnných krytů, sám výrobce nám na nafocení dodal dvanáct barevných kombinací a určitě se pestřejší kryty dají sehnat od neoficiálních výrobců. Výhodou provedení tohoto telefonu je pevná fixace krytu v kostře mobilu, při zmáčknutí totiž kryt nikterak výrazně nevrže. Výměnná je nejen přední strana, ale také kryt baterie. Převážnou část zadní strany ovšem vyměnit nelze, musíte se spokojit se základní černou barvou a k ní následně hledat barevně vhodné kombinace. Konektor externí antény také jistě potěší.

Opravdu zvláštní

Co vás ale určitě nepotěší vůbec, je způsob uložení baterie a především SIMkarty. Pokud odsunete na zadní straně spodní kryt, vidíte část baterie, která je jištěna plastovou západkou. Na tom by ještě nebylo nic divného, ale po odjištění západky musíte hodně zabrat, abyste baterii vytáhli, přičemž taháte za plast se strachem, abyste jej neutrhli. Po vyndání baterie vás čeká ještě větší překvapení. SIMkarta se totiž vkládá do kovového pouzdra, které je hodně těsné, takže při každém vložení karty ji znatelně poškrábete. Navíc chvíli trvá, než najdete správnou polohu karty, aby ji přístroj bral za vloženou. Tady mohli návrháři Philipsu opravdu trochu přidat a vymyslet důmyslnější uložení baterie a karty.

Klávesnice telefonu je z poměrně měkké gumy, tlačítka jsou ale dostatečně veliká a daleko od sebe, takže psaní zpráv je celkem pohodlné. Klávesnice má 12 klasicky postavených numerických tlačítek, nad nimi směrovou klávesu a dvě tlačítka se symboly sluchátek.

Displej telefonu je dvoubarevný, jeho písmena jsou dostatečně veliká (font písma není možné měnit), ale jeho největší nedostatkem je podsvícení, které obstarávají dvě diody. Displej je špatně čitelný za denního světla, ale potmě je to nesrovnatelně horší. V menu telefonu sice existuje pět volitelných možností kontrastu, ale ani jedna čitelnosti nikterak výrazně nenapomáhá.

Telefonní seznam a menu

Právě položky menu jsou zřejmě tím největším důkazem, že Fisio 120 je opravdu levným low-endovým modelem. Příkladem vám může být již samotný telefonní seznam, který neumí nic jiného než uložit nové číslo do paměti a toto pak zpětně vyvolat. Vlastní seznam telefonu totiž chybí, takže k dispozici je pouze paměť SIMkarty - tak trochu návrat do mobilního pravěku. Stejně jako je celé menu telefonu vodorovně rolovací, také v telefonním seznamu procházíte zprava doleva, vracíte se opačně, přičemž na displeji se vám zobrazí pouze jeden kontakt. Při najití jména stisknete tlačítko OK pro zobrazení čísla, zeleným tlačítkem číslo vytočíte, při dvojitém stisku OK posíláte na vybraný kontakt SMS.

Ovládání

Největší nevýhodou ovládání telefonu je asi nepochopitelná prohlubeň pod spodní šipkou směrové klávesy a číslicí dva, spodní tlačítko se totiž velmi špatně mačká, někdy se do hledané položky dostanete třeba až na třetí pokus.

Základní displej telefonu umí zobrazit pět řádků textu, přičemž úplně nahoře je logo operátora, pod ním ikony stavu baterie a signálu, uprostřed displeje je aktuální čas o velikosti dvou řádků textu. V úplně spodním řádku se nachází datum a nad ním je místo pro ostatní symboly, jako informace o zapnutých vibracích, nové příchozí zprávě a dalších.

Telefon se ovládá hlavně čtyřsměrovou klávesou, která se nachází pod displejem mezi tlačítky pro přijmutí a odmítnutí hovoru. Stiskem šipek doleva a doprava se pohybujete po menu či listujete telefonním seznamem, šipka nahoru s písmenem C volby ruší a maže text, šipkou dolů s OK volbu potvrzujete. V pohotovostním stavu se také jedním stiskem šipky doleva či doprava rychle dostanete do nastavení hlasitosti zvonění. Zámek klávesnice je definován pod přidržením klávesy C.

Textovky

Textové zprávy jsou druhou uživatelskou funkcí, kterou telefon podporuje. Jak již bylo řečeno, klávesnice stodvacítky je z měkké gumy, ale tlačítka mají poměrně dobrý zdvih, takže psaní je celkem pohodlné. Pro vás, kteří ještě nemáte s žádným telefonem značky Philips zkušenosti, bude možná překvapením začátek psaní samotné zprávy. Nejprve musíte v režimu SMS zpráv totiž vybrat číslo, na které bude zpráva odeslána, a následně vkládáte text. Textové zprávy jsou až na třetím místě posuvného menu, takže pro napsání nové zprávy musíte čtyřikrát stisknout směrovou klávesu. Trochu kostrbaté řešení, ale dá se zvyknout.

Při psaní textových zpráv máte k dispozici dvě řádky textu, při čtení textovek řádky čtyři. Telefon umí také prediktivní vkládání textu T9, ale námi testovaný vzorek neuměl češtinu, takže i slovník tédevítky byl v angličtině. V paměti telefonu je uloženo deset šablon, interní paměť na textovky telefon nemá. Při psaní textovky nemáte k dispozici ani tak základní funkci, jako je odpočítávání vložených znaků, ale celkově řečeno, textové zprávy, pro které je vedle volání tento telefon především určen, se píší celkem dobře, vše záleží hodně na zvyku.

Kalkulačka a budík stačí

O dalších funkcích toho není mnoho co psát. V této položce menu naleznete počítač hovorů, jednoduchou kalkulačku, primitivní budíček s opakováním - a to je vše. Ještě musíme zmínit dvacet přednastavených melodií a možnost vibračního vyzvánění.

Pokud k volání a SMS ještě využijete wap a datové přenosy, musíte se porozhlédnou po dokonalejším, ale tvarově naprosto shodném Fisiu 121, který má vylepšený software.

Co říci závěrem? Philips Fisio 120 je opravdu ultra low-endem, od designu po funkční potenciál, a jeho hlavní devizou je nízká cena. Pořízení tohoto modelu je možná lepší alternativou než si kupovat starší použité telefony za stejnou cenu. Záleží jen na vás, co od mobilu očekáváte, pokud si vystačíte s voláním a psaním textovek, stojí Fisio 120 za úvahu. Za tři tisíce korun se vyplatí.