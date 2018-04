Philips 855 - véčko nebo prkno, jak je libo (dojmy)

Jednou z novinek Philipsu pro rok 2004, představenou na 3GSM World Congress v Cannes, je nové véčko s označením 855. Není to první véčko Philipsu, z vlastních dílen jej předběhl model 330, od asijských dodavatelů pak model 630 - obě nabízené i u nás. Nový Philips 855 má stejný původ jako model 330, jedná se tedy o pravověrný Philips. Nejedná se ale o jediné nové véčko Philipsu. Spolu s ním byl představen i model 639, který ale v hierarchii značky stojí níže než model 855. Zákazníci si nové véčko budou moci poprvé osahat na veletrhu CeBIT, na pultech prodejen by je pak měli najít ještě před polovinou roku.

Novinka zaujme hned na první pohled, a to i v zavřeném stavu. Má totiž jakoby useknutý vršek, kde je místo antény jen poměrně výrazný kloub. Má to svůj důvod. Stačí telefon rozevřít a vše je jasné na první pohled. Telefon se totiž otevře o celých 180 stupňů a je pak rovný jako pravítko. V této poloze sice těžko nahradí klasicky koncipovaný telefon, na to je příliš dlouhý, ale díky elegantnímu profilu vypadá velmi atraktivně. Tato koncepce není originálním nápadem Philipsu, před rokem sliboval stejně koncipovaný telefon Sagem pod označením X8. Sagem se ale nápadu vzdal, "x osmičky" jsme se nedočkali a podle posledních informací se jí ani nikdy nedočkáme.

Philips 855 je designérsky velmi čistý telefon: bez zbytečných kudrlinek, přesto elegantní a na pohled výrazný. Teleon je celý stříbrný s chromovanou linkou na bocích a ozdobným okrajem vnějšího displeje. Přestože se nejedná o superdrahý model, můžeme jej směle zařadit mezi luxusní stylové mobily. Zpracování je výborné, použité materiály také. Klávesnice pak nepotěší jen oko, ale i prsty. Klávesy jsou velké a s dobrým zdvihem. Jen čtyřsměrný kříž šel u testovaného vzorku poněkud ztuha. Rozměry telefony jsou 87 x 47 x 26 mm a jeho hmotnost je 92 gramů. U tlouštky je ale nutné dodat, že telefon se směrem k kloubu rozšiřuje. Pro zajímavost jsme nový Philips změřili i rozevřený. Na délku pak má 162 milimetrů, což je opravdu solidní délka.

Jedním z hlavních lákadel Philipsu jsou dva barevné displeje. Oba jsou barevné, vnější je pasivní a umí zobrazit 4 096 barev, hlavní je aktivní a zobrazí 65 000 barev. Vnější displej příliš posuzovat nemůžeme, u testovacího vzorku jej ještě nebylo možné vylepšit tapetou. U prodejních vzorků to už ale možné bude. Zato hlavní displej se nám velmi líbil. Sice neznáme jeho rozlišení, ale můžeme konstatovat, že je velmi dobře čitelný a může se směle srovnávat s konkurencí. Displej je opravdu velký a Philips se toho rozhodl využít. Ikony a text jsou velké a tak i velmi dobře čitelné. Na druhou stranu, při použití fotoaparátu neruší obraz na displeji žádný hrubý rastr.

Integrovaný fotoaparát je dalším lákadlem nového Philipsu. Jeho čočka je umístěná na přední straně přístroje a jeho maximální rozlišení je 640 x 480 obrazových bodů (VGA). Při fotografování lze telefon držet jak klasicky na výšku, tak netradičně na šířku. Obraz na displeji se pak pomocí klávesy s mřížkou převrátí včetně popisku ovládacích kláves. Fotoaparát umí fotografovat ve třech úrovních kvality snímku, třech rozměrech, nabízí běžný a noční režim, má samospoušť a obrázky lze zarámovat do velkého množství rámčků. V galerii lze fotografie prohlížet v náhledech i po jedné a lze je přímo odesílat přes infraport do počítače. Kvalita fotografií je průměrná, zhruba jako u většiny konkurence. U čočky objektivu chybí zrcátko pro autoportrét. Je možné, že obraz bude možné kontrolovat na vnějším displeji, u testovaného vzorku to ale nešlo.

Výbava telefonu je velmi slušná, vedle již popsaného fotoaparátu umí nový Philips GPRS třídy 10, je třípásmový, má infraport, ale na druhou stranu mu chybí klasický systémový konektor. Bude ale možné jej připojit k televizi, na které si budete moci prohlížet fotografie. Telefon k tomuto účelu nabízí i funkci slideshow včetně nastavení intervalu zobrazování fotografií. Dívat se bude na co (nyní nehodnoťme kvalitu snímků), protože paměť telefonu má 9 MB a vejde se do ní tedy slušné množství fotografií.

Z dalších funkcí stojí za zmínku Java (MIDP 2.0), hlasitý odposlech, skupiny volajících, profily a samozřejmě i běžné funkce, jako je diář, kalkulačka, budík a další. Philips 855 by se měl začít prodávat v červnu letošního roku. Zatím neznáme jeho cenu, dle tradic značky by nemusela být vysoká, ale o vyloženě levný telefon se asi také jednat nebude. Náš odhad míří pod 10 000 Kč včetně DPH. Recenzi telefonu vám přineseme, jakmile budeme mít k dispozici jeho prodejní verzi.

Testovací fotografie z Philipsu 855. Snímek byl pořizován pozdě odpoledne v běžném režimu fotoaparátu. Proto je poněkud tmavší.

Zadní část telefonu je až na logo výrobce úplně hladká.

Až na kloub je otevřený telefon z vnitřní strany úplně rovný.

Fotografovat lze i s telefonem na šířku. Popisky se pak také přesunou.

U otevřeného telefonu je dobře vidět svažující se profil horní části. Konektory HF sady a nabíječky jsou přímo proti sobě.