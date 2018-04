Philips 655 - chcete retro za pár korun?

Při prvním pohledu na telefon vás v zavřeném stavu nejvíce upoutá obří kulaté zrcátko s červeným rámečkem a vnější černobílý displej. Fotoaparát se na vnější straně ukrývá v miniaturní prohlubni nad zrcátkem. Na zadní straně pak najdete tradiční kryt baterie, konektor pro externí anténu, poutko na šňůrku a výrazný externí reproduktor. Zatímco kryt baterie se ani nehne, hlavní části telefonu mají v kloubu nepatrnou vůli do stran.

Vzhled - retro jede

Po otevření telefonu se rozsvítí barevný displej, který by mohl být o pár milimetrů větší, protože je kolem něj dost nevyužitého prostoru. Klávesnice i okolí displeje jsou vyrobeny z lesklého černého plastu, na kterém bohužel zůstává viditelný každý otisk prstů. S rozměry 85 × 45 × 24 mm a hmotností 90 gramů se telefon drží dobře v ruce a přitom nijak výrazně nezatěžuje kapsu.

Baterie je typu Li-Ion o kapacitě 600 mAh a podle údajů výrobce by měla vydržet až 400 hodin v pohotovostním režimu nebo 240 minut hovoru. Při poměrně intenzivním používání a bez vypínání na noc vydržel telefon tři dny, je ale možné, že baterie nebyla plně naformátovaná. Dobré je si také dávat průběžně pozor na stav baterie – telefon se připomíná, až když už je téměř úplně vybitý a nabíjení pak trvá přibližně dvě hodiny.

Klávesnice a ovládání - konstrukce dobrá, menu horší

Pro stisknutí tlačítek stačí vyvinout nepatrnou sílu a vyznačují se také výrazným loupnutím, které je dobře cítit v prstu i slyšet. Tlačítka ovšem nevystupují nad povrch telefonu a také opticky splývají s pozadím. Přesto se dají textovky psát s použitím slovníku T9 poměrně rychle.

Základním ovládacím prvkem je čtyřsměrový kruh s prostřední potvrzovací klávesou a dvěma funkčními tlačítky, kterým jsou jako základní funkce přiřazeny psaní MMS (příp. SMS) a aplikace BeDJ. Dále zde nalezneme opravnou klávesu C, zelené sluchátko pro příjem hovoru a červené pro odmítnutí, odchod z menu či vypnutí telefonu. Na levém boku telefonu se nachází dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti a nenápadný infraport, na druhé straně pak spoušť fotoaparátu.

Do menu vstoupíte stiskem prostřední klávesy. Jak pro hlavní, tak i pro další úrovně menu je použito maticové uspořádání animovaných ikon (3×3). O úroveň zpět se vracíte pomocí tlačítka C. Procházení menu i např. psaní zpráv je poměrně pomalé, ve většině případů budete asi rychlejší než telefon.

V zavřeném stavu mobil nijak nereaguje, takže nemůžete např. změnit hlasitost vyzvánění bez otevření nebo si na vnějším displeji přečíst příchozí zprávu. Jednotlivým číselným klávesám můžete nastavit horkou volbu – po delším podržení tlačítka se spuští vybraná funkce.

Displeje - známe lepší

Vnější displej je černobílý, má modré podsvětlení a rozměry 80 × 48 bodů. V pohotovostním stavu zobrazuje aktuální čas, nabití baterie a sílu signálu, příp. ikonku tichého vyzvánění, nepřečtené SMS, zmeškaného hovoru apod. Tento displej se zdá velmi malý, ale pro servisní informace stačí.

Vnitřní displej je již aktivní a zobrazí 65 tisíc barev při rozlišení 128 × 160 bodů. Při porovnání s jinými displeji si ovšem všimnete menšího kontrastu barev. Také grafické zpracování menu u telefonů Philips nelze hodnotit jako příliš zdařilé. Ikony i servisní písmo jsou velmi kostrbaté a pohyb v menu není pro začátečníka příliš intutitivní. Na displej se většinou vejde šest až sedm řádků textu.

Telefonování - vše, co je třeba

S telefonováním jsme neměli žádné problémy: zvuk byl čistý a bez šumu i při použití hlasitého hands-free, kdy je hovor díky zadnímu reproduktoru dobře slyšet. Probíhající hovor si můžete také nahrát do diktafonu (maximální délka je jedna minuta). Pro snazší vytáčení můžete použít výběr hlasem, který aktivujete po delším stisku tlačítka OK.

Po vložení nové SIM karty se telefon zeptá, má-li překopírovat do své paměti obsah karty, kopírování naopak bohužel nezvládá. Ke každé osobě si můžete uložit čtyři různá telefonní čísla, e-mail, poštovní adresu, číslo na pager, pamatováno je i na místo pro poznámku. Paměť pro 500 kontaktů asi také hned tak nevyčerpáte. Máte na výběr, chcete-li používat seznam v telefonu či na SIM kartě, oba zároveň ale telefon nezobrazí. Kontakty můžete třídit do skupin a těm pak přiřazovat různá zvonění a obrázky, hovory ale nelze nijak filtrovat, pouze nastavením prázdné melodie.

Profilům lze standardně nastavovat typ zvonění, podsvícení, tóny tlačítek atd. Pokud si ale profily nenastavíte pod horkou volbu (viz. níže), tak je pohodlnější zvonění ztišit pomocí bočních tlačítek na regulaci hlasitosti. Vícehlasé vyzvánění může mít až 64 tónů a kromě základních melodií podporuje i další MIDI soubory.

SMS, MMS, e-mailový klient

Při psaní SMS píšete s diakritikou, která se před odesláním ořízne (slovník T9 je samozřejmostí), telefon ale bohužel nikde neukazuje ani kolik znaků zbývá do konce, ani do kolika zpráv bude text rozdělen – to se dozvíte až těsně před odesláním. Zprávu můžete poslat více adresátům najednou, musíte je ale vybrat ještě před samotným psaním zprávy. Philips musíme pochválit za téměř nevyčerpatelnou paměť na 300 přijatých zpráv.

Editor MMS nabízí stejné možnosti jako u ostatních telefonů – obrázek, zvuk, text. Milým překvapením je e-mailový klient zvládající dva účty. Obrázky z telefonu tak můžete odesílat mnohem levnější cestou. Žádné problémy jsme neměli také s odesíláním a přijímáním vyfocených obrázků a melodií přes infraport. CB zprávy (Cell Broadcast) doporučujeme vypnout, protože při přijetí zobrazí telefon na vnějším displeji znak obálky místo aktuálního času.

Organizační a datové funkce

Diář vyniká kvalitním měsíčním i týdenním přehledem, událostem můžete nastavovat opakování a připomínání. Pokud nebudete synchronizovat obsah s počítačem, oceníte funkci, která smaže všechny staré události před zadaným datem. Velmi dobře propracované je buzení. Můžete si nastavit tři různé budíky s vlastními melodiemi a opakováním (jednou, denně, vybrané dny v týdnu). Telefon se umí také sám v daný čas zapnout a vypnout.

Při prohlížení WAPu máte k dispozici sedm řádků, žádné problémy nedělají telefonu obrázky. Pokud telefon připojíte k počítači přes infraport nebo kabel, můžete využívat datové přenosy GPRS třídy 10 (4+2).

Zábava

Použitý digitální fotoaparát umožňuje fotit obrázky s maximálním rozlišením 640×480 bodů, využít lze také čtyřnásobný digitální zoom (obrázky nepřepočítává, ale ořezává). K obrázkům můžete přidat rámeček nebo využít některý z efektů (sépie, černobílý, digitální). Při nižší úrovni osvětlení byly obrázky oproti jiným telefonům poměrně tmavé (noční režim pomohl jen mírně), na denním světle pak byly mírně zbarveny do žluta až modra.

K obrázkům z fotoaparátu můžete také ukládat zvukové záznamy nebo nastavit obrázky k jednotlivým kontaktům v telefonním seznamu. Sympatické je, že nepříjemný zvuk závěrky, který se ozve při focení, lze vypnout.

Kromě dnes již samozřejmé podpory Javy (čtyři předinstalované hry - Battlefield, Solitare, Race a Helicopter) najdete v telefonu i dvě hry In-Fusio (Wall Breaker a ShadowFighter) a jednu přímo v telefonu – rozbíjení zdi kuličkou. Pro úpravu a tvorbu nových zvonění můžete využít aplikaci BeDJ. Pro instalaci dalších programů můžete využít sdílenou paměť 7 MB, do které se také ukládají i vyfocené obrázky.



FOTOGALERIE

Z dalších funkcí jmenujme například nezbytnou kalkulačku, diktafon či mezinárodní hodiny. Telefon může na hlavní stránce zobrazovat zároveň dva časy, ale tuto funkci využije jen malé procento uživatelů.

Sečteno a podtrženo

Pokud vás zaujal originální vzhled, za cenu kolem šesti tisíc včetně daně můžete získat dobře vybavený telefon, který příjemně překvapí synchronizací s počítačem, digitálním fotoaparátem či e-mailovým klientem. Největší slabinou tohoto modelu je pak nepříliš zdařilé menu, které může někoho od nákupu odradit.