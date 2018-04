Philips 755 - revoluce v ovládání mobilu (první dojmy)

Philips 755 je telefon střední třídy, který se začne prodávat na podzim letošního roku. Představen byl před kongresem v Cannes, kde byl i poprvé k vidění. Philips 755 měl mít původně ještě dva sourozence, modely 550 a 759. Philips 759 se ale pravděpodobně vyrábět nebude. Není to ale nijak podstatná ztráta, s dnes testovaným modelem 755 je po funkční stránce identický, liší se jen designem, který je o poznání agresivnější. Naopak se do výroby jistě dostane jednodušší model 550, který nemá integrovaný fotoaparát.

V Číně už něco podobného mají

Výše zmíněná trojice, respektive dnes již dvojice novinek Philipsu je zajímavá především dotykovým displejem. Dotykový displej není nic neobvyklého, ale v kategorii chytrých mobilů, PDA a podobných zařízení. U běžných mobilů je to věc výjimečná a minimálně v Evropě ještě nikdy nikdo nic podobného nenabídnul. V Asii se snad pár obdobně koncipovaných mobilů prodává a mezi ně můžeme zařadit i Nokii, která ale nemá dotykový displej, ale jen dotykovou plošku pro snadnější psaní čínských znaků v SMS.

Užitečný pro několik funkcí

Philips dotykový displej u modelů 550 a 755 inzeruje jako výbornou možnost pro grafické dotvoření obrázků, které pak lze jednoduše odeslat v MMS nebo e-mailem. Jenže to podle nás není hlavní výhoda dotykového displeje u nových Philipsů. Pomocí dotykového displeje lze totiž telefon téměř kompletně ovládat. Pomocí pera jsme nemohli akorát používat kalkulačku a jen částečně fungoval dotykový displej u Java her. Jinak nebylo téměř nutné sáhnout na klávesnici telefonu.

Elegantní mobil

Philips 755 má konzervativní tvary, je to telefon klasické koncepce s poměrně ostře řezanými rysy. To by se v Evropě mohlo zákazníkům líbit, navíc je telefon velmi dobře zpracován a i výběr použitých materiálů se výrobci povedl. Dominantní je rozměrný displej, který by ale mohl být ještě o trochu větší, nad klávesnicí ještě zbylo trochu místa. Poměrně rozměrná je i klávesnice. Na levém boku telefonu je ukryto dotykové pero, na pravé straně tlačítko fotoaparátu, okénko infraportu a pod krytkou konektory pro nabíječku a HF sadu. Telefonu chybí klasický systémový konektor. Rozměry telefonu jsou 98 x 44 x 18 mm a jeho hmotnost je 89 gramů.

Na zadní straně telefonu je pod krytkou ukryt objektiv fotoaparátu a zrcátko pro autoportréty. Krytka se odsunuje pomocí pojistky, stačí na ní lehce zatlačit a krytka se sama zasune. Objektiv se pak překryje stejným způsobem. Otevřením krytky se automaticky aktivuje fotoaparát. Při fotografování lze telefon držet jak klasicky na výšku, tak i na šířku. Pomocí klávesy s mřížkou se pak překlopí i informační ikony na displeji. Pohodlnější je držet telefon na šířku, lépe se pak mačká spoušť na boku telefonu.

Vše se točí okolo displeje

Barevný aktivní displej telefonu má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů. Je poměrně velký, takže má o něco hrubší rastr, ale jinak je jasný a dostatečně kontrastní. Displej je ale především zajímavý tím, že je dotykový.

Pomocí displeje totiž lze telefon téměř kompletně ovládat. Aby to ale bylo možné, je nutné vstoupit do menu pomocí potvrzovacího stisku joysticku, přímo přes displej to v pohotovostním režimu nejde. Pak již ale na klávesnici telefonu šáhnout nemusíte. Kliknutím na položku menu ji vyberete, druhým kliknutím volbu potvrdíte. Nejdřív je ale vhodné dotykový displej nakalibrovat, což se děje v menu nastavení telefonu. Práce s dotykovým displejem je velmi přesná, nikterak se neliší od práce s dotykovými displeji třeba na PDA nebo chytrých telefonech.

