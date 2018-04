Philips 855 – véčko tak trochu jinak (recenze)

Philips chystá hned několik nových modelů. Překvapivě se jedná v drtivé většině o véčka. V nejbližší době Philips na trh uvede, nebo již dokonce uvedl, osm nových modelů. Jen jeden z nich je klasické koncepce (model 755), navíc má dotykový displej. Všechny ostatní novinky jsou véčka.

Nová modelová řada začíná u jednodušších modelů 636 a 639. Druhý z nich se u nás již prodává. Do prodeje míří i model 650 s dlouhou výdrží baterie na jedno použití. A pak se u nás již prodává dnes testovaný model 855. Další nová véčka, modely 659, 655 a 859, se u nás začnou prodávat s největší pravděpodobností až příští rok. Na některých asijských trzích ale již v prodeji jsou.

Vzhled – véčko nebo prkno

Není véčko jako véčko. To nové od Philipsu má zajímavou konstrukci a díky tomu i nezvyklý tvar. Zajímavý je již zavřený telefon, který se směrem dopředu zplošťuje. Naopak jeho vyvýšená zadní strana postrádá anténu, dominuje jí vystouplý kloub. Zadní strana je zkosená směrem vpřed.

Díky tomu se telefon otevře do roviny, obě strany kloubu pak k sobě přesně dolehnou. Kloub i u otevřeného telefonu vystupuje nad úroveň obou otevřených částí telefonu. Jak to vypadá ve skutečnosti, můžete posoudit z detailních fotografií.

Testovaný vzorek byl stříbrný s černou vnitřní částí a chromovanými detaily. Existují ale i další barevné varianty, třeba bílá se stříbrnou, celostříbrná, nebo s modrým vnějším krytem. Na trhu by měly být k dispozici všechny varianty, zatím je ale v prodeji jen ta námi testovaná a celostříbrná verze.

Zpracování telefonu je na dobré úrovni, kvalitní jsou i použité plasty. U testované varianty se nám líbila kombinace černého matného plastu s chromovými doplňky u vnitřní části telefonu. Telefon nemá klasický systémový konektor. Konektory HF sady a pro nabíječku jsou na pravém boku telefonu. Každý na jiné části telefonu. Oba konektory mají k telefonu pevně připojené gumové krytky.

Baterie – jen se k ní dostat

Philips 855 má baterii Li-Ion s kapacitou 600 mAh. Podle výrobce by s ní měl vydržet na příjmu až čtrnáct dnů. To je ale v praxi nedosažitelný údaj. Telefon v našem testu vydržel na příjmu zhruba pět dnů včetně půl hodiny hovoru a několika odeslaných SMS. Výdrž je tak jen mírně nadprůměrná, oproti jiným telefonům podobné výbavy.

Tak trochu oříšek je ale přístup k baterii, respektive ke kartě SIM. Kryt baterie je přesně zapadá do telefonu a jelikož je úplně hladký, jen s obtížemi se vysune. Chce to trpělivost, jinak kryt poškodíte. Baterie pak drží v telefonu jako přibitá pomocí dvou jazýčků. I jejich odjištění vyžaduje chvíli cviku.

Displeje – dvakrát barva

Philips má dva displeje a oba jsou barevné. Vnější displej je pasivní, má úhlopříčku asi 24 milimetrů a umí zobrazit 4 096 barev. Jeho rozlišení je 96 x 64 obrazových bodů. Displej je docela kvalitní, telefon ale jeho barvy příliš nevyužívá. Výhodou je, že i na nepodsvíceném displeji je stále vidět v inverzním zobrazení aktuální čas. Vnější displej lze použít pro fotoaparát, ale ne automaticky.

Philips 855 fotogalerie: druhé části recenze vám nabízíme 44 detailních fotografií displeje Philipsu 855.

Hlavní displej umí zobrazit 65 000 barev, je aktivní (TFT) a je i docela rozměrný. Jeho úhlopříčka je 48 milimetrů a rozlišení je 128 x 160 obrazových bodů. Displej je velmi dobrý, má syté barvy, dobrý kontrast a jas a opět je čitelný i nepodsvícený. Než zhasne úplně, chvíli také zobrazuje v inverzním podání čas. Snad jedině rastr by mohl být o trochu jemnější. To platí především ve srovnání s displeji Motorol V300, V500 a V600.

Na displej se vejde šest řádků textu a k tomu další dva stavové řádky. Displej lze vylepšit tapetou, což platí i o vnějším displeji.

Ovládání – rychlejší a přehlednější

Ačkoliv Philips u nových modelů sliboval přechod od karuselového menu k menu maticovému, model 855 má ještě menu karuselové. Menu je sice odlišné od menu jiných telefonů na trhu, ale je vcelku přehledné. Výhodou je i rychlost, která se nedá srovnávat se staršími modely značky. Procházení menu je nyní velmi rychlé a to i s aktivovanou animací.

Hlavní menu je tedy karuselové, na velkém displeji jsou až na dvě vidět všechny položky. Do kruhu jsou tvořena i hlouběji zanořená menu, některá jsou pak již jen textová a vertikálně řazená. Menu lze procházet oběma směry a pokud je v menu méně položek, ty jsou nahrazeny mezerou. Mezery pak telefon při přecházení automaticky vynechává. Začátek a konec ale není u jednotlivých menu nikterak zvýrazněn.

Novinkou je rychlé menu na displeji v pohotovostním režimu. To zobrazuje čtyři vybrané položky, které aktivujete jedním ze směrů ovládacího kříže. Vše přehledně zobrazují ikony na displeji. Vybrané položky ale nelze měnit, jsou předdefinované výrobcem. Naopak nastavit lze klávesové zkratky pro alfanumerické klávesy 2 až 9 a také hlasové povely.

Výborná je klávesnice telefonu. Všechny klávesy jsou velké, využita je celá spodní vnitřní část telefonu. Díky povrchové úpravě klávesy nekloužou a mají optimální zdvih. Ovládací kříž je bezchybný, díky jinému ovládacímu schématu ale úplně chybí kontextové klávesy. Funkční tlačítka jsou tak jen čtyři: zelené a červené pro ukončení hovoru, klávesa pro rychlou aktivaci fotoaparátu a korekční klávesa. Oproti starším modelům výrobce lze použít jako korekční klávesu i červené tlačítko. Neplatí to ale vždy.

Telefonování – hlasitý odposlech

Do telefonního seznamu Philipsu 855 se vejde 1 000 vícepoložkových záznamů. Jeden záznam pojme: jméno, příjmení, několik telefonních čísel, poznámku a e-mailovou adresu. Telefon neumí pracovat zároveň s pamětí na SIM a v telefonu, což je dnes poněkud neobvyklé. Umí ale kontakty kopírovat a lze je třídit do 20 skupin volajících. U skupin lze zvolit vyzváněcí melodii a fotografii, či obrázek. To u jednotlivého kontaktu není možné. Pokud kontakt zařadíte do nějaké skupiny a té přiřadíte fotografii, při příchozím hovoru z tohoto čísla se fotografie zobrazí na malém i velkém displeji. S jménem se pak zobrazí i skupina volajících. Kontakty lze odesílat i pomocí infraportu. Vyhledávání v seznamu je možné jen podle prvního písmene.

Nový Philips disponuje hlasitým odposlechem. U testovaného telefonu ale byl zvuk reproduktoru málo hlasitý. Naopak s mikrofonem nebyl žádný problém, spíš naopak. Čistě zaznamenával hovor i z velké vzdálenosti. Při telefonování s přístrojem u ucha bylo vše v pořádku, v tomto případě byla i hlasitost reproduktoru dostatečná. Hovor lze nahrávat. Telefon nabízí šest profilů. Pět z nich je pevně přednastaveno, ten šestý odpovídá aktuálnímu nastavení telefonu.

Na hovor či příchozí zprávu telefon upozorní buď melodií, vibracemi, nebo obojím. Melodie jsou dvaatřicetihlasé a poměrně kvalitní. Výběr skladeb ale není příliš atraktivní. Potom možná využijete aplikaci BeDJ, v které si můžete melodii složit. Aplikaci si můžete vyzkoušet i na internetu. Najdete ji na této stránce.

Zprávy – umí vše od SMS až po e-mail

Při psaní a čtení SMS se na displej Philipsu 855 vejde šest řádek textu. Při psaní lze použít slovník T9, který píše s diakritikou, ale zprávy odesílá bez ní. Zprávy tak nezkracuje. Při psaní ale telefon neukazuje ani počet napsaných znaků, ani kolikátou zprávu právě píšete. Paměť telefonu pojme v archivu 100 zpráv. K dispozici je automatický podpis i doručenky.

Pokud si v menu aktivujete takzvanou rychlou zprávu, zobrazí se vám příchozí SMS rovnou na displeji a potvrzením na ní můžete hned odpovídat. Jinak telefon tradičně nejdříve nabídne komu zprávu chcete odeslat, jestli budete psát zprávu novou, posledně napsanou, nebo předdefinovanou a až poté vás pustí do samotného editoru.

Vstup do editoru MMS je mnohem rychlejší, než u předchozích modelů výrobce. Samotný editor je přehledný, ale přímo z něj nelze pořídit ani fotografii, ani hlasový záznam. Jedna zpráva může mít i více stránek, nesmí ale být překročen limit 50 KB. Pro MMS je tedy lepší pořizovat menší fotografie.

E-Mailový klient je jednoduchý. Nabízí dva účty s podporou protokolů POP3 a SMTP. Zprávy se neukládají do telefonu, vždy se stahují znovu. Buď celé zprávy, nebo jen hlavičky. V editoru je k dispozici český prediktivní slovník T9 a podporované přílohy lze uložit do telefonu.

Fotoaparát – na výšku nebo na šířku

Integrovaný fotoaparát je umístěný na přední straně telefonu. Pro kontrolu obrazu je k dispozici standardně hlavní displej. Vnější lze také použít, ale je nutné tuto funkci aktivovat v menu telefonu. Telefon i v tomto případě musí být otevřený, mimo hlavní klávesnici není na telefonu žádné tlačítko. Obraz na vnějším displeji není příliš kvalitní, ale rozpoznáte se na něm.

Při fotografování lze telefon držet jak na výšku, tak na šířku. Popisky na displeji pak lze přesunout přepnutím pomocí klávesy s mřížkou. Tou se přepíná i rozlišení fotografie, jednotlivé režimy jsou umístěné za sebou. Přímo z editoru fotoaparátu pak lze ještě přepínat efekty a aktivovat zoom. Zoom je čtyřnásobný, ale jen v jednom kroku. Efektů je k dispozici slušné množství: normální, šedý, sépie, digitální, reliéf, negativ, hrana a hrana 2. Všechny položky lze nastavit i v menu fotoaparátu, kde si lze vybrat i kvalitu snímku, jeho rozlišení, zvolit běžný nebo noční režim a také zvuk uzávěrky a jeden z mnoha rámečků. Celková sdílená paměť telefonu je 7 MB.

Kvalita fotografií je průměrná, zhruba odpovídá kvalitě fotografií pořízených jinými mobily s VGA fotoaparátem. Fotografie pořízené Philipsem 855 si můžete prohlédnout v druhé části recenze.

Další funkce – Java a TV SlideShow

Philips 855 má GPRS třídy 10. to lze použít jak pro Wap, tak pro přenos dat. Nám se podařilo spojit telefon s počítačem přes infraport. Kabel jsme neměli k dispozici a ani nevíme, jestli existuje. Určitě ale existuje kabel pro funkci TV SlideShow, což je možnost prohlížení fotografií na běžném televizoru. Bohužel ani pro tuto funkci jsme neměli kabel k dispozici, vyzkoušíme jí tedy později. Telefon nemá běžný systémový konektor, kabely se zasouvají do stejné zdířky, jako pro HF sadu.

Philips 855 má Javu. V telefonu jsou předinstalované tři hry: Battlefield, Race a Helicopter. Překvapivě mají všechny tři hry české menu, což u jiných značek není samozřejmostí. Hry jsou spíš jednodušší, ale docela zábavné. V první budete seskupovat kameny stejné barvy, v druhé se projedete po několika závodních tratích a v té třetí si zalétáte vrtulníkem. V telefonu je i legendární hra cihly, která nechyběl v několika generacích mobilů značky Philips.

Philips 855 nabízí solidně zpracovaný kalendář. Ten má denní, týdenní a měsíční náhled. Týden začíná korektně pondělkem a zadávat lze tři typy záznamů: dovolená, schůzka a úkol. Záznam se může ozvat i s předstihem a k dispozici je i opakování až po jeden rok. Záznamy lze odesílat infraportem. Telefon má i jednoduchý budík a kalkulačku. K dispozici je i hlasový zápisník s maximální délkou jednoho záznamu jedné minuty.

Sečteno a podtrženo

Philips 855 fotogalerie: druhé části recenze vám nabízíme fotografie, na kterých můžete porovnat nový Philips s konkurenčními telefony.

Philips 855 je véčko se zajímavým designem, který by mohl mnoho zákazníků oslovit. Telefon má integrovanou anténu, což u véček zatím není příliš obvyklé. Výhrady nemáme ani ke zpracování, ani k použitým materiálům. Snad jen kryt baterie by se mohl sundávat lépe.

Výbava telefonu je slušná, sice ničím nepřekvapí, ale ani nezklame. Ovládání se oproti starším modelům příliš nezměnilo. Menu je ale mnohem rychlejší. Na některá specifika menu si majitelé budou muset zvyknout, pak jim ovládání telefonu nebude dělat vážnější problémy. Nelíbila se nám neschopnost telefonu pracovat najednou se seznamem na SIM a v telefonu a ani vyhledávání v seznamu jen podle prvního písmene.

Philips 855 se již prodává a stojí 7 990 Kč jako nedotovaný a s DPH. Cena v internetových obchodech je pak ještě nižší. Za tuto cenu je nový Philips zajímavou volbou. Nepatří sice mezi nejlevnější véčka na trhu, ale s ohledem na výbavu, zajímavou konstrukci a výborný hlavní displej, je jeho cena přiměřená.