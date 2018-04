Philips 755 - mobil s dotykovým displejem (první dojmy)

Philips před několika týdny představil trojici telefonů s dotykovým displejem. Nejedná se však o nějaké chytré telefony, jsou to ryze multimediální telefony, kde i dotykový displej má převážně multimediální funkci. Jedná se o modely 550, 759 a 755. První z nich nemá integrovaný fotoaparát, kterým druhé dva disponují. Od sebe se pak liší jen designem. Po stránce výbavy jsou všechny tři telefony stejné. V této chvíli zatím není jasné, kdy přesně se trojice nových Philipsů s dotykovým displejem začne prodávat. Podle předběžných informací by se první model z trojice měl objevit na pultech prodejen v létě. Další dva budou následovat na začátku podzimu.

Dotykový displej na běžném mobilu, to tu ještě nebylo. Philips pochopil, že v dnešní době je nutné nabízet originální produkty a tak zkusil variantu s dotykovým displejem. Není to vůbec špatná myšlenka, ale ocení ji především zákazníci, kteří si rádi hrají. Dotykovým perem sice lze ovládat i menu telefonu a psát poznámky do bloku, hlavní určení pro pero je ale u obrázků a multimediálních zpráv. Postup je následující: vyfotografujete, podepíšete a odešlete. Tento postup je i reklamním sloganem pro trojici novinek Philipsu.

Na letošním CeBITu jsme měli možnost vyzkoušet model 755. Jedná se o elegantní telefon klasické koncepce. Rozměry telefonu jsou větší, ale natolik, aby to zákazníkům vadilo. Naopak je dík rozměrům velká a pohodlná klávesnice. Dotykové pero je na boku telefonu a drží jej pojistka umístěná zhruba ve dvou třetinách délky pera. Vyjmutí pera je snadné, nasazení nám ale moc nešlo. Vyzkoušeli jsme jak ovládání telefonu pomocí pera, tak grafické hrátky s fotografií. Oboje funguje bez problémů, ovládání mobilu pomocí pera je docela svižné a příjemně nás překvapilo.

Philips 755 má rozměrný TFT displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů. Jeho kvalita je nadprůměrná. Integrovaný fotoaparát je na zadní straně telefonu a kryje jej zajímavá záklopka, která se ovládá jezdcem ve spodu zadní části telefonu. Po otevření záklopky se fotoaparát automaticky aktivuje, ale je možné jej aktivovat i z menu telefonu. Telefon disponuje vnitřní pamětí o kapacitě 7 MB. Nový Philips nemá systémový konektor, s počítačem jej lze spojit přes infraport, přes který lze i odesílat fotografie do počítače, nebo na jiné telefony.

Jakmile získáme telefon na delší dobu, přineseme vám další fotografie a podrobné informace. Philips 755 je zajímavý mobil a rozhodně má šanci na úspěch.

Displej je nejenom velký, ale i velmi kvalitní. Je dobře čitelný i na přímém slunci.

Klávesnice telefonu je velká a pohodlná. Výhrady nemáme ani k ovládacímu kříži s potvrzovací funkcí uprostřed.

Telefon je sice větší, ale elegantní. Pochválit musíme použité materiály. Zpracování zatím nemá cenu hodnotit, k dispozici jsme měli jen předprodejní vzorek.

Pero drží pojistka na levém boku telefonu. Vyjmutí je snadné, zasunutí pera je již obtížnější. Bude Philips nabízet náhradní pera jako příslušenství?

Objektiv fotoaparátu chrání krytka. Tu lze odsunout jezdcem na zadní části telefonu. Automaticky se pak aktivuje i fotoaparát.