Klávesnici nebudete potřebovat

Philips práci s dotykovým displejem domyslel téměř do detailu. V případě potřeby se automaticky zobrazí virtuální klávesnice a to buď alfanumerická, nebo jen numerická. Vždy přesně podle toho, jakou budete potřebovat. Pomocí dotykového displeje tak lze velmi snadno psát SMS, MMS, e-maily, nebo přidávat záznamy do telefonního seznamu nebo do kalendáře. Pro návrat zpět je určena virtuální tlačítko v pravém horním rohu displeje, vedle něj se pak může objevit virtuální tlačítko pro přepnutí psaní a to třeba v menu SMS, kdy jste chtěli psát pomocí běžné klávesnice pomocí slovníku T9. Jediné, co v testovaném předprodejním vzorku nešlo pomocí dotykového displeje ovládat, byla kalkulačka a Java hry. Jinak není nutné při práci s telefonem na běžnou klávesnici sáhnout.

Ovládání telefonu pomocí dotykového displeje se nám velmi zalíbilo. Bylo to rychlejší, než při používání klávesnice, která ale jinak není vůbec špatná. Především při psaní SMS lze pomocí dotykového displeje psát velmi rychle, méně výhodné ale je, že na text na displeji pak vedle virtuální klávesnice zbudou jen tři řádky. Jinak se jich na displej vejde sedm.

S perem na obrázky a fotky

Dotykový displej využijete i při vytváření obrázků a to jak těch v telefonu tak vlastnoručně pořízených fotografií. Do obrázků lze psát text, kreslit libovolné tvary, používat různé rámečky a další funkce. Editor je přehledný a nabízí širokou paletu možností. Výrobce právě tento editor považuje za stěžejní vlastnost pro použití dotykového displeje. Podle nás je praktičtější využití pro ovládání telefonu, ale i editor lze vcelku často využít, MMS a e-maily pak mohou být mnohem zajímavější, než obvykle.

Philips 755 se nám zdál i rychlejší než zatím prodávané modely značky. Menu je nyní již ikonové a není tvořeno do kruhu, jak bylo doposavad u Philipsu tradicí. Ikony jsou nyní v matici a v případě použití některých tapet i hezky rozdělené mřížkou.

Solidní výbava

Výbava telefonu je velmi slušná. Vedle integrovaného fotoaparátu umí telefon MMS, Javu, telefonní seznam pojme 500 vícepoložkových záznamů, ale o tuto paměť se dělí s kalendářem. Celková paměť telefonu pro multimedia je přibližně 6 MB, dále ve výbavě nechybí hlasové ovládání, vytáčení a hlasový zápisník. Pro prohlížení obrázků lze nový Philips spojit s televizí, přes infraport pak bez problémů s počítačem. GPRS je třídy 10, Wap verze 2.0. Standardní Li-Ion baterie má kapacitu 720 mAh a telefon by s ní měl na příjmu vydržet až 250 hodin. Výdrž baterie jsme ale zatím neměli čas otestovat.

Konkurence schopný produkt

Philips 755, případně model 550, je velmi zajímavý telefon, který přináší jednu podstatnou inovaci a tou je kompletní ovládání pomocí dotykového displeje. Ovládání tímto způsobem se nám velmi líbilo, je to praktické doplnění běžného způsobu ovládání mobilu. Nehodí se pro každou příležitost, na ulici je asi rychlejší použít běžnou klávesnici, jinak je ale dotykový displej velmi pohodlný způsob ovládání.

Výhodou telefonu by měla být i jeho cena, která by se měla pohybovat v rozmezí 7 000 až 8 000 Kč, což je přiměřená částka (platí pro model 755, model 550 bude levnější). Nový Philips 755 by se měl začít prodávat na podzim letošního roku a to i na našem trhu. Důkazem budiž již nyní hotová kompletní lokalizace do češtiny. Jakmile budeme mít prodejní verzi telefonu, přineseme vám jeho recenzi.