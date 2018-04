Philips 760 – stylovka s megapixelem

Philips 760 je dvojčetem Siemensu SF65, se kterým sdílí stejné funkční vlastnosti. Rozdíl mezi oběma telefony je pouze v designu. Originální konstrukce pochází od společnosti CellOn, který je na Philips úzce napojen. Ačkoliv byl Siemens SF65 představen dříve, jedná se o klasický mobil od Philipsu, čemuž odpovídá jeho menu a další funkce. I samotný Siemens některé tyto prvky přebírá.

Philips 760 je vybaven 1.3 megapixelovým fotoaparátem, který dokáže pořídit snímky v maximálním rozlišení 1280 x 960 obrazových bodů. Fotoaparát má osminásobný digitální zoom a nechybí dioda pro přisvětlení za zhoršených světelných podmínek.

Displej Philipsu 760 má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů, je aktivní a dokáže zobrazit 65 000 barev. Druhý, venkovní, displej nové véčko od Philipsu nemá. Celou horní odklápěcí část telefonu je totiž možné přetočit a nechat hlavní displej zobrazovat i v zavřeném stavu. Přetočený displej se hodí zejména pro pořizování fotografií. Z toho důvodu má telefon okolo hlavního displeje tlačítka pro snadné ovládání fotoaparátu včetně ovládání digitálního přiblížení.

Další výbava telefonu zahrnuje kalendář, budík, kalkulačku, hlasitý odposlech, Wap 1.2.1, šedesátičtyřhlasé polyfonní vyzvánění, telefonní seznam pro 500 vícepoložkových kontaktů a Javu MIDP 2.0. Telefon nenabízí podporu bezdrátového přenosu Bluetooth. Ve výbavě však nechybí infračervený port. Vestavěná paměť telefonu by měla mít hodnotu okolo 20 MB. Paměť není možné rozšířit pomocí paměťových karet. Philips 760 má integrovaný modem a podporuje datové přenosy GPRS třídy 10.

Přesné rozměry telefonu prozatím nejsou známy, nebudou se však lišit od parametrů Siemensu SF65. Ten má rozměry 91 x 44 x 23 milimetrů. Hmotnost nového Philipsu je rovněž shodná se Siemensem SF65 - tedy 97 gramů. Na rozdíl od Siemensu který bude nabízen v černém a bílém barevném provedení, bude Philips 760 mít kryt v modré a šedé barvě.

Philips 760 by se měl na vybraných trzích začít prodávat koncem března letošního roku. Začátkem dubna by měl následovat další model vybavený megapixelovým fotoaparátem a ve druhé polovině letošního roku by měl být představen Philips s dvoumegapixelovým fotoaparátem.