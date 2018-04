Philips Diga (recenze)

Úvod

Firma Philips je v České republice i ve světě známa především dvojsečným heslem Let´s make things better. To, že sama toto heslo chápe rovněž dvojznačně, jsme poznali u prvních pokusů s mobilními telefony Philips Fizz. Od té doby se Philips přiučil ledasčemu novému - především kromě prvních techniků od Nokie zlanařil i další lidi, pro změnu od Alcatelu. Díky tomu se vývoj nových mobilních telefonů mohl rozjet vyšším tempem a na první Fizzácký pokus bylo možno zapomenout s bohorovým klidem (nezřídka včetně nebohých zákazníků).

Nová série byla předznamenána především mobilním telefonem Philips SparK, jenž patřil kvalitativně do podstatně odlišné sorty mobilů, Philips Genie pak byl natolik inovativním řešením, že jej redakce Mobil serveru jednomyslně odměnila uznáním Mobil roku 1997. Zatímco na Philips Illium - diář kombinovaný s telefonem - si musíme počkat do půlky roku, další pokus o laciný telefon je zde. Jako vždy děkujeme firmě Celadon za zapůjčení telefonu do testu - neměli jsme odvahu o telefon žádat českou pobočku Philipsu.

Manuál

Svými rozměry cca 5x10 cm se manuál krásně vejde do kapsy, takže ho v začátcích můžete nosit u sebe. Na čtyřiceti stranách je vše popsáno místy i graficky znázorněno. Jsou zde uvedeny informace o F1rst Choice(záruce) a uvedena telefonní čísla (včetně zelené linky pro volání zdarma), na které lze volat v případě jakéhokoliv problému s telefonem.

Design

Rozměry 147x56x19 mm je DIGA oproti FIZZu menší a užší, je však tlustší. Klávesy s číslicemi jí překrývá kryt, kterým nelze přijmout hovor a protože nepřekrývá všechna tlačítka nelze mluvit ani o ochraně kláves. Kryt však lze snadno sundat a ochranu kláves má telefon přednastavenu mezi HOT tlačítky. Horní část telefonu je zakulacena, anténa je oproti ostatním GSM telefonům od Philipsu nevysouvací a v krabici naleznete barevné kroužky pro její ozdobení. Na boku telefonu již nenaleznete tlačítka pro regulaci hlasitosti ani tlačítko Zapnuto/Vypnuto, které je nyní umístěno na klávesnici telefonu. Na zadní straně je stejně jako u SPARKu posuvné tlačítko pro vyndání a zandání baterie, pod kterou je uložena ISO SIM karta. Nikde jsem nenašel vstup pro externí anténu.

Displej

Displej je rozdělen do tří částí. V první části je zobrazován stav nabití baterie, spojení hovoru, roaming, nová textová zpráva, síť a kvalita signálu. Na druhém řádku se v klidovém stavu zobrazuje název síťe, jinak se na něj vejde maximálně 12 znaků. Třetí řádek slouží jako navigace pro Soft keys neboli Univerzální tlačítka. Názvy českých operátorů se zobrazují jako CZ Eurotel a CZ Paegas. Displej je textový, se speciálními ikonkami.

Menu

Odpovídá svou strukturou menu FIZZe, přibyla však položka Osobní volby, ve které si můžete nastavit Hot tlačítka, o nichž se zmíním později. Na jednotlivé položky menu se můžete přesouvat rychle zmáčknutím tlačítka menu a volbou čísla přiřazeného dané položce (naleznete na zadní straně příručky). Orientace v menu je poměrně přehledná a jednoduchá. Telefon umí česky.

Baterie

Telefon se standardně dodává s 600 mAh NiMH baterií, která dle údajů výrobce vydrží 85 hodin v pohotovostním režimu nebo rovné dvě hodiny hovoru. Oproti FIZZu tedy DIGA vydrží o 15 hodin v pohotovostním režimu nebo o 10 minut hovoru déle. V testu telefon vydržel přibližně dva dny a hodinu hovoru.

SMS a Cell broadcast

Způsob obsluhy SMS zpráv je stejný jako u FIZZe. K dispozici máte několik předepsaných zpráv, za které se stačí podepsat. Při psaní můžete libovolně přepínat z velkých písmen na malá pomocí šipek nahoru/dolu pod displejem. Při psaní SMS zprávy si můžete jméno adresáta vybrat ze seznamu na SIM kartě. Telefon umožňuje příjem Cell broadcastu.

Klávesnice

Rozmístnění kláves se oproti FIZZu nebo SPARKovi nezměnilo, avšak díky tomu, že z boku zmizelo ovládání hlasitosti a tlačítko pro zapnutí a vypnutí, změnila se i funkce některých kláves. Tlačítko pro přijmuté a volané hovory změnilo funkci a můžete s ním zapnout nebo vypnout telefon. Jeho funkce se přesunula na tlačítka s šipkou nahoru a dolu. Zmáčknutím šipky nahoru si můžete vybrat jedno z deseti posledních přijmutých čísel. Pomocí šipky dolu se dostanete do seznamu deseti posledních volaných čísel. Během hovoru slouží tyto tlačítka k regulaci hlasitosti. K dispozici je pět úrovní hlasitosti.

Programovatelné Hot tlačítka

Pro rychlý přístup k některým funkcím v menu můžete použít klávesy s čísly 1-9. Např. standardně má telefon nastaven na klávese 2 zámek klávesnice. Stisknutím a přidržením 2 si tedy zablokujete klávesnici proti nechtěnému zmáčknutí kláves. Můžete si tedy nastavit podle vaší potřeby např. Flash vytáčení, poslat zprávu, číst nové zprávy, SOS volání, číst všechny zprávy, přesměrování hovoru, vytočit poslední číslo, odpovědět na poslední volání, zapnout/vypnout PIN kód, stav služeb, tiché vyzvánění a výše zmíněný zámek kláves.

Citlivost na signál

Telefon má dobrou citlivost na signál, zázraky však nedělá. Citlivostí bych ho zařadil před FIZZ, se SAGEMem se však nedá srovnávat.

Servisní kódy

*#2558*# zobrazí délku přihlášení do sítě GSM ve formě DAY x HOUR y MIN z. U některých, zejména starších verzí Fizzů, nemusí nutně fungovat.

*#06# zobrazí IMEI telefonu.Z kódů pro Sparky funguje jediný...

Vyzvánění

Vybrat si můžete z osmi jednoduchých typů zvonění. Dále máte na výběr čtyři úrovně hlasitosti: tiché, slabé, střední a hlasité. Nutno podotknout, že hlasité zvonění je slyšet i pod péřovkou - odstraněna velká vada Fizze.

Testováno v síti Eurotelu i Paegasu.

Závěrem

Vzhledem k cenové hladině, do které tento telefon patří, se od něj nedají očekávat zázraky. Přesto mne tento telefon příjemně překvapil např. možností personalizace menu podobné jako u Motorol nebo tím, že během testu spolehlivě fungoval - to se o Fizzovi stoprocentně říci nedalo.

Řekněme si to na rovinu - mobilní telefon, který stojí tisícikorunu, se bude prodávat velmi dobře. Na druhou stranu, pokud byste jej chtěli koupit za korunku, tedy s lepším (a dražším) tarifem, rozmyslete si to - pokud máte na lepší telefon, stojí za to si připlatit.

Result? Je to dotovaný telefon - co chcete vědět více? V ceně mu u EuroTelu konkuruje pouze Ericsson GA628, který je nejlevnější Ericssonem a je to na něm poněkud vidět, takže kvalita telefonů je obdobná.