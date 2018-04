Philips Az@lis 288 - umí hodně, stojí málo (recenze)

Mobilní telefony značky Philips nepatří na našem trhu k nejrozšířenějším. Od dob legendárního, ale problematického Fizze neměl Philips ve své nabídce model, který by přesvědčil zákazníky, že právě on je pro ně ten pravý. Philips Azalis 238 a především Azalis 288 mají konečně předpoklady proniknout mezi mobilní elitu. Azalis 288 má hodně užitečných funkcí, jeho váha klesla pod bájnou hranici 100 gramů a i vzhled telefonu je elegantní a podařený. Předpokládaná cena okolo 5000 Kč, by z něj mohla učinit častý objekt zájmu kupujících.

Vzhled

Oproti svému předchůdci ztratil Azalis 288 půl centimetru v pase a 28 gramů na váze. Z neohrabaného tlouštíka 238 se pod dohledem inženýrů z Philipsu stal elegantní Azalis 288 s rozměry 119 x 44 x 23 mm a hmotností 97 gramů. Telefon opticky vypadá větší a těžší, než ve skutečnosti je. Azalisu přesto není možné upřít určitou eleganci, především barevná kombinace předního panelu je velmi decentní. V nabídce budou k dispozici dvě barevná provedení, námi testované stříbrné a modré.

Zadní část telefonu je celá černá a na krytu baterie najdete drobné logo výrobce. Tato zdánlivá maličkost má svoji praktickou funkci. Logo je vyrobeno ze speciálního plastu a nad povrch přístroje mírně vystupuje. Pokud telefon položíte na pevnou podložku, logo funguje jako lepící páska a telefon nemá tendenci po podložce cestovat. S určitým omezením se dá tato drobnost využít i při cestách autem, kdy stačí položit telefon na palubní desku a při normální jízdě telefon vydrží na své původní pozici až do cíle cesty. Telefon se nemůže pochlubit integrovanou anténou, která by ještě více přispěla k jeho kompaktnímu vzhledu.

Displej

Displej Azalise vás na první pohled neohromí. Vzhledem k proporcím celého telefonu se totiž zdá být menší, než ve skutečnosti je. Displej je samozřejmě plně grafický a pro jeho lepší čitelnost je v noci oranžově podsvícen. Čas i intenzita podsvícení jsou relativně dlouhé, takže je možné telefon využít i jako záložní kapesní svítilnu. V menu nastavení displeje si může uživatel nastavit jeho kontrast a velikost zobrazovaného písma. Tato funkce, která se nazývá Zoom, dává uživateli na výběr, zda bude číst až pět řádků textu v menším fontu, nebo jestli s ohledem na počet dioptrií využije zvětšení zobrazovaného písma a spokojí se jen s třemi řádky textu.

V pohotovostním stavu najdete na displeji informaci o názvu sítě vašeho operátora, aktuální čas, kde je možné zvolit mezi digitálními hodinami a analogovým ciferníkem. Na spodním řádku Azalis informuje o datu a okolo hodin, které jsou umístěny přesně uprostřed displeje, se zobrazuje až 6 ikon s informacemi o zvoleném režimu. Displej je dobře čitelný.

Baterie

Oproti svému staršímu sourozenci má Azalis 288 baterii Li-Ion, což přispívá k nižší hmotnosti telefonu. Kapacita baterie je 550 mAh. Výrobce ve svých materiálech uvádí, že telefon vydrží až 4 hodiny nepřetržité komunikace, nebo čtrnáct a půl dne v pohotovostním režimu. V našem testu, který stále pokračuje, zatím Azalis vydržel být nepřetržitě na příjmu více než 4 dny a se zhruba dvaceti minutami volání stále hlásí plnou baterii. Připomínáme, že baterie zatím nebyla korektně naformátována. Pokud se i v praxi potvrdí výdrž telefonu prezentovaná výrobcem, stane se Azalis jistě miláčkem mnoha uživatelů, kteří mnoho neprovolají, ale také neradi nabíjejí.

Ovládání telefonu

K ovládání slouží pět horních kláves, z čehož jsou dvě určeny pro příjem a ukončení hovoru, jedna klávesa umožňuje přístup do menu, další je určena pro přímý přístup k WAPovému prohlížeči a dominantní je střední čtyřsměrná kurzorová klávesa. V pohotovostním režimu tato klávesa umožňuje pohybem doleva přístup k seznamu volání, směrem doprava nabídne telefonní seznam, stiskem nahoru a podržením zablokujete klávesnici a nakonec pohybem dolů a podržením, můžete zadávat hlasové povely. Azalis 288 má samozřejmě také 12 alfanumerických kláves. Všechny ovládací prvky jsou na čele přístroje, mimo hlavní panel není žádná klávesa, což zpříjemňuje a zjednodušuje obsluhu.

Dominantním prvkem ovládaní nových modelů od Philipse je "kolotoč" ikon v každém menu (podobně jako u Sony). Výjimkou je seznam hovorů, SMS a telefonní seznam, kde jsou jednotlivé položky uspořádány pod sebou. Toto uspořádání poněkud znesnadňuje umístění ovládacích šipek, které jsou směřovány horizontálně a pohyb v těchto menu je přitom vertikální. Základní menu telefonu má sedm položek. První s názvem Služby operátora, ve kterém je umístěn Sim Toolkit, servisní čísla a funkce spjaté s WAPovým prohlížečem. Druhý v pořadí je Telefonní seznam, po kterém následuje složka věnovaná práci s SMS zprávami. Následuje přehled volání, organizér a nadstandardní funkce. Poslední položka základního menu je věnována nastavení telefonu.

Podstatnou úsporu v ovládání telefonu představuje možnost rychlé volby, podobně jako u telefonů Motorola. Nastavení pro klávesy 2 až 9 (klávesa 1 je rezervována pro přístup do schránky a klávesa 9 pro výběr jazyka) je možné provést v menu nastavení/rychlá volba. Uživateli pak stačí zapamatovat si, co pod kterou klávesou uložil, a do hlavního menu nepotřebuje chodit. Pro uživatele, kteří si neradi ukládají do své paměti takovéto informace, připravil Philips další zjednodušení. Ke každé funkci rychlé klávesy je možné uložit hlasový příkaz, pro jehož užití stačí dlouze podržet spodní část kurzorové klávesy (OK) a vyřknout potřebný povel. Rozpoznávání funguje u Azalise 288 naprosto perfektně, vždyť také Philips patří k průkopníkům této funkce u mobilních telefonů. Historici jistě vzpomenou model Spark, který uměl vytáčet telefonní čísla pomocí hlasových příkazů jako jeden z prvních telefonů na světě.

Telefonování

Azalis nedisponuje vnitřním telefonním seznamem, musíte se spokojit s kapacitou své SIM karty. Seznam uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů je společný a zachovává chronologickou posloupnost. U každého z hovorů je možno vyvolat informaci o datu, hodině a délce hovoru. Samotný hovor přístroji nečiní žádné potíže, citlivost na přijímaný signál je velmi dobrá a výsledný zvuk velmi čistý.

Na příchozí hovory vás Azalis upozorní jednou z devatenácti melodií, ovšem pokud by vás žádná nezaujala, tři si můžete složit sami. Na rozdíl od předchůdce 238 má model 288 možnost stahovat melodie z webu společnosti Philips, popřípadě si je majitelé tohoto modelu mohou mezi sebou posílat jako přílohy SMS zpráv. Vše ovšem záleží na podpoře operátora. Pokud by zvuková signalizace nestačila, k dispozici je i vibrační vyzvánění.

Pro jednoduché vytáčení čísel je možné použít funkci hlasové volby jména ze seznamu. Použití je stejné jako u hlasových povelů ovládajících funkce telefonu. I tato hlasová operace funguje naprosto bezchybně a umožňuje další zjednodušení práce s telefonem.

Krátké textové zprávy

Práce s krátkými textovými zprávami nepředstavuje u Azalise 288 žádný závažný problém, ačkoliv pár zajímavostí telefon přináší. První je způsob psaní nové zprávy. Po zvolení operace spjaté s vytvořením nové SMS zprávy je nejdříve nutné zadat, komu bude zpráva určena. Teprve poté bude uživatel vyzván, aby si vybral, jestli bude psát na čistý displej, použije-li jednu z předdefinovaných zpráv, nebo bude chtít poslat melodii. Na odeslanou SMS zprávu je možné si nechat zaslat doručenku a pro psaní je možné využít prediktivního zadávání textu T9, bohužel zatím bez podpory českého jazyka. Zajímavou funkcí je vkládání automatického podpisu, který může mít až jedenáct znaků, a vkládání emotikonů, kterých je na výběr více než 50, jejich kompletní přehled s popisem naleznete zde. Pokud bude SMS zpráva s vloženým emotikonem zaslána na mobilní telefon Philips, přijde příjemci také grafický emotikon. Pokud bude zpráva zaslána na mobilní telefon jiné značky, dorazí místo grafického emotikonu univerzální symbol smajlík, známý i ze světa počítačů. Mládí bude mít o zábavu postaráno.

WAP

Azalis 288 má integrovaný WAPový prohlížeč verze 1.1. V nastavení je možné zvolit více profilů, což potěší majitele karet více operátorů. Přenosová rychlost činí běžných 9,6 kbps. V souvislosti s přístupem na mobilní internet je třeba také zmínit integrovaný modem, který umožní uživatelům Azalise 288 využívat i klasický přenos dat, ovšem pouze pomocí kabelu, IrDA port u tohoto telefonu nehledejte.

Další podporované funkce

Dalším z rozdílů, které přináší Azalis 288 oproti předchůdci 238, je zabudovaný organizér na 28 připomínek. K dispozici jsou tři pohledy na kalendář, denní, týdenní a měsíční. Pro jednotlivou zprávu může uživatel vybrat z několika možností záznamů, u kterých je možno zvolit čas, datum a přidat krátkou poznámku. Organizér má i svůj vlastní zvukový signál, jehož nastavení se provádí v menu nastavení/zvuky. Nechybí budík, kalkulačka, převodník měn, hra Brick (klasický arcanoid) a digitální záznamník na 17 vteřin hlasových poznámek. Ze standardních funkcí sítí nechybí Azalisu nic podstatného.

Azalis 288 má i zjednodušenou verzi profilů. Uživatel si může vybrat ze sedmi možností. Každý profil je přednastaven již od výrobce a jeho vlastnosti nelze měnit. Například profil auto má tyto vlastnosti: hlasitost vyzvánění na maximum, velikost písma na displeji nastaveno na velké, příjem hovoru možný všemi klávesami. Profily je možné nastavit pomocí kláves rychlé volby. Příjemnou vlastností Azalise 288 je kombinace funkcí organizéru a právě profilů. V organizéru si uživatel může nastavit, kdy se má který profil aktivovat. Tato nastavení je možné libovolně kombinovat s omezením na počet zbývajících volných záznamů v organizéru.

Verdikt

Azalis 288 je příjemný a nenápadný společník, který svému majiteli ostudu neudělá a poskytne mu dostatečný výběr nadstandardních funkcí. Podstatnou výhodou telefonu by měla být velmi příznivá cena. Dva osm osmička bude dostupná již začátkem měsíce června, a to jak v rámci dotovaných telefonů Eurotelu, tak v předplacené GO sadě. Přesná cenová relace není zatím známa, ale předběžně je možné počítat z cenou okolo 5000 Kč v předplacené sadě. Azalis 288 má předpoklady potrápit své konkurenty v kategorii low - endových telefonů, i když na první místo v této kategorii si u Philipsu budou muset ještě chvíli počkat.

Poznámka: Testovaný telefon byl předprodejním vzorkem a nedisponoval menu v češtině. Stejně tak některé funkce byly odlišné od pravděpodobné specifikace telefonů určených na náš trh. Jakmile dostaneme k dispozici prodejní verzi telefonu a zjistíme rozdíly, ihned vás budeme informovat.