Philips Azalis 238 – tlustý, ale šikovný (recenze)

První pohled na Philips Azalis 238 bohužel mnoho lidí odradí, především ty, kterým záleží na tom, aby jejich telefon měl co nejmenší, nebo alespoň praktické rozměry. Další zklamaní budou ti, kteří dají na prestiž, kterou mobilní telefon může přinášet. Ti, kteří na první pohled nedají, nebo se přes něj dokáží přenést, mohou po několika minutách strávených s Azalisem přijít na to, že tento přístroj vlastně není špatný. Některé z jeho funkcí jsou dokonce na vysoké úrovni.



Philips Azalis - ukázka menu a telefonu

(Krátké video, které vás seznámí s telefonem Philips Azalis 238.)

Vzhled

Kombinace osvědčených, střídmých a přeci zajímavých barev, černé, tmavě modré a stříbrné, lahodí oku a neruší klid. I ostatní dvě barevné varianty, které jsou na trhu, jsou podobně střídmé (kromě modrého existuje ještě hnědé a šedé provedení). O jeho tloušťce jsme se již zmínili, dodejme tedy, že v řeči čísel to znamená rozměry 119x46x28 mm. Váha již ovšem není tak předimenzovaná a dá se s klidným svědomím říct, že 125 g nikoho výrazně nezatíží.

Anténa není větší, než je zvykem, v každém případě však není zakomponovaná do těla přístroje ale vystupuje z něj vpravo nahoře. Nad displejem zejí tři otvory reproduktoru, naopak dole pod klávesnicí je malý vstup k mikrofonu. Kromě klasické numerické klávesnice, provedené stejně jako okolí displeje ve stříbrné barvě, nalezneme na přístroji ještě pět dalších ovládacích prvků. Hned pod displejem jsou to nezbytná tlačítka pro přijetí a odmítnutí hovoru. O něco níže jsou umístěny klávesy, jedna zpřístupňující menu a druhá, která spouští WAP. Mezi těmito čtyřmi klávesami je srdce celého ovládání, čtyřstranná směrová klávesa pro listování v menu a seznamech a potvrzování položek.

Baterie a displej – to není špatné

Azalis je vybaven baterií NiMH o kapacitě 670 mAh. Ta je umístěna pod zadním krytem a je k telefonu připojena dvěma krátkými drátky. Když tedy přistupujete ke slotu na SIM kartu, který je pod baterií ukryt, ta je stále připojena k telefonu. Kryt, který se přiklápí přes baterii, je na vnitřní straně vybaven malým obdélníčkem měkké gumy, který zajistí pevné uchycení baterie v jejím hnízdě.

Výdrž akumulátoru je skutečně dobrá. Při běžném používání (30 minut hovoru denně) mobil bez problémů vydrží čtyři dny, a pokud jste jen svátečními telefonisty, pak není nezvyklé nabíjet jen jednou za týdně.

Displej je sice poměrně malý, ale ve srovnání s jinými telefony stejné cenové kategorie jde o normální průměr. Rozlišení je ovšem solidní, takže i hra Arkanoid, kterou telefon nabízí, je výborně přehledná, a pět řádek textu také běžně postačí. Navíc je možné pomocí funkce Zoom zvětšit ikony i písmo, takže se ho na displej vejde sice méně, ale je lépe čitelné. Podsvícení je oranžové, takže se rozlučte s uklidňující zelenou. Ovšem můžete se spolehnout, že na něj uvidíte vždy výborně, dokonce si jím budete moci svítit, až budete ve tmě hledat klíče. Naneštěstí je displej zasazen dosti hluboko pod krycí sklíčko, a tak již při nepříliš tupém úhlu mizí kraje zobrazovací plochy z dohledu. Takto se například datum velmi snadno skryje vašemu zraku, pokud telefon leží na stole.

Na displeji se v pohotovostním stavu zobrazuje název operátora a ve čtyřech až šesti obdélnících na bocích displeje další informace o stavu přístroje – stav baterie, signál, zvonění (hlasité, vibrace), zamknutí klávesnice (ano, ne) nebo budík. V samém středu displeje jsou výrazné hodiny, podle vaší volby buď digitální nebo analogové, tedy ručičkové.

Menu a nastavení

Menu telefonu je grafické, ztvárněné v podobě dokola se točících ikon. V jeden okamžik vidíte na displeji pět položek, přičemž ta aktivní je v jeho středu a pod sebou má malou šipku a popis. Pohyb v menu obstarává směrová klávesa, a to ve směru doprava doleva. Potvrzení provedete zmáčknutím „OK“, které je na velké klávese dole. Nahoře pak najdete „C“, které vás vrátí v menu o stupeň nahoru, případně během psaní smaže poslední znak. Základní menu nabízí tyto položky:(tel. seznam.)(jiná ikona, seznam hovorů)

Služby

Zde naleznete vlastně jen WAP, který je přístupný i přímo pomocí jediné klávesy se symbolem zavináče (@), a nastavení čísel služeb.

Jména

Pod tímto kódovým označením se ukrývá klasický telefonní seznam. Na displeji je v jednu chvíli vidět pět záznamů. Ty můžete nejen vytáčet, ale také upravovat, měnit číslo, mazat nebo přidávat, případně na ně přímo z menu záznamu poslat SMS. Poslední v nabídce pro práci se záznamem je hlasová volba, která vám umožní namluvit si k číslu hlasovou vizitku, pomocí níž lze následně číslo vyvolat.

Zprávy

Jako na každém dnešním mobilním telefonu, i na Azalisovi v této položce najdeme možnost napsat, poslat nebo přečíst si SMS zprávy. V seznamu jsou zprávy zobrazeny pod sebou, ovšem nevidíte odesílatele nebo datum a čas přijetí, jak je tomu zvykem, ale prvních třináct znaků textu zprávy. Položka, na níž se nachází kurzor, začne po dvou vteřinách rolovat ve svém třináctiznakovém okně celý text zprávy. Písmo sice není díky neustálému překreslování právě snadno čitelné, ale je možné udělat si obrázek o náplni zprávy. Podobně se chová text i při vstupu do konkrétní SMS. Pokud se text nevejde na displej celý, začne po chvíli automaticky rolovat dolů. Je však lepší tento pohyb zastavit stiskem šipky doleva, protože neustálý pohyb textu čtení znesnadňuje.

Jestliže chcete psát novou zprávu, máte k dispozici několik připravených šablon, jako „Zavolej mi“, nebo „Nestíhám schůzku“.

Jména

Poněkud matoucí, nazvat dvě rozdílné položky v menu stejně. Naštěstí je tento problém vyřešen jinou ikonou u obou voleb. Tato Jména obsahují seznam přijatých, zmeškaných a volaných hovorů. Všechny jsou v jednom seznamu a jsou odlišeny ikonou.

Rozšířené

Zde se nachází další doplňkové funkce – Kalkulačka, Budík, Počítadla (informace o hovorech, trvání a cena) a Hra. O první položce je asi zbytečné mluvit. Budík lze nastavit jen jeden, ale může zazvonit buď jednou, každý den ve stejný čas, nebo denně kromě víkendů. Hra je v telefonu sice jen jedna, ale zato dobrá. Jde o klasický Arkanoid, tedy kuličku, srážející cihlovou zeď. Vaším úkolem je kuličku proti zdi neustále odpalovat a nenechat si ji proklouznout pryč z displeje.

Nastavení

Zde naleznete všechny zákulisní drobnosti, které ovlivňují provoz telefonu. Položka Zvuky, v níž se volí všechny zvukové projevy telefonu, jako je druh a hlasitost zvonění, zapnutí vibrací, zvuky kláves a oznámení došlé SMS. Nechybí ani skladatel vlastní melodie.

Pro displej lze měnit nastavení kontrastu a zapnout nebo vypnout Zoom, tedy zvětšení písmen a ikon. Další nastavení se týkají zabezpečení telefonu, nastavení data a času, sítě a hovorů. Zajímavější je volba tzv. Flash voleb – tedy možnosti nastavit si na klávesy 1-9 přímé vytočení čísla nebo provedení některé volby z menu. Poslední položkou nastavení je hlasová volba, která nabízí přiřadit až pěti funkcím přístroje hlasovou vizitku. Ovládání hlasem v pohotovostním stavu oživíte podržením „OK“.

Práce s klávesnicí a ovládání

Klávesnice Philipse Azalis je poměrně elegantní, nad povrch telefonu vystupuje jen lehce. To bohužel poněkud znesnadňuje psaní, neboť je třeba dávat si velký pozor, zda jste klávesu dostatečně zmáčkli. A drobnost s podsvícením kláves – je oranžové jako u displeje a v noci skvělé. Za světla jsou ovšem svítící písmena téměř nečitelná.Také nemožnost suplovat krok zpět pomocí červeného sluchátka poměrně chybí. Co je však nepříjemnější, že pokud se vám povede kdykoliv jindy než při probíhajícím hovoru stisknout červené tlačítko ukončení telefonátu, objeví se ihned na displeji text, že pro vypnutí je třeba toto tlačítko podržet. Jako by chyběla věta: „Jinak na toto tlačítko nesahejte!“

Poslední výtka směřuje na někdy velmi znervózňující prodlevy při provádění úkonů, především při ukládání čísla nebo SMS. Také při rychlejším pohybu v menu je uživatel někdy mnohem svižnější, než telefon, který nestačí s dechem.

Naopak je poměrně milou změnou, že telefon jako jeden z mála nemá žádné další ovládací prvky na boku nebo vrchní straně, ale vše je pěkně po ruce, na čelním panelu.

A nakonec jedna výrazná pochvala. Rozpoznávání hlasu je velmi kvalitní. Při srovnání s jinými telefony se Azalis může vytahovat. Hlasový povel rozpozná téměř vždy, pokud v okolí není opravdu velký rámus nebo nemluvíte příliš změněným a zkresleným hlasem. Nestane se vám, že byste na telefon několik minut křičeli a nakonec raději svůj požadavek provedli ručně.

Verdikt

Philips Azalis je tlustý a pomalý, řekli by posměváčci. Jenže tak omezené hodnocení se v případě tohoto telefonu může vymstít. Mnoho lidí sice odradí na první pohled, některé možná rozladí až během provozu, ale plno lidí si ho nebude moci vynachválit. Je to jasný low-endový telefon a jako takový postrádá rozvinuté funkce jako kalendář, organizér nebo infračervený port a modem. Ovšem to, co umět má, to umí dobře. WAP je na pětiřádkovém displeji dobře přehledný, rolování textu SMS je velmi chytrou a užitečnou funkcí. V každém případě, každý, kdo o koupi tohoto telefonu uvažuje, by se s ním měl nejdříve dobře seznámit. Bude vědět, co od Azalise čekat a dost možná ho překvapí, jak užitečný tento telefon je.