Philips 960 – špičkový mobil na platformě Linux

O Philipsu 960 jsme vás informovali poprvé již před měsícem. Původně o tomto telefonu informovaly čínské servery a jimi zveřejněné informace se nakonec ukázaly jako nepřesné. Výbava telefonu je totiž mnohem lepší a Philips 960 tak bude patřit mezi nejlepší mobily na trhu.

Linux od CellOnu

Philips 960 je vysouvací mobil postavený na platformě vývojové společnosti CellOn, konkrétně na platformě C8000. To je nejvyšší platforma výrobce a vedle Philipsu jí využijí i jiní výrobci. Philips má však přednost, CellOn je na něj úzce navázán. Platforma C8000 s uzavřeným operačním systémem postaveným na Linuxu. Nejedná se ale o klasický chytrý mobil, je dokonce možné, že žádné linuxové aplikace na přístroj nahrát nepůjdou. Nahrávat bude možné jen aplikace Java, jako je tomu u Motoroly A780, taktéž postavené na Linuxu. V tomto směru ale zatím nejsou informace přesné, výrobce telefon ještě oficiálně nepředstavil.

Vysouvací elegán

Konstrukce telefonu je vysouvací a jeho design považujeme za velmi povedený. Boky telefonu jsou kovové, celkové zpracování je perfektní. Vysouvací mechanismus je precizní, otevření a zavření pomáhá pružina. Telefon není nejmenší, zhruba velikosti Samsungu D500. Přesné rozměry a hmotnost v této chvíli neznáme. Philips 960 se bude nabízet v několika barevných variantách, základní kombinuje několik odstínů šedivé barvy.



Fotografie nám poskytnul server espaciointerior.webcindario.com. Fotografie jsou pořízené fotomobilem, omluvte tedy jejich sníženou kvalitu.

Dvoumegapixelový fotoaparát

Podle původních čínských zdrojů měl mít telefon jen 1,3 megapixelový fotoaparát. Realita je ale příznivější, fotoaparát je dvoumegapixelový a měl by mít CCD senzor. Samozřejmostí je i možnost pořizování videozáznamů. Buď v rozlišení QCIF (až 22 snímků za sekundu), nebo QVGA při 15 snímcích za sekundu.

Bluetooth bude, ne že ne

Další funkcí, kterou podle původních specifikací telefon oplývat neměl, je Bluetooth. Nechybí, stejně jako infraport a běžný mini USB konektor, přes které lze telefon připojit k počítači. Telefon by měl podporovat i funkci USB mass storage. Navíc nebude chybět ani TV výstup pro připojení mobilu k běžné televizi. Původně nebyla potvrzena ani o podpora paměťových karet. Ale ani o tuto funkci nebude nový Philips ochuzen. Podporovat bude paměťové karty miniSD. Vnitřní paměť telefonu pak bude mít kapacitu přibližně 50 MB.

Špičkový displej a MP3 přehrávač

Velkou předností telefonu bude i rozměrný barevný displej s QVGA rozlišením (240 x 320 obrazových bodů). Displej bude samozřejmě aktivní a dokáže zobrazit 260 000 barev. Displej se bude hodit jak pro Wap, tak pro HTML prohlížeč, kterým bude nový Philips vybaven. To platí i o MP3 přehrávači s podporou všech běžných formátů. MP3 přehrávač by měl být schopen přehrávat i na pozadí a s telefonem by mělo být možné dále pracovat. Sluchátkový výstup bude stereofonní, nahlas bude telefon hrát jen monofonně.

EDGE? Ještě není jasno

V základní výbavě nebude chybět běžná paleta funkcí, jako je kalendář, budík, kalkulačka, hlasový zápisník, hry a další funkce. Rozšířit schopnosti telefonu bude možné pomocí aplikací Java. Podle některých zdrojů nový Philips bude mít jen GPRS třídy 10, jiné uvádějí i podporu EDGE stejné třídy. Na tyto detaily si ale ještě budeme muset počkat, dokud výrobce telefon oficiálně nepředstaví.

Na trhu od podzimu

Premiéra telefonu se očekává v červnu letošního roku, buď hned na začátku měsíce, nebo v průběhu veletrhu CommunicAsia, který se koná v polovině června v Singapuru. Philips 960 by se následně měl začít prodávat na evropských trzích od podzimu letošního roku. Přesnou cenu neznáme, neoficiálně se hovoří přibližně o 12 000 Kč. Další informace o této novince přineseme, jakmile výrobce telefon oficiálně představí